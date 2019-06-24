عاطل يغتصب طفلة من ذوي الاحتياجات في شبرا الخيمة

تحرير:هيثم بطاح ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

صورة أرشيفية

استغل إعاقتها وعدم إدراكها واستدرجها إلى شقته وراح ينهش فى جسدها حتى يشبع غريزته الدنيئة دون رحمة لكن عدالة السماء اقتصت منه، وتم القبض عليه وزج به خلف القضبان. بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من "ه. ع. أ - 48 عامًا"، ربة منزل، مقيمة دائرة القسم بقيام عاطل بالتعدى على ابنتها "م. م. ع - 16 عامًا" من ذوي الإحتياجات الخاصة.

وحررت الأم المكلومة محضرا رسميا تفيد قيام عاطل يدعى "س.م.ط - 22 عامًا" مقيم دائرة القسم، سبق اتهامه في 7 قضايا جنائية متنوعة، باستدراج ابنتها إلى مسكنه والتعدي عليها جنسيا مستغلاً حالتها المريضة وعدم إدراكها للأمور وتركها تعود إلى منزلها فى حالة إعياء شديدة وهو ما كشف أمرها. من خلال الملاحقات الأمنية