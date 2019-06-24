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البيطريون: تطعيم المواشي بلقاح منتهٍ.. والزراعة تنفي

وزارة الزراعة وزعت على مديريات الطب البيطري أمصالا منتهية الصلاحية بعد أن حاربت مافيا الأمصال المغشوشة العام الماضي.. حمودة: 90% من اللقاحات مستوردة
تحرير:أحمد صبحي ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م
سوق مواشي
سوق مواشي
في نوفمر عام 2018 انتشرت مافيا الإتجار في التطعيمات المضروبة، والمحظورة والمغشوشة، وغير الصالحة للاستهلاك، لتتحول عملية التجارة في الأدوية واللقاحات البيطرية، لبيزنس كبير، خاصة أن هذا المجال لم يكن يخضع للرقابة الكافية من الدولة. اللقاحات التى غزت السوق المصري العام الماضي، تسببت في هلاك جزء كبير من الثروة الحيوانية، وهو الأمر الذي دفع وزارة الزراعة لاتخاذ إجراءات لوقف عمليات التلاعب، والتي تؤثر سلبا على القطاع الحيواني، كان من بينها تكثيف الحملات الرقابية عل منافذ بيع اللقاحات البيطرية
الوزارة نجحت بالفعل فى ضبط السوق نسبيا العام الماضي، لكن الغريب أن وزارة الزراعة نفسها ومن خلال مديريات الطب البيطري تقوم باستخدام لقاحات منتهية الصلاحية، بحسب الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب خاصة أن توقيت التطعيم سيتسبب في نفوق الحيوانات لارتفاع درجات
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«النواب» يُقر خطة التنمية بقيمة 7.7 تريليون جنيه

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020، وذلك بالجلسة العامة اليوم الاثنين. تضمنت المادة الأولى منه اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2019-2020 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 7 تريليونات و715 مليارًا و900 مليون جنيه، وزيادة فى الناتج المحلى الإجمالى مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 6 تريليونات و267 مليار و400 مليون جنيه، بمعدل نمو حقيقى يبلغ 6%.
سيدة

فى يومهن العالمي.. 5 أزمات تواجه الأرامل في مصر

تحاول منظمة الأمم المتحدة دائما العمل على القضايا التى تواجه الإنسانية، بل وتلجأ كثيرا إلى توثيق القضايا من خلال ربطها بيوم ثابت سنويا، وذلك بهدف لفت أنظار العالم إلى هذه القضايا، ومحاولة تحسين أوضاع أصحابها، ومن هذه القضايا قضية الأرامل حول العالم ومعاناتهن فى العديد من الدول، والتى حددت لهن الأمم المتحدة يوم 23 يونيو من كل عام وذلك لما يعانيه الأرامل حول العالم من عنف وفقر شديد، ونبذ من المجتمع، ففى مصر يعانى الأرامل من بعض الأزمات، على رأسها الأزمات المادية، والصحية، وأزمة حضانة الأطفال.
حوار مع ضياء رشوان مرشح مقعد نقيب الصحفيين - تصوير محمود ابوالدهب (9)

نقابة الصحفيين: سنظل داعمين لبقاء موقع التحرير

في بيان عاجل أصدره مجلس نقابة الصحفيين، مساء الإثنين، أبدى المجلس كامل تضامنه ودعمه للزملاء في موقع "التحرير" الذي أعلنت إدارته، أمس، رغبتها في إغلاقه على خلفية "حجب" غير مُفسر ولا مُبرر من أية جهة حتى الآن، تعرض له الموقع منذ نحو شهرين. وأعلن المجلس رفضه لأي انتهاك للدستور الذي يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، باستثناء جواز فرض رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة. وفي خطوة عملية لمجلس النقابة، أكد أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية دفاعًا عن حرية الصحافة والحقوق الدستورية والقانونية لممارستها سواء من قبل الإصدارات المطبوعة والإلكترونية أو من قبل الزملاء العاملين بها.
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وزيرة التخطيط: الإصلاح الاقتصادي لا يقوم على مسكنات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة حقيقية وجذرية، ولا تعتمد على مسكنات، مضيفة: بدأنا الإصلاح منذ أقل من 30 شهرًا فيجب أن نفخر بوصولنا لهذه المعدلات من النمو لـ5.6%". وأشارت الوزيرة، عقب موافقة البرلمان على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020، اليوم الإثنين، إلى أن الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر جاء فى ظل ظروف سياسية ودولية يعانى منها العالم كله ومنها الحرب التجارية الصينية الإمريكية وتذبذب أسعار البترول.
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لماذا تجاهلت الوزارةصندوق التكافل والزراعة التعاقدية

أكثر من 4 سنوات بالتمام والكمال مرت على صدور قرارين بقانونين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأول يتعلق بإنشاء نظام للتأمين الصحي للفلاحين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى تحت أى قانون آخر، والثاني إنشاء "صندوق التكافل الزراعى" بوزارة الزراعة، بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية، والحد من آثارها، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة، جاء ذلك خلال الاحتفال بعيد الفلاح، فى سبتمبر 2014.
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النواب يطالب بتفاصيل مشروع زراعة 20 ألف فدان بالمنيا

طالبت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، وزارة الزراعة، اليوم الإثنين، بإرسال مذكرة للبرلمان خلال 15 يوما بشأن تفاصيل مشروع زراعة واستصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا، تتضمن التكلفة ودراسة الجدوى الكاملة، وقال النائب مجدي ملك، الذي تقدم بطلب احاطة حول غياب الرؤية والتخطيط العلمي السليم لتنفيذ المشروع، التى تقوم بالإشراف عليه وزارة الزراعة، إن ذلك يعد استمرارا لسوء الإدارة والتوظيف غير السليم لثرواتنا ومواردنا في هذا القطاع، بما يستوجب المحاسبة وإعادة الدراسة والتقويم؛ حرصا على نجاح المشروع والصالح العام للزراعة المصرية.
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الخدمات البيطرية تكشف حقيقة صور جمال سوق برقاش

علقت الدكتورة ماجدة شكري مدير المكتب الفني لهيئة الخدمات البيطرية التابع لوزارة الزراعة، على تداول صور لجمال تنزف ويظهر عليها آثار عنف وضرب، تم زعم أنه تم التقاطها داخل سوق برقاش للجمال، قائلا: "الصور المتداولة قديمة، تم عرضها منذ شهرين تقريبا، وإمبارح لما شوفنا الصور دي بلغنا مديرية أمن الجيزة التي يوجد سوق برقاش في نطاقها، وتوجه مدير إدارة منشية القناطر، علشان يشوف لو الحدث دا موجود على الطبيعة ملقاش الكلام دا خالص موجود، واتكلم مع المعلم حموكشة وهو كبير المعلمين المسؤولين عن الجمال".
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