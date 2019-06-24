البيطريون: تطعيم المواشي بلقاح منتهٍ.. والزراعة تنفي

وزارة الزراعة وزعت على مديريات الطب البيطري أمصالا منتهية الصلاحية بعد أن حاربت مافيا الأمصال المغشوشة العام الماضي.. حمودة: 90% من اللقاحات مستوردة

تحرير:أحمد صبحي ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م

في نوفمر عام 2018 انتشرت مافيا الإتجار في التطعيمات المضروبة، والمحظورة والمغشوشة، وغير الصالحة للاستهلاك، لتتحول عملية التجارة في الأدوية واللقاحات البيطرية، لبيزنس كبير، خاصة أن هذا المجال لم يكن يخضع للرقابة الكافية من الدولة. اللقاحات التى غزت السوق المصري العام الماضي، تسببت في هلاك جزء كبير من الثروة الحيوانية، وهو الأمر الذي دفع وزارة الزراعة لاتخاذ إجراءات لوقف عمليات التلاعب، والتي تؤثر سلبا على القطاع الحيواني، كان من بينها تكثيف الحملات الرقابية عل منافذ بيع اللقاحات البيطرية

الوزارة نجحت بالفعل فى ضبط السوق نسبيا العام الماضي، لكن الغريب أن وزارة الزراعة نفسها ومن خلال مديريات الطب البيطري تقوم باستخدام لقاحات منتهية الصلاحية، بحسب الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب خاصة أن توقيت التطعيم سيتسبب في نفوق الحيوانات لارتفاع درجات

الوزارة نجحت بالفعل فى ضبط السوق نسبيا العام الماضي، لكن الغريب أن وزارة الزراعة نفسها ومن خلال مديريات الطب البيطري تقوم باستخدام لقاحات منتهية الصلاحية، بحسب الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب خاصة أن توقيت التطعيم سيتسبب في نفوق الحيوانات لارتفاع درجات الحرارة.

الدكتور أحمد حمودة الأستاذ بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، قال إن مصر تستورد 90% من حجم الأمصال واللقاحات التى تستخدم لتحصين الحيوانات، وإن السوق المحلي لا ينتج سوى 10% من المستخدم.

واستنكر حمودة، خلال تصريحات لـ"التحرير"، قيام وزارة الزراعة بترك الأمصال واللقاحات حتى تنتهي صلاحيتها، قائلا: "إحنا معندناش وفرة لدرجة إننا نترك اللقاحات لحد ما تبوظ وتنتهي صلاحيتها"، مطالبا وزارة الزراعة بضرورة إخضاع اللقاحات لعملية المعايرة لمعرفة كفاءتها وبناءً عليه تقرر الوزارة استكمال الحملة أو سحب هذه اللقاحات من المديريات.

وحول تأثير اللقاحات المنتهية الصلاحية على صحة الحيوان، قال حمودة، إنه في حالة انتهاء الصلاحية إما أن يكون التطعيم لا فائدة منه أو يتسبب في إصابة الحيوان ويعرضة للموت، مؤكدا أن وزارة الزراعة مطالبة أيضا بدراسة عملية فشل التلقيح والتحصين والوقوف على أسبابها، بعيدا عن عمليات التخوين والتراشق من هنا أو هناك، لأن الأمر بات ضروريا وعاجلا.

الدكتور علي سعد، الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء البيطريين، طالب بضرورة وقف الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتي أعلن عن إنطلاقها السبت الماضي برعاية وزارة الزراعة، لما تمثلة من خطورة على الثرورة الحيوانية.

وأكد سعد في تصريحات لـ"التحرير" أن كميات كبيرة من التطعيمات انتهت صلاحيتها منذ عدة أشهر وباقي الكمية ستنتهي صلاحيتها هذا الشهر، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة أعلنت عن اطلاق الحملة القومية الثانية في هذا التوقيت خشية التعرض للمسائلة القانونية بسبب فساد الأمصال.



وتسائل سعد، لماذا أعلنت وزارة الزراعة عن اطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين الحيوانات، على الرغم من أن أخر عملية تحصين تم الانتهاء منها في مارس الماضي، وليس هناك ما يدعو للتحصين فى الوقت الحالي.



كما استنكر أمين عام البيطريين، عملية ترك الأمصال لحين انتهاء صلاحيتها، خاصة وأن الوزارة على علم بأن الوحدات البيطرية لا تمتلك الامكانات والأجهزة التى تمكنها من الحفاظ على الأمصال والأدوية بشكل جيد.

وناشد سعد وسائل الإعلام بضرورة تسليط الضوء على هذه القضية للتصدي لهذة الحملة والتي ستتسب في أزمات هائلة للقطاع الحيواني، بحسب تصريحاته، مشيرا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة، سيكون له بالغ الأثر على الحيوانات أثناء التحصين، علاوة على تعرض البيطريين أنفسهم لضربات الشمس بسبب العمل في درجة حرارة لا تطاق.



الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، نفى قيام الوزارة أو المديريات التابعة لها باستخدام أي أمصال منتهية الصلاحية، لتحصين الماشية، مؤكدا أن الوزارة رفعت التعامل مع ملف التحصينات لمستوى الخطر لمواجهة أزمة الحمى القلاعية التى تصيب الماشية.

وأكد القرش فى تصريحات لـ"التحرير" أن الغرض من عملية التحصين التى تجرى الآن هو تحصين الحيوانات ضد حمى الوادي المتصدع، والتى لم تسجل مصر إصابة واحدة بها، مشيرا إلى أن عمر المصل لا يتجاوز الـ9 أشهر وربما يحدث هناك تأخير بسبب الموافقات، لكن لا يسمح بإستخدام أي أمصال منتهية الصلاحية لما يمثلة القطاع الحيواني من أهمية كبرى ودور عظيم فى دعم الاقتصاد الوطني.







