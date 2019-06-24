«Toy Story 4» يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

تحرير:التحرير ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م

Toy Story

تصدر الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة "Toy Story- توي ستوري" إيرادات السينما في أمريكا الشمالية مطلع الأسبوع، مسجلا 18 مليون دولار، وهو من إخراج جوش كولي، وتأليف بيتي دوكتر ولي أونكريتش، وبطولة "توم هانكس، تيم ألين، جوردي بينسون، باتريشيا أركيت، بوني هانت، آني بوتس"، وتبدأ أحداثه بعد أن أصبح كل من "وودي" وفريقه ضمن ألعاب الطفلة "بوني"، فيكتشف أن هناك لعبة جديدة ضمن ألعابها، وهي الشوكة "فوركي"، التي تعترض على كونها لعبة وتهرب، فيحاول "وودي" وأصدقاؤه إنقاذها وإرجاعها إليها، وفي أثناء رحلته يقابل اللعبة "بو" التي فُقدت في الجزء السابق.

بينما جاء فيلم الرعب الجديد "لعبة الطفل" (تشايدلدس بلاي) في المركز الثاني محققا إيرادات بلغت 14.1 مليون دولار، والفيلم بطولة أوبري بلازا وغابرييل باتمان ومارك هاميل ومن إخراج لارس كليفبرغ. واحتفظ فيلم الخيال "علاء الدين" بالمركز الثالث، محققا إيرادات بلغت 12.2 مليون دولار، والفيلم بطولة مينا مسعود ونعومي