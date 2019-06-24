شكري: لن نفرط في أي ذرة رمل من سيناء لصالح أي دولة

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

سامح شكري وزير الخارجية

أجرت وكالة "روسيا اليوم"، حوارا مع سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الإثنين، رد فيه على إداعاءات إقامة دولة فلسطينية في سيناء كوطن بديل، قائلا: "أتصور أن هذا الأمر تم التعبير عن رفضه التام على كافة المستويات من رئيس الدولة إلى كافة مؤسسات الدولة المصرية بأنه ليس هناك تنازل عن حبة أو ذرة رمل من أراضي سيناء التي استشهد العديد من المواطنين المصريين الشرفاء دفاعا عنها وسعيا لاسترجاعها، ليس هناك أي شيء يستطيع أن ينتقص من السيادة المصرية على أرض سيناء".

وأضاف شكري: "أتصور أن الشعب الفلسطيني الشقيق لن يرضى بأن يكون في وضع فيه أي نوع من الاعتداء أو الطموح تجاه أراضي غير أراضيه، دائما الشعب الفلسطيني الشقيق هو شعب يتعرض لحالة من حالات الاعتداء والاحتلال، وكل تركيزه السياسي هو على استخلاص حريته واستقلاله وإقامة دولته على أراضيه، وهي المتمثلة في الحدود