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شكري: لن نفرط في أي ذرة رمل من سيناء لصالح أي دولة

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
أجرت وكالة "روسيا اليوم"، حوارا مع سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الإثنين، رد فيه على إداعاءات إقامة دولة فلسطينية في سيناء كوطن بديل، قائلا: "أتصور أن هذا الأمر تم التعبير عن رفضه التام على كافة المستويات من رئيس الدولة إلى كافة مؤسسات الدولة المصرية بأنه ليس هناك تنازل عن حبة أو ذرة رمل من أراضي سيناء التي استشهد العديد من المواطنين المصريين الشرفاء دفاعا عنها وسعيا لاسترجاعها، ليس هناك أي شيء يستطيع أن ينتقص من السيادة المصرية على أرض سيناء".
وأضاف شكري: "أتصور أن الشعب الفلسطيني الشقيق لن يرضى بأن يكون في وضع فيه أي نوع من الاعتداء أو الطموح تجاه أراضي غير أراضيه، دائما الشعب الفلسطيني الشقيق هو شعب يتعرض لحالة من حالات الاعتداء والاحتلال، وكل تركيزه السياسي هو على استخلاص حريته واستقلاله وإقامة دولته على أراضيه، وهي المتمثلة في الحدود
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على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب-11

عبد العال للنواب: 4 سنوات عمل.. وخبرتكم لم تكتمل

حالة غضب انتابت الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في ثالث أيام مناقشة الموازنة العامة اليوم، إذ طالب الأعضاء بضرورة الحديث فى فلسفة الموازنة من إيرادات ومصروفات، وعدم التطرق لإشكاليات داخلية بالدوائر الانتخابية، لأنه يعد من الأدوات البرلمانية من بيان عاجل وطلبات إحاطة، وذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018-2019 / 2021-2022، وخطة العام الثاني 2019-2020، ومشروع موازنة الدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي 2019-2020.
مجلس-النواب

النواب يطالب بتفاصيل مشروع زراعة 20 ألف فدان بالمنيا

طالبت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، وزارة الزراعة، اليوم الإثنين، بإرسال مذكرة للبرلمان خلال 15 يوما بشأن تفاصيل مشروع زراعة واستصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا، تتضمن التكلفة ودراسة الجدوى الكاملة، وقال النائب مجدي ملك، الذي تقدم بطلب احاطة حول غياب الرؤية والتخطيط العلمي السليم لتنفيذ المشروع، التى تقوم بالإشراف عليه وزارة الزراعة، إن ذلك يعد استمرارا لسوء الإدارة والتوظيف غير السليم لثرواتنا ومواردنا في هذا القطاع، بما يستوجب المحاسبة وإعادة الدراسة والتقويم؛ حرصا على نجاح المشروع والصالح العام للزراعة المصرية.
سامح-شكرى (3)

شكري: نأمل استئناف وفود السياح الروس بشكل كامل

صرح وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، بأن مصر تأمل في استئناف تدفق السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية بشكل كامل، إذ أن مصر اتخذت جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لاستعادة الرحلات الروسية العارضة إلى المنتجعات، قائلا: "نأمل أن تعود السياحة الروسية إلى مستواها السابق، وأن يستمتع الناس بالمنتجعات المصرية والمواقع التاريخية كما كانوا من قبل، إن المطارات المصرية ستكون جاهزة قريباً لاستقبال السياح الروس"، وذلك بحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية.
اللواء-خالد-عبد-العال-محافظ-القاهرة

غضب في إسكان النواب لغياب محافظ القاهرة

حالة من الغضب اجتاحت لجنة الاسكان بسبب غياب اللواء محافظ القاهرة خالد عبد العال، عن حضور اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، والمخصص لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب علاء والي رئيس اللجنة، ما تسبب في إرجاء اللجنة مناقشة طلب الإحاطة، بشأن عدم تنفيذ محافظة القاهرة للأحكام القضائية واجبة النفاذ والصادرة لصالح المواطنين الذين استخرجوا تراخيص بناء وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2009، وذلك لعدم حضور محافظ القاهرة ما أدى إلى حالة من الاستنكار والاستياء وغضب داخل الاجتماع.
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الفريق-أول -محمد زكى-القائد-العام للقوات-المسلحة

وزيرا الدفاع والخارجية يغادران إلى روسيا

غادر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكرى وزير الخارجية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة في زيارة رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية لحضور اجتماعات بصيغة (2 + 2) بين الجانبين المصري والروسي، وتأتي هذه الزيارة بهدف بحث أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات. ومن المقرر حضور القائد العام للقوات المسلحة المنتدى الدولي العسكري الفني (الجيش - 2019) كما تشهد الزيارة إجراء عدة مباحثات مع كبار المسئولين بوزارة الدفاع الروسية.
عبد الفتاح السيسى (5)

السيسي ورئيس موزمبيق يشهدان توقيع 3 مذكرات تفاهم

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، لقاءً في قصر الاتحادية، مع فيليبي جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، وذلك من أجل بحث سبل التعاون بين البلدين، وأعقب اللقاء جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وشهد الرئيسان التوقيع على 3 مذكرات التفاهم، إذ وقع سامح شكري وزير الخارجية، ونظيره الموزمبيقى، مذكرة تتعلق بالتشاور السياسي، ومذكرة بشأن إعفاء حاملي الجوازات المهمة من تأشيرات الدخول، كما وقع شكري، ووزير الزراعة في موزمبيق إيجين لوباشينكو، مذكرة تفاهم في المجال الزراعي والأمن الغذائي.
نتنياهو-ترامب

لماذا لم يدع ترامب إسرائيل لقمة البحرين؟

تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، تستضيف العاصمة البحرينية المنامة، في يومي 25 و26 من شهر يونيو الجاري، ورشة اقتصادية بدعوة من الولايات المتحدة. الورشة، تعد هي الخطوة الأولى التي تمثل الشق الاقتصادي من خطة السلام المقترحة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين فلسطين وإسرائيل، والمعروفة باسم "صفقة القرن". إلا أن العديد من التقارير الإعلامية تحدثت عن عدم مشاركة أي جانب إسرائيلي في المؤتمر، وهو ما يعني غياب الجانبين المعنيين بالقضية، بعد إعلان السلطة الفلسطينية مقاطعتها للمؤتمر.
القدس

قمة البحرين.. هل تفشل الخطوة الأولى في صفقة القرن؟

بعد فترة طويلة من الترقب والتأخير المتكرر، أعلن المسؤولون الأمريكيون في وقت سابق من شهر مايو الماضي، أنهم سيعقدون ورشة عمل اقتصادية في البحرين في أواخر يونيو كخطوة أولى في خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأمريكية للتوصل إلى سلام بين إسرائيل وفلسطين. يهدف المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة البحرينية المنامة، في 25 يونيو الجاري، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" إلى تقديم رؤية للاستثمار في الضفة الغربية وغزة والبلدان المجاورة من خلال التركيز على أربعة مكونات رئيسية، هي البنية التحتية والصناعة وتمكين الناس والاستثمار، بالإضافة إلى إصلاح الحكم.
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