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«موسى بيه».. أشهر 7 أدوار ليوسف داوود في السينما

دائما ما يجسد الفنان يوسف داوود دور الرجل الطيب إلى حد السذاجة، ويتعرض للاستغلال من قبل المحيطين به، وأيضا دور الرجل المخلص لصاحب الشركة والطامع في بعض الأحيان
تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
الفنان يوسف داوود
الفنان يوسف داوود
ملامحه وحدها كفيلة بأن تجعلك تضحك، بالإضافة إلى بحة صوته المميزة التي لا تشبه أحدًا، إنه الفنان يوسف داوود، الطالب المجتهد والمتفوق الذى نجح فى أن يأتي بمجموع كلية الهندسة، ويلتحق بجامعة القاهرة ويتخرج بتقدير عال؛ ليلتحق بوزارة الكهرباء، وحمل من الجامعة حبا كبيرا للفن، وهو ما دفعه للمشاركة فى الكثير من الأعمال الفنية بأدوار صغيرة، ليرضى رغبته الملحة، ولكن النقاد اعتبروا بدايته الحقيقية من فيلم «زوج تحت الطلب» مع الزعيم عادل إمام، الذى جمعته به صداقة قوية وأعمال كثيرة فى السينما والمسرح.
بعد أن عرف الجمهور يوسف داوود، وأصبح يطلبه المنتجون، خاصة بعد مشاركته فى عدة أعمال ناجحة، تفرغ يوسف داوود للفن وترك الهندسة، ووصل رصيده الفني إلى أكثر من 250 عملًا ما بين السينما والتليفزيون والمسرح، وعرف خلال مشواره الفني بـ«مهندس الضحك»، وتمر اليوم الذكرى السابعة على رحيله (24 يونيو 2012)
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«معلمين الفن».. صلاح نظمي أشهر «جزار» بالسينما

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إيرادات أفلام العيد.. «الممر» يتصدر لليوم العاشر

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«Toy Story 4» يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

تصدر الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة "Toy Story- توي ستوري" إيرادات السينما في أمريكا الشمالية مطلع الأسبوع، مسجلا 18 مليون دولار، وهو من إخراج جوش كولي، وتأليف بيتي دوكتر ولي أونكريتش، وبطولة "توم هانكس، تيم ألين، جوردي بينسون، باتريشيا أركيت، بوني هانت، آني بوتس"، وتبدأ أحداثه بعد أن أصبح كل من "وودي" وفريقه ضمن ألعاب الطفلة "بوني"، فيكتشف أن هناك لعبة جديدة ضمن ألعابها، وهي الشوكة "فوركي"، التي تعترض على كونها لعبة وتهرب، فيحاول "وودي" وأصدقاؤه إنقاذها وإرجاعها إليها، وفي أثناء رحلته يقابل اللعبة "بو" التي فُقدت في الجزء السابق.
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