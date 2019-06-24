«موسى بيه».. أشهر 7 أدوار ليوسف داوود في السينما

دائما ما يجسد الفنان يوسف داوود دور الرجل الطيب إلى حد السذاجة، ويتعرض للاستغلال من قبل المحيطين به، وأيضا دور الرجل المخلص لصاحب الشركة والطامع في بعض الأحيان

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

ملامحه وحدها كفيلة بأن تجعلك تضحك، بالإضافة إلى بحة صوته المميزة التي لا تشبه أحدًا، إنه الفنان يوسف داوود، الطالب المجتهد والمتفوق الذى نجح فى أن يأتي بمجموع كلية الهندسة، ويلتحق بجامعة القاهرة ويتخرج بتقدير عال؛ ليلتحق بوزارة الكهرباء، وحمل من الجامعة حبا كبيرا للفن، وهو ما دفعه للمشاركة فى الكثير من الأعمال الفنية بأدوار صغيرة، ليرضى رغبته الملحة، ولكن النقاد اعتبروا بدايته الحقيقية من فيلم «زوج تحت الطلب» مع الزعيم عادل إمام، الذى جمعته به صداقة قوية وأعمال كثيرة فى السينما والمسرح.

بعد أن عرف الجمهور يوسف داوود، وأصبح يطلبه المنتجون، خاصة بعد مشاركته فى عدة أعمال ناجحة، تفرغ يوسف داوود للفن وترك الهندسة، ووصل رصيده الفني إلى أكثر من 250 عملًا ما بين السينما والتليفزيون والمسرح، وعرف خلال مشواره الفني بـ«مهندس الضحك»، وتمر اليوم الذكرى السابعة على رحيله (24 يونيو 2012)

بعد أن عرف الجمهور يوسف داوود، وأصبح يطلبه المنتجون، خاصة بعد مشاركته فى عدة أعمال ناجحة، تفرغ يوسف داوود للفن وترك الهندسة، ووصل رصيده الفني إلى أكثر من 250 عملًا ما بين السينما والتليفزيون والمسرح، وعرف خلال مشواره الفني بـ«مهندس الضحك»، وتمر اليوم الذكرى السابعة على رحيله (24 يونيو 2012) بعد صراع مع مرض الفشل الكلوي.. وهناك الكثير من الأدوار التي لعبها فى السينما وتركت بصمة لدى الجمهور ولا يزال يذكر، إليك أبرزها:

1- موسى بيه.. حنفى الأبهة

لا أحد ينسى فيلم «حنفي الأبهة» بطولة الزعيم عادل إمام، تأليف بسيوني عثمان وإخراج محمد عبد العزيز، والذى أنتج عام 1990، وكانت تدور أحداثه حول (حنفى الأبهة) الذى يسرق محل مجوهرات ويخفى سرقته عند شقيقه قبل أن يتم القبض عليه، ولكن شركاءه فى العملية يقومون باختطاف زوجة أخيه، حتى يأخذوا منه المجوهرات، وهنا يظهر المقدم (شريف) -الفنان فاروق الفيشاوي- الذى يفرج عن (حنفى) حتى يدله على مكان العصابة، ويقع هو وزوجته ضحية هذا التشكيل.

ولعب الفنان يوسف داوود دور المليونير «موسى بيه» زوج «خيرية» -الفنانة رجاء الجداوي، الذى لا يقبل «شريف» زوج ابنته «عبلة» -الفنانة هدى رمزي- بسبب فقره الشديد، ودائما ما يعيره بذلك.

2- سيادة اللواء.. النمر والأنثى

وأيضا دوره فى فيلم «النمر والأنثى» بطولة عادل إمام وآثار الحكيم، تأليف إبراهيم الموجي وإخراج سمير سيف، والذى أنتج فى 1987، وتدور قصته حول الضابط (وحيد) الذى يتم تكليفه بكشف عصابة مخدرات، فينجح فى الدخول بينهم ويوهمهم بالعمل معهم، ولكنهم عندما يكتشفون ذلك يقوم بتحويله إلى مدمن ويدبرون له حادث سيارة ولكنه ينجو منهم وينجح فى تذكر موعد عملية التهريب ويقدمهم للعدالة.

لعب يوسف داوود دور اللواء، رئيس «وحيد» -الفنان عادل إمام- فى العمل والذى يضع أمله فيه ويدعمه لثقته الشديدة فيه، ويقف إلى جواره حتى يتعالج ويعود إلى عمله.



3- المقدم عزت.. حلق حوش

ومن الأدوار التي يحبها الجمهور له (المقدم عزت) فى فيلم «حلق حوش» بطولة ليلى علوي ومحمد هنيدي وعلاء ولي الدين، تأليف بشير الديك وإخراج محمد عبد العزيز، والذى أنتج عام 1997، تدور أحداثه حول (3) شباب يقومون بسرقة بنك، معتمدين على خطة الفيلم الأجنبى الذى شاهدوه من قبل، وينجحون فى الدخول واحتجاز رهائن وتحقيق مطالبهم ولكنهم يدخلون السجن في النهاية.

قدم يوسف داوود دور المقدم الذى جاء لمتابعة ما يجرى فى البنك ويحاول التفاوض مع العصابة من أجل تأمين الرهائن، وشكل ثنائيا كوميديا مع الفنان محمد هنيدي.

4- مدير المستشفى.. 55 إسعاف

بينما جسد هنا دور (الدكتور محمود) مدير المستشفى فى فيلم «55 إسعاف» بطولة محمد سعد وأحمد حلمي وتأليف أحمد عبد الله وإخراج مجدي الهواري، والذى أنتج 2001، وتدور قصته حول طبيبة شابة (وفاء) -الفنانة غادة عادل، تقوم بإعداد مشروع لتطوير إجراءات الإسعافات الأولية في أحد المستشفيات لتقديمه لوزير الصحة، ولكنها تتورط مع تمرجي وسائق سيارة إسعاف وتلاحقهم الأزمات والمشكلات ويصل الأمر إلى اختطاف وزير الصحة.

5- ظرف طارق

فى فيلم «ظرف طارق» لعب الفنان يوسف داوود دور (خطار) مدير شركة المحمول الذى يهدد (طارق) -الفنان أحمد حلمي- بالفصل بسبب انخفاض مبيعاته عن المطلوب منه، وهو ما يجعل (طارق) يقبل أن يبحث لأحد العملاء عن بيانات مشتركة بالشبكة، مقابل شراء عدد من الخطوط، ولكن يحدث ما لم يتوقعه أحد، حيث وجد الموظف أن هدفه المشترك هو نفسه الفتاة التي يحبها، والفيلم من تأليف محمد فضل وإخراج وائل إحسان.

6- مرجان أحمد مرجان

أيضا جسد هنا دور المدير ولكن هذه المرة دور (مدير جامعة) يعشق الأموال، ويستغل هذه النقطة (مرجان) -الفنان عادل إمام- ويطلب منه أن يلتحق بالجماعة ليكمل تعليمه ولكنه ليس لديه شهادة ثانوية، فهو لم يحصل عليها، ويتغاضى يوسف داوود عن كل هذا من أجل الأموال التي تبرع بها رجل الأعمال (مرجان)، الفيلم من تأليف يوسف معاطي وإخراج على إدريس وبطولة ميرفت أمين.

7- الدادة دودي

وأخيرا، فيلم «الدادة دودي» بطولة ياسمين عبد العزيز، والذي ظهر خلاله بدور (مدير المدرسة) الذي تلتقى به بطلة الفيلم، وتطلب منه أن لا يرفض أحد الطلاب، وتوافق على كل مطالبه وتعوض المدرسة عن الخسائر التي وقعت لها بسبب هذا الطالب، ورغم ظهوره فى مشاهد محدودة، فإن الجمهور لا ينسى هذا الدور.

وغيرها من الأدوار التي لا ينساها الجمهور للفنان يوسف داوود والذي رحل عن دنيانا في 24 يونيو 2012.