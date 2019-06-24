«البورصة» الإبن العاق في منظومة الإصلاح الاقتصادي

الأداء الباهت يسيطر على مؤشرات البورصة منذ بداية العام الجاري، مخالفا بذلك توقعات خبراء الاقتصاد والتي رجحت أن تكون البورصة الحصان الرابح لاستثمارات 2019

تحرير:أمل نبيل ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

تتعرض البورصة المصرية لهبوط حاد في قيم التداول منذ بداية العام الجاري، لأقل من مستويات 500 مليون جنيه يوميا في المتوسط فضلا عن الأداء الباهت للمؤشرات، وعمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين. وتخالف البورصة بهذا الأداء مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر منذ 3 سنوات، وانعكس على العديد من المؤشرات الاقتصادية ومنها ارتفاع معدلات النمو وانخفاض عجز الموازنة وتحقيقها فائضا أوليا وتصدرها الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي.

وبدأت مصر في تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، بتحرير سعر الصرف، وخفض تدريجي للدعم حصلت بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار تصرف على 6 شرائح على مدار ثلاث سنوات. وساهم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ومنها ارتفاع نمو إجمالى الناتج

وبدأت مصر في تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، بتحرير سعر الصرف، وخفض تدريجي للدعم حصلت بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار تصرف على 6 شرائح على مدار ثلاث سنوات.

وساهم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ومنها ارتفاع نمو إجمالى الناتج المحلى من 4.2% فى العام المالى 2016 – 2017، إلى 5.3% فى العام المالى الماضى 2017 – 2018، وتراجع معدل البطالة من 12% إلى أقل من 9%، وتراجع عجز الحساب الجارى من 5.6% من إجمالى الناتج المحلى إلى 2.4%.

ومن المتوقع أن ينخفض إجمالى الدين العام إلى نحو 85% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الحالى 2018 – 2019، بعد أن سجل 103% من إجمالى الناتج المحلى فى 2016 – 2017، وارتفع الاحتياطى الأجنبى لمصر، من 17 مليار دولار فى يونيو 2016 إلى 44.2 مليار دولار في مايو 2019.

الإ إن البورصة لم تستجب لكل هذه المؤشرات الإيجابية، وعزا خبراء أسواق المال تراجع مؤشرات البورصة إلى فقدان المستثمرين لشهية المخاطرة في البورصة المصرية بالإضافة إلى غياب الحوافز المشجعة للاستثمار في البورصة ووجود مشاكل تعيق الاستثمار المباشر.

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غياب الرقابة والتسعير المبالغ به للطروحات

وقال وائل عنبة خبير أسواق المال، إن السوق المصرية تعيش حالة من فقدان للثقة أدى إلى فقدان السيولة وفقدان شهية المخاطرة للاستثمار في البورصة، في ظل غياب التجاوب من قبل مسئولي البورصة، ترجع إلى التدخل في آليات التداول، وإيقاف بعض الأسهم فضلا عن غياب الرقابة القوية على تعاملات أعضاء مجالس الإدارات ومضاربي البورصة، بالإضافة إلى الطروحات التي دخلت البورصة بأسعار مبالغ فيها ولم تحقق هذه المستويات السعرية مرة أخرى.

وأشار إلى تدني قيم التداول للغاية فضلا عن عدم منطقية أسعار بعض الأسهم ، بما لايتلاءم مع الربحية المحققة من قبل هذه الشركات.

وأكد أن تنفيذ استحواذ صفقة فيون على أسهم جلوبال تليكوم سيكون له تأثير إيجابي على السوق، لأنه سيساهم في دخول نحو 10 مليارات جنيه سيولة للسوق.

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غياب الحوافز المشجعة لإدراج الشركات في البورصة

وعزا هاني توفيق الرئيس السابق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، الأزمات التي تواجه البورصة المصرية، إلى مشاكل تتعلق بالاستثمار المباشر تتمثل في ارتفاع أسعار الأراضي وعدم توافرها، وارتفاع سعر الفائدة ومزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الاقتراض من القطاع المصرفي، وعدم جود عمالة فنية مدربة، بالإضافة إلى عدم وجود حوافز لطرح الشركات في البورصة، وهو ما تسبب في انخفاض حجم التداول اليومي بالبورصة من 400 مليون دولار عام 2000 إلى نحو 20 مليون دولار فقط حاليا، وانخفاض عدد الشركات المدرجة في البورصة من 1071 شركة عام 2000 إلى 251 شركة فقط عام 2018، وتراجع القيمة السوقية للشركات المدرجة بالبورصة كنسبة إلى الناتج المحلى من 106% عام 2007 إلى 19% فقط في 2018، وهى نسبة متدنية جدا مقارنة بدول عربية وأجنبية، حيث تصل نسبة القيمة السوقية للشركات المدرجة بالبورصة السعودية لنحو 66% من الناتج المحلى الإجمالي، و77% من الناتج المحلى بالكويت، و337% ببورصة جنوب إفريقيا.



