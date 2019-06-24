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«البورصة» الإبن العاق في منظومة الإصلاح الاقتصادي

الأداء الباهت يسيطر على مؤشرات البورصة منذ بداية العام الجاري، مخالفا بذلك توقعات خبراء الاقتصاد والتي رجحت أن تكون البورصة الحصان الرابح لاستثمارات 2019
تحرير:أمل نبيل ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
البورصة
البورصة
تتعرض البورصة المصرية لهبوط حاد في قيم التداول منذ بداية العام الجاري، لأقل من مستويات 500 مليون جنيه يوميا في المتوسط فضلا عن الأداء الباهت للمؤشرات، وعمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين. وتخالف البورصة بهذا الأداء مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر منذ 3 سنوات، وانعكس على العديد من المؤشرات الاقتصادية ومنها ارتفاع معدلات النمو وانخفاض عجز الموازنة وتحقيقها فائضا أوليا وتصدرها الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي.
وبدأت مصر في تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، بتحرير سعر الصرف، وخفض تدريجي للدعم حصلت بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار تصرف على 6 شرائح على مدار ثلاث سنوات.   وساهم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ومنها ارتفاع نمو إجمالى الناتج
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الارز (3)

تراجع أسعار الشعير.. هل يعالج نقص المعروض من الأرز؟

تحركت أسعار الشعير منخفضةً، وهو ما نتج عنه تراجع طفيف فى أسعار الأرز، وأكد التجار أن الأسعار ستشهد مزيدا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة. وكانت وزارة الري قد قررت في شهر فبراير من العام الماضي، خفض مساحة الأرز المزروعة إلى 724 ألفًا و200 فدان فقط، من أجل ترشيد استهلاك المياه، ثم سمحت بزيادة المساحة المزروعة إلى 840 ألف فدان لزيادة الإنتاج المحلي، وتمثلت عقوبة زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة، فى الحبس والغرامة معًا.
-منتجات Google تدعم-الأنشطة-الاقتصادية

جوجل: خدماتنا توفر على المصريين نفقات 131 مليار جنيه

أعلنت شركة Google اليوم عن نتائج تقرير أعدّته شركة الأبحاث البريطانيّة Public First، توضّح فيه منتجات Google الأكثر استخدامًا عند المصريين سواء في المنزل أو في العمل أو في المجتمع. واستنادًا للتقرير، تدعم منتجات Google بشكل تقديري والتي تمثّل AdSense، إعلانات Google، منصة YouTube، ونظام أندرويد الأنشطة الاقتصادية في مصر بنحو 5.2 مليار جنيه سنويًّا على الأقل. كما بلغ إجمالي فائض المستهلك مقابل خدمات Google في مصر، أي الفارق بين ما يكون المستهلك مستعدا لدفعه وما يدفعه فعليا مقابل الخدمات، نحو 131 مليار جنيه سنويًّا على الأقل.
بورصة

مبيعات العرب تكبد البورصة 5.8 مليار جنيه

استقرت مؤشرات البورصة في المنطقة الحمراء في ختام تعاملات جلسة يوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.8 مليار جنيه. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 13867.47 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 599.9 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا. وانخفضت أحجام التداول لتصل إلى 481.13 مليون جنيه، بالتداول على 77.7 ألف سهم عبر تنفيذ 13.4 ألف عملية منفذة.
سبائك الذهب

الذهب يرتفع 2 جنيه في التعاملات المسائية

تحركت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات المسائية نحو الارتفاع فى السوق المحلية، وذلك عقب تراجعها أمس بشكل طفيف، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1404 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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بورصة

مبيعات العرب تكبد البورصة 5.8 مليار جنيه

استقرت مؤشرات البورصة في المنطقة الحمراء في ختام تعاملات جلسة يوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.8 مليار جنيه. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 13867.47 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 599.9 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا. وانخفضت أحجام التداول لتصل إلى 481.13 مليون جنيه، بالتداول على 77.7 ألف سهم عبر تنفيذ 13.4 ألف عملية منفذة.
بورصة (2)

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمبيعات مصرية

تراجعت مؤشرات البورصة في مستهل التعاملات الصباحية لجلسة يوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 250 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 750.50 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 14017.34 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 602.15وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1535.7 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 2.40 مليار جنيه من خلال التداول على 65.72 مليون سهم.
بورصة

مبيعات مصرية وعربية تكبد البورصة 3 مليارات جنيه

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها خلال تعاملات جلسة يوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.25 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 14043.42 نقطة ، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25% ليصل لمستوى 602.35وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.32 % ليغلق عند مستوى 1536.89 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 880.45 مليار جنيه من خلال التداول على 132.75 مليون سهم.
بورصة

البورصة تخسر 3.3 مليار جنيه في ختام التعاملات

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 757.03 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 14202.86 نقطة ، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29% ليصل لمستوى 604.25نقطة وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1544.13 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 1.41 مليار جنيه من خلال التداول على 96.04مليون سهم.
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