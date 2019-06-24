جريمة

إصابة 12 عاملا فى حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصيب 12 عاملا، اليوم الاثنين، بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور إثر وقوع حادث تصادم سيارتى أجرة ميكروباص وأخرى نقل، أمام نفق إدكو دائرة المركز، حيث إنه أثناء سير سيارة ميكروباص تقل عاملين تابعين لإحدى شركات البترول اصطدمت بها سيارة نقل من الخلف وفرت هاربة، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى إدكو العام. تلقى اللواء مجدى القمرى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من العميد حازم عزت رئيس فرع البحث بالحادث.
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية برئاسة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، و4 سيارات إسعاف لمكان الحادث وبالفحص والمعاينة، تبين أثناء سير سيارة تقل عاملين تابعين لإحدى شركات البترول اصطدمت بها سيارة نقل من الخلف وفرت هاربة. وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا بجروح
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بسبب الحر.. حريق في حافلة بأسوان ونجاة الركاب

نجا ركاب حافلة نقل ركاب بالطريق البرى "أسوان - أبو سمبل" جنوب محافظة أسوان، من الموت المحقق، اليوم الاثنين، عقب اشتعال النيران في بعض أجزاء الحافلة، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح، والتهمت النيران بعض أمتعة الركاب، وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بأسوان، تلقت بلاغا بنشوب حريق فى أتوبيس نقل برى يحمل عدد من المسافرين من محافظة أسوان فى طريقهم إلى السودان عبر المنفذ البرى، وأثناء مرور الأتوبيس بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان، جرجت أدخنة كثيفة منه واشتعلت النيران فى بعض أجزاء الأتوبيس.
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ركنة سيارة.. بلطجية يعتدون على طبيب في المنصورة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو من أحد شوارع مدينة المنصورة، يظهر فيه إيقاف 4 أشخاص مجهولون بحوزتهم سنج وسيوف، لسيارة أحد سكان الشارع، وإجباره على التحرك بها بعد نشوب مشادة تطورت إلى تحطيم السيارة وفرار قائدها بها.. وطالب الأهالي بسرعة ضبط الجناة وإعادة السيطرة الأمنية على الشوارع والتصدي لظاهرة البلطجة، وتبين أن سبب الواقعة خلافات الجيرة، إذ يرفض مالك عقار في الشارع، ركن الطبيب لسيارته أسفل العقار، دون مبرر، رغم أن الأخير يقطن فيه.
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زواج مبارك.. كيف سقط مأذون الجيزة النصاب؟

لم يكن ظهوره الأول في عهد الدولة الفاطمية بالحدث العابر، رجل ممشوق القوام معتدل الهيئة يرتدي عمة وجبة وقفطان تحول مكتبه إلى محكمة مصغرة وأضحى المأذون الشرعي الطرف الأبرز في أي علاقة بين الزوجين بدءا بالسؤال عن تفاصيل الزواج مرورا بعقد قرانهما وانتهاء بالطلاق في بعض الأحيان، أمور عدة لم يضعها مأذون شرعي يقيم في الجيزة بالحسبان، بحثه وراء جمع المال كان جُل همه ضاربا بما سبق عرض الحائط، لم يمنح نفسه فرصة للتفكير في نهاية مظلمة داخل غرفة حجز بقسم الشرطة تاركا سيرة سيئة يتناقلها الأهالي.
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عاطل يغتصب طفلة من ذوي الاحتياجات في شبرا الخيمة

استغل إعاقتها وعدم إدراكها واستدرجها إلى شقته وراح ينهش فى جسدها حتى يشبع غريزته الدنيئة دون رحمة لكن عدالة السماء اقتصت منه، وتم القبض عليه وزج به خلف القضبان. بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من "ه. ع. أ - 48 عامًا"، ربة منزل، مقيمة دائرة القسم بقيام عاطل بالتعدى على ابنتها "م. م. ع - 16 عامًا" من ذوي الإحتياجات الخاصة.
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إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببنها

أصيب 8 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية نقباس التابعة لمركز بنها، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. بدأت الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير الإدارة العامة بمرور القليوبية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "نقباس - بنها"، وأسفرت عن وقوع مصابين.
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إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بالشرقية

أصيب أربعة أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت؛ إثر انقلاب سيارة نصف نقل بطريق «الزقازيق – أبو حماد» بمحافظة الشرقية، وذلك بالقُرب من كوبري «الشباب» بدائرة مركز شرطة أبو حماد، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وانتقلت قوات شرطية إلى موقع الحادث لرفع آثاره وإعادة تسيير الطريق أمام حركة مرور السيارات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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مصرع 5 عمال وإصابة 3 في تصادم سيارتين بالقليوبية

لقى 5 عمال زراعيين مصرعهم، وأصيب 3 آخرين بكسور وجروح، اليوم الخميس، وجميعهم من قرية المنيرة التابعة لمركز القناطر الخيرية، جراء حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وأخرى نقل ثقيل بطريق "القناطر - المناشى" أمام قرية الحسانين، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفيات القريبة من موقع الحادث، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما تمت إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية ورجال المرور بالقليوبية.
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8 قتلى و16 مصابا في حادث تصادم مروع بالبحيرة (صور)

لقي 8 عمال مصرعهم وأصيب 16 آخرون بكسور وجروح، جراء حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وأخرى ميكروباص أمام كوبري أبو خشيم طريق الحاجر بنطاق مركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثث لمستشفى حوش عيسى العام والمصابين لمستشفيات حوش عيسى ودمنهور وأبو المطامير، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، كما تتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية.
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