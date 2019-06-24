إصابة 12 عاملا فى حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

صورة أرشيفية

أصيب 12 عاملا، اليوم الاثنين، بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور إثر وقوع حادث تصادم سيارتى أجرة ميكروباص وأخرى نقل، أمام نفق إدكو دائرة المركز، حيث إنه أثناء سير سيارة ميكروباص تقل عاملين تابعين لإحدى شركات البترول اصطدمت بها سيارة نقل من الخلف وفرت هاربة، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى إدكو العام. تلقى اللواء مجدى القمرى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من العميد حازم عزت رئيس فرع البحث بالحادث.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية برئاسة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، و4 سيارات إسعاف لمكان الحادث وبالفحص والمعاينة، تبين أثناء سير سيارة تقل عاملين تابعين لإحدى شركات البترول اصطدمت بها سيارة نقل من الخلف وفرت هاربة. وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا بجروح