لا تتجاهل نزيف اللثة.. قد يكون مؤشرا لمرض خطير

القلق لم يؤثر فقط على عقلك، ولكن يؤثر أيضًا على جسمك، بداية من آلام في الكتفين إلى زيادة معدل ضربات القلب، وقد تظهر أيضًا بعض العلامات في فمك
نعيش بعقل مستيقظ فقط لإنجاز الأعمال اليومية والتفكير في المستقبل، ولكن ننسى صحتنا في زحمة اليوم، وإذا ظهرت علينا بعض أعراض التعب والإرهاق نتجاهلها ولا نتعامل معها، فالاهتمام بصحتنا من أهم ما يجب أن نضعه في اعتبارنا، لأن بعض العلامات قد تشير إلى الإصابة بأمراض تهدد حياتنا مثل الإصابة بالسرطان على سبيل المثال ومرض السكري، وآخر ما جاء به الطب أن الأعراض التي تظهر في الفم ربما هي علامة على حالة مرضية خطيرة قد تؤذي حياتك وأنت لا تعلم، وذلك نقلًا عن "express".
صحة الفم وارتباطها بالصحة العامة أصبحت موضع أنظار كثير من الدراسات، فتوجد بعض الأعراض التي لا يجب الاستهانة بها على الإطلاق، لأنه من المحتمل أن تكون بمثابة مؤشر لمشكلات صحية خطيرة مثل مرض السرطان، فالفم من الممكن أن يُظهر مجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك أمراض اللثة والتسوس، ولكن يتم الآن التعرف
صحة الفم وارتباطها بالصحة العامة أصبحت موضع أنظار كثير من الدراسات، فتوجد بعض الأعراض التي لا يجب الاستهانة بها على الإطلاق، لأنه من المحتمل أن تكون بمثابة مؤشر لمشكلات صحية خطيرة مثل مرض السرطان، فالفم من الممكن أن يُظهر مجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك أمراض اللثة والتسوس، ولكن يتم الآن التعرف على الروابط من قبل المتخصصين بين هذه المشكلات والحالات المرضية التي تشتمل على أمراض القلب ومرض السكري والخرف.
فنحو ما يقرب من 75% من البالغين حول العالم اتفقوا على أن ضعف صحة الفم لديه تأثير كبير على الصحة العامة، كما أن نحو ما يقرب من 63% اتفقوا على أن علامات لمرض خطير من الممكن اكتشافها في الفم من قبل طبيب الأسنان، وذلك وفقًا لمسح صحة الفم في عام 2019.
الطبيب شيت تريفيدي (طبيب الأسنان) قال: "صحة الفم تعتبر مهمة للغاية، كما أن الفم والأسنان يعملان كمؤشر للصحة العامة للجسم، فإذا تم تشخيصك ببعض الأمراض الخطيرة مثل سرطان الفم أو مرض السكري، أو السكتات الدماغية أو أمراض القلب، فمن المهم حقا أن تنتبه جيدًا لأي تغييرات تحدث في الفم"، كما قال الطبيب شيت إن فمك من الممكن أن يخبرك عن صحتك العامة.
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سرطان الفم
يؤثر سرطان الفم على ما يقرب من 8.300 حالة كل عام حول العالم، والمقلق حقا أن هذا النوع من السرطان لديه قدرة على مهاجمة أي شخص، وحتى لو كان يتبع أسلوب حياة صحيا، توجد بعض العوامل المساهمة المتمثلة في التدخين واتباع نظام غذائي سيئ، يزيد من الإصابة بهذا المرض، وقال الطبيب تريفيدي: "إن علامات سرطان الفم يمكن ملاحظتها عند الذهاب بشكل مستمر لطبيب الأسنان، ففي العام الماضي نجح هذا الطبيب في الكشف عن 9 حالات مصابة بسرطان الفم من خلال الفحوصات الروتينية، حيث من الممكن أن لا يتم ملاحظتها إذا لم يذهب المريض لطبيب الأسنان لمدة طويلة، لذا يجب الانتباه جيدًا فالعلامات المبكرة يجب التعامل معها بحذر".
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مرض السكري
تتمثل أعراض مرض السكري في اضطرابات عملية الأيض المتعلقة بالسكر في الدم، وبعض الأعراض الأخرى قد يتم التعرف عليها في الفم، فالفم الجاف ونزيف اللثة والدمامل جميعها مؤشرات للإصابة بمرض السكري، وقال الطبيب شيت تعليقًا منه على ذلك: "مرض السكري من الأمراض الخطيرة، ولكن إدارة المرض تطلب متابعة وتشخيصا مستمرا، وإذا كنت تشك في إصابتك بمرض السكري، أو إذا كنت تعاني من أعراض مرض السكري فيجب الذهاب للطبيب على الفور، كما يتعرض مرضى السكر لخطر الإصابة بمشكلات في الفم مثل جفاف الفم وأمراض اللثة والتهابات الفم".
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التوتر والغضب
جميعنا يتفق على أننا في عصر من الإجهاد المزمن، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية التي صنفت مؤخراً "الإرهاق" أو الإجهاد المزمن في مكان العمل على أنه متلازمة يجب التعايش معها، فالقلق لم يؤثر فقط على عقلك، ولكن يؤثر على جسمك أيضًا، بداية من آلام في الكتفين إلى زيادة معدل ضربات القلب، وقد تظهر أيضًا بعض العلامات في فمك.