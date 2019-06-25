لا تتجاهل نزيف اللثة.. قد يكون مؤشرا لمرض خطير

القلق لم يؤثر فقط على عقلك، ولكن يؤثر أيضًا على جسمك، بداية من آلام في الكتفين إلى زيادة معدل ضربات القلب، وقد تظهر أيضًا بعض العلامات في فمك

تحرير:إسراء سليمان ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

أمراض متعلقة بالفم

نعيش بعقل مستيقظ فقط لإنجاز الأعمال اليومية والتفكير في المستقبل، ولكن ننسى صحتنا في زحمة اليوم، وإذا ظهرت علينا بعض أعراض التعب والإرهاق نتجاهلها ولا نتعامل معها، فالاهتمام بصحتنا من أهم ما يجب أن نضعه في اعتبارنا، لأن بعض العلامات قد تشير إلى الإصابة بأمراض تهدد حياتنا مثل الإصابة بالسرطان على سبيل المثال ومرض السكري، وآخر ما جاء به الطب أن الأعراض التي تظهر في الفم ربما هي علامة على حالة مرضية خطيرة قد تؤذي حياتك وأنت لا تعلم، وذلك نقلًا عن "express".

صحة الفم وارتباطها بالصحة العامة أصبحت موضع أنظار كثير من الدراسات، فتوجد بعض الأعراض التي لا يجب الاستهانة بها على الإطلاق، لأنه من المحتمل أن تكون بمثابة مؤشر لمشكلات صحية خطيرة مثل مرض السرطان، فالفم من الممكن أن يُظهر مجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك أمراض اللثة والتسوس، ولكن يتم الآن التعرف