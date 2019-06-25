صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

لا تتجاهل نزيف اللثة.. قد يكون مؤشرا لمرض خطير

القلق لم يؤثر فقط على عقلك، ولكن يؤثر أيضًا على جسمك، بداية من آلام في الكتفين إلى زيادة معدل ضربات القلب، وقد تظهر أيضًا بعض العلامات في فمك
تحرير:إسراء سليمان ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
أمراض متعلقة بالفم
أمراض متعلقة بالفم
نعيش بعقل مستيقظ فقط لإنجاز الأعمال اليومية والتفكير في المستقبل، ولكن ننسى صحتنا في زحمة اليوم، وإذا ظهرت علينا بعض أعراض التعب والإرهاق نتجاهلها ولا نتعامل معها، فالاهتمام بصحتنا من أهم ما يجب أن نضعه في اعتبارنا، لأن بعض العلامات قد تشير إلى الإصابة بأمراض تهدد حياتنا مثل الإصابة بالسرطان على سبيل المثال ومرض السكري، وآخر ما جاء به الطب أن الأعراض التي تظهر في الفم ربما هي علامة على حالة مرضية خطيرة قد تؤذي حياتك وأنت لا تعلم، وذلك نقلًا عن "express".
صحة الفم وارتباطها بالصحة العامة أصبحت موضع أنظار كثير من الدراسات، فتوجد بعض الأعراض التي لا يجب الاستهانة بها على الإطلاق، لأنه من المحتمل أن تكون بمثابة مؤشر لمشكلات صحية خطيرة مثل مرض السرطان، فالفم من الممكن أن يُظهر مجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك أمراض اللثة والتسوس، ولكن يتم الآن التعرف
اقرأ المزيد
مرض-السكرى

اكتشاف عقار جديد لوقف الإصابة بالسكري من النوع الأول

كشف العلماء عن عقار جديد يمكن أن يبطئ من النوبة المناعية التي تسبب داء السكري من النوع الأول، ما يؤخر الإصابة التي يتم فيها تشخيص الحالة. كانت تلك النتائج هي الأولى التي تظهر أن تشخيص مرض السكري من النوع الأول، يُمكن أن تتأخر أعراضه لبعض الناس لمدة عامين، تم الإعلان عن النتائج في أثناء الجلسات العلمية لجمعية السكري الأمريكية ونشرت في مجلة نيو إنجلند الطبية. تم تنفيذ التجربة بواسطة TrialNet؛ وهي شبكة دولية مكونة من عدد من العلماء مكرسة للوقاية من داء السكري من النوع الأول، وبتمويل من JDRF.
احمي-طفلك-في-المصيف (2)

دراسة: لقاح فيروس الروتا يقي الأطفال من مرض السكر

يعد فيروس الروتا؛ فيروسا شديد العدوى يسبب الإسهال، وهو الأكثر شيوعًا عند الرضع والأطفال، يعاني الأطفال المصابون بالفيروس من الحمى والغثيان والقيء، وغالبًا ما يتبعها تشنجات في البطن وإسهال مائي متكرر. تعد إصابة الأطفال بهذا المرض مزعجة للأطفال ومثيرة للقلق، ولكن علاجه بسيط ويشمل بالأساس الإكثار من الشرب لمنع الجفاف، توجد هناك حاجة، في حالات المرض الصعبة، لتسريب السوائل عن طريق الوريد. لكن هناك بعض الدول التي تفتقر لإمكانية إمكانية إعطاء السوائل عن طريق الوريد، ما يؤدي إلى موت عدد كبير من الرضع والأطفال.
العمل-لعدة-ساعات

دراسة: العمل لـ10 ساعات يؤدي إلى السكتة الدماغية

أن يكون لديك هدف في الحياة هو أعظم ما تقدمه لنفسك، بداية من البحث عن عمل وتحقيق ذاتك به، ولكن لا ترهق نفسك بشكل يعود عليك بكثير من المشكلات الصحية، التي يصعب علاجها بعد ذلك، فمثلما تعمل لساعات عديدة، عليك بالاهتمام الجيد بوقت الراحة، من أجل مزيد من الطاقة والاسترخاء، ويمكن أيضًا ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام، وآخر ما جاءت به الدراسات أن الأشخاص الذين يعملون لمدة 10 ساعات هم الأكثر عرضة بنسبة تصل إلى 45% بالإصابة بالسكتة الدماغية، وذلك نقلا عن "dailymail".
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org