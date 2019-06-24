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الخدمات البيطرية تكشف حقيقة صور جمال سوق برقاش

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م
الصور المتداولة للجمال
الصور المتداولة للجمال
علقت الدكتورة ماجدة شكري مدير المكتب الفني لهيئة الخدمات البيطرية التابع لوزارة الزراعة، على تداول صور لجمال تنزف ويظهر عليها آثار عنف وضرب، تم زعم أنه تم التقاطها داخل سوق برقاش للجمال، قائلا: "الصور المتداولة قديمة، تم عرضها منذ شهرين تقريبا، وإمبارح لما شوفنا الصور دي بلغنا مديرية أمن الجيزة التي يوجد سوق برقاش في نطاقها، وتوجه مدير إدارة منشية القناطر، علشان يشوف لو الحدث دا موجود على الطبيعة ملقاش الكلام دا خالص موجود، واتكلم مع المعلم حموكشة وهو كبير المعلمين المسؤولين عن الجمال".
وأضافت شكري، في مداخلة هاتفية لها، مع برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "تن"، اليوم الإثنين: " المعلم حموكشة قال لمدير إدارة منشية القناطر إن الكلام دا محصلش من فترة طويلة، وقاله إن الصور دي حصلت برا السوق، الناس اشترت جمال وكانت بتحملها وحصلها حالة هياج جامدة".وأوضحت: "الجمل لما بتحصله حالة هياج
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على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب-11

عبد العال للنواب: 4 سنوات عمل.. وخبرتكم لم تكتمل

حالة غضب انتابت الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في ثالث أيام مناقشة الموازنة العامة اليوم، إذ طالب الأعضاء بضرورة الحديث فى فلسفة الموازنة من إيرادات ومصروفات، وعدم التطرق لإشكاليات داخلية بالدوائر الانتخابية، لأنه يعد من الأدوات البرلمانية من بيان عاجل وطلبات إحاطة، وذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018-2019 / 2021-2022، وخطة العام الثاني 2019-2020، ومشروع موازنة الدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي 2019-2020.
مجلس-النواب

النواب يطالب بتفاصيل مشروع زراعة 20 ألف فدان بالمنيا

طالبت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، وزارة الزراعة، اليوم الإثنين، بإرسال مذكرة للبرلمان خلال 15 يوما بشأن تفاصيل مشروع زراعة واستصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا، تتضمن التكلفة ودراسة الجدوى الكاملة، وقال النائب مجدي ملك، الذي تقدم بطلب احاطة حول غياب الرؤية والتخطيط العلمي السليم لتنفيذ المشروع، التى تقوم بالإشراف عليه وزارة الزراعة، إن ذلك يعد استمرارا لسوء الإدارة والتوظيف غير السليم لثرواتنا ومواردنا في هذا القطاع، بما يستوجب المحاسبة وإعادة الدراسة والتقويم؛ حرصا على نجاح المشروع والصالح العام للزراعة المصرية.
سامح-شكرى (3)

شكري: نأمل استئناف وفود السياح الروس بشكل كامل

صرح وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، بأن مصر تأمل في استئناف تدفق السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية بشكل كامل، إذ أن مصر اتخذت جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لاستعادة الرحلات الروسية العارضة إلى المنتجعات، قائلا: "نأمل أن تعود السياحة الروسية إلى مستواها السابق، وأن يستمتع الناس بالمنتجعات المصرية والمواقع التاريخية كما كانوا من قبل، إن المطارات المصرية ستكون جاهزة قريباً لاستقبال السياح الروس"، وذلك بحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية.
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غضب في إسكان النواب لغياب محافظ القاهرة

حالة من الغضب اجتاحت لجنة الاسكان بسبب غياب اللواء محافظ القاهرة خالد عبد العال، عن حضور اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، والمخصص لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب علاء والي رئيس اللجنة، ما تسبب في إرجاء اللجنة مناقشة طلب الإحاطة، بشأن عدم تنفيذ محافظة القاهرة للأحكام القضائية واجبة النفاذ والصادرة لصالح المواطنين الذين استخرجوا تراخيص بناء وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2009، وذلك لعدم حضور محافظ القاهرة ما أدى إلى حالة من الاستنكار والاستياء وغضب داخل الاجتماع.
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موسم جني القطن-9

تناقصت 100 ألف فدان.. أسباب تراجع مساحة القطن

يعاني المزارع المصري من عدم قدرته على تسويق محصول القطن وهى الأزمة التي تتكرر سنويا وهو ما جعله يحجم عن زراعة "الذهب الأبيض" كما يلقبه المصريون من عشرات السنين لما له من أهمية بالغة في حياتهم. وخلال العشرين عاما الماضية فقد القطن بريقه لأسباب عديدة، أرجعها بعض المعنيين إلى اعتبارات سياسية، بينما رفض آخرون صبغها بصبغة السياسة وأرجعوا الأمر برمته إلى الفشل الحكومي في إدارة هذا الملف المهم والحيوي. ويطالب الخبراء بإعلان سعر القطن قبل زراعته، وأنه على الحكومة أن تراقب الأسعار، مع إعطاء الفلاحين التعليمات الإرشادية من خلال المرشدين الزراعيين.
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البحيرات ملوثة.. من ينقذ الثروة السمكية في مصر؟

تعاني البحيرات المصرية من تدهور شديد نتيجة أسباب عديدة أهمها التلوث وضعف الإنتاج السمكي، وتحتاج كل بحيرة لما يصل إلى 2 مليار جنيه لكل بحيرة لرفع كفاءتها لتحسين أوضاع البحيرات المصرية والتي تعانى من تدهور في الحالة البيئية نتيجة عمليات التوسع في الأنشطة الزراعية والصناعية والمزارع السمكية. وتملك مصر 14 بحيرة وترتيبها من الغرب إلى الشرق "مريوط، إدكو، البرلس، المنزلة، البردويل، سيوة، البحيرات المرة، نبع الحمراء، بحيرة التمساح، بحيرة بورفؤاد، بحيرة قارون، ناصر، بحيرات توشكى، الريان".
خضار-وفاكهة (1)

بالقانون.. «سلامة الغذاء» بديلا للصادرات والواردات

أعلن الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، أنه مع بداية شهر يوليو المقبل سينتهي دور الرقابة على الصادرات والواردات لتحل محلها هيئة سلامة الغذاء، وأن الهيئة قد حصلت على مواقع لها في نحو 95 من المنافذ البرية والبحرية، لتباشر عملها وفق اختصاصاتها المخولة لها في قانون إنشائها، ويأتى هذا تنفيذًا لما نص عليه قانون هيئة سلامة الغذاء بأن تحل الهيئة محل الجهات التى تعمل على رقابة الغذاء لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المصريين، وزيادة الصادرات المصرية والتأكد من عدم حظر المحاصيل الزراعية فى الخارج.
فلاحين

كيف تدعم الحكومة صغار المزارعين في الريف المصري؟

يعجز كثير من المزارعين عن تسويق المحاصيل االزراعية، نتيجة عدم امتلاكهم للمهارات اللازمة للترويج للمنتجات الزراعية في الخارج والتشبيك مع المؤسسات والشركات الدولية للتعريف بمنتجاتهم ونتيجة تلك الأزمة أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري الذي يخدم 7 محافظات على مستوى الجمهورية ويروج للعديد من المحاصيل التصديرية خارج مصر. ويضم المشروع المحاصيل التي تتمتع بميزة نسبية عن باقي المحاصيل مثل البصل والثوم والبطاطس والرمان فضلا عن النباتات الطبية والعطرية.
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