الخدمات البيطرية تكشف حقيقة صور جمال سوق برقاش

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م

الصور المتداولة للجمال

علقت الدكتورة ماجدة شكري مدير المكتب الفني لهيئة الخدمات البيطرية التابع لوزارة الزراعة، على تداول صور لجمال تنزف ويظهر عليها آثار عنف وضرب، تم زعم أنه تم التقاطها داخل سوق برقاش للجمال، قائلا: "الصور المتداولة قديمة، تم عرضها منذ شهرين تقريبا، وإمبارح لما شوفنا الصور دي بلغنا مديرية أمن الجيزة التي يوجد سوق برقاش في نطاقها، وتوجه مدير إدارة منشية القناطر، علشان يشوف لو الحدث دا موجود على الطبيعة ملقاش الكلام دا خالص موجود، واتكلم مع المعلم حموكشة وهو كبير المعلمين المسؤولين عن الجمال".

وأضافت شكري، في مداخلة هاتفية لها، مع برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "تن"، اليوم الإثنين: " المعلم حموكشة قال لمدير إدارة منشية القناطر إن الكلام دا محصلش من فترة طويلة، وقاله إن الصور دي حصلت برا السوق، الناس اشترت جمال وكانت بتحملها وحصلها حالة هياج جامدة".وأوضحت: "الجمل لما بتحصله حالة هياج