الخدمات البيطرية تكشف حقيقة صور جمال سوق برقاش

علقت الدكتورة ماجدة شكري مدير المكتب الفني لهيئة الخدمات البيطرية التابع لوزارة الزراعة، على تداول صور لجمال تنزف ويظهر عليها آثار عنف وضرب، تم زعم أنه تم التقاطها داخل سوق برقاش للجمال، قائلا: "الصور المتداولة قديمة، تم عرضها منذ شهرين تقريبا، وإمبارح لما شوفنا الصور دي بلغنا مديرية أمن الجيزة التي يوجد سوق برقاش في نطاقها، وتوجه مدير إدارة منشية القناطر، علشان يشوف لو الحدث دا موجود على الطبيعة ملقاش الكلام دا خالص موجود، واتكلم مع المعلم حموكشة وهو كبير المعلمين المسؤولين عن الجمال".
وأضافت شكري، في مداخلة هاتفية لها، مع برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "تن"، اليوم الإثنين: " المعلم حموكشة قال لمدير إدارة منشية القناطر إن الكلام دا محصلش من فترة طويلة، وقاله إن الصور دي حصلت برا السوق، الناس اشترت جمال وكانت بتحملها وحصلها حالة هياج جامدة".وأوضحت: "الجمل لما بتحصله حالة هياج
وأضافت شكري، في مداخلة هاتفية لها، مع برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "تن"، اليوم الإثنين: " المعلم حموكشة قال لمدير إدارة منشية القناطر إن الكلام دا محصلش من فترة طويلة، وقاله إن الصور دي حصلت برا السوق، الناس اشترت جمال وكانت بتحملها وحصلها حالة هياج جامدة".
وأوضحت: "الجمل لما بتحصله حالة هياج بيضرب برجليه الأربعة في كل اتجاه، وممكن يعض وممكن يضرب بدماغه، وهو بيبقى شرس في الحالة دي وممكن يموت أساسا، فالصبيان الصغيرين عشان يسيطروا بيضربوا الجمال، بس دا مش جوا السوق"، مؤكدة: "سوق برقاش فيه وحدة بيطرية فيها دكاترة، علشان لو حصل أي حاجة لأي جمل في أثناء التحميل أو الانزلال يتم العلاج عن طريق الوحدة البيطرية".