رياضة

خاميس رودريجز: لا أملك قرار البقاء في ريال مدريد

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م
خاميس رودريجز
خاميس رودريجز
تحدث النجم الكولومبي خاميس رودريجز عن مستقبله مشيرًا إلى أن القرار الأخير بيد إدارة ريال مدريد وليس بيده، منوها بوجود القليل من الأشخاص في قلعة سانتياجو بيرنابيو الذين يملكون القوة لاتخاذ هذا القرار، وقال خاميس في هذا الشأن بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في الوقت الحالي أفكر في كوبا أمريكا فقط، ولا أعرف ما وجهتي المقبلة، القرار يتوقف بيد النادي فقط، وأعتقد أن هناك بعض الأشخاص داخل النادي الذين يتخذون الكثير من القرارات ولا يمكنني فعل أي شيء تجاههم"، وعند سؤاله عما إذا كان تحدث مع زيدان حول موقفه، أكد النجم الكولومبي أنه لم يتحدث معه.
وانضم خاميس إلى ريال مدريد في صيف 2014 قادمًا من صفوف موناكو الفرنسي بعد التألق في كأس العالم التي أقيمت في البرازيل. وقدم مستوى مميزا في موسمه الأول تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ومع تولي زيدان المهمة الفنية للفريق في عام 2016، بدأ يخرج من حسابات المدرب الفرنسي، حتى رحل إلى صفوف بايرن
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كبار المنتخب يجتمعون مع لاعبي الفراعنة لهذا السبب

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الكرة الأوروبية تستعد لخسارة أيقونة إنتر وميلان

أشار رئيس ميلان، باولو سكالوني إلى توصله لاتفاق مع غريمه التقليدي نادي إنتر من أجل هدم الملعب التاريخي للناديين "سان سيرو" والذي يعرف أيضًا باسم "جوسيبي مياتزا"، تمهيدًا لبناء ملعب جديد، حيث من المنتظر هدم الملعب الحالي، وإنشاء ملعب جديد في نفس المكان سيتكلف قرابة الـ700 مليون يورو، على أن يكون جاهزًا لاحتضان المباريات بداية من عام 2022، وبدوره أكد أليساندرو أنتونيلو الرئيس التنفيذي لشركة إنتر أن النادي سيبني الملعب الجديد مع غريمه التقليدي، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيطالية.
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ملك دوري أبطال أوروبا يحتفل بميلاده الـ47

يحتفل أسطورة كرة القدم الفرنسية ومدرب ريال مدريد الحالي زين الدين زيدان بعيد ميلاده الـ47، حيث ولد يوم 23 يونيو من عام 1972، ويعد من بين أعظم من لعب كرة القدم في التاريخ بفضل مهارته العالية في مركز صناعة اللعب، وبدأ زيزو مسيرته رفقة كان، ومنه انتقل إلى بوردو قبل أن ينضم إلى يوفنتوس ويبدأ مسيرته الحقيقية، حيث توج مع اليوفي بلقبين في دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينضم إلى ريال مدريد في عام 2001 في صفقة قياسية في ذلك التوقيت مقابل 77,5 مليون يورو، ويقود الريال للتتويج التاريخي بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2002.
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وكيل أعمال جاريث بيل يرفض خيار إعارته

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ريال مدريد يخطط لضم بوجبا قبل 1 يوليو

يتطلع ريال مدريد للتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا قبل يوم 1 يوليو المقبل، وهو اليوم الذي سيشهد بدء مانشستر يونايتد لفترته الإعدادية للموسم الجديد، وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، يدرك المسؤولون في ريال مدريد جيدًا أن التعاقد مع النجم الفرنسي لن يكون سهلًا، نظرًا لارتفاع قيمته إلى جانب تمسك الشياطين الحمر بخدماته ورفض إدارة اليونايتد حتى التفاوض على رحيله، إلا أن بوجبا بدأ أمس أولى خطوات الرحيل بالإعلان بشكل صريح، عن تطلعه لخوض تجربة جديدة بعيدًا عن قلعة الأولد ترافورد.
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هازارد يستعيد ذكرياته الأولى عن ريال مدريد

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