خاميس رودريجز: لا أملك قرار البقاء في ريال مدريد

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

خاميس رودريجز

تحدث النجم الكولومبي خاميس رودريجز عن مستقبله مشيرًا إلى أن القرار الأخير بيد إدارة ريال مدريد وليس بيده، منوها بوجود القليل من الأشخاص في قلعة سانتياجو بيرنابيو الذين يملكون القوة لاتخاذ هذا القرار، وقال خاميس في هذا الشأن بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في الوقت الحالي أفكر في كوبا أمريكا فقط، ولا أعرف ما وجهتي المقبلة، القرار يتوقف بيد النادي فقط، وأعتقد أن هناك بعض الأشخاص داخل النادي الذين يتخذون الكثير من القرارات ولا يمكنني فعل أي شيء تجاههم"، وعند سؤاله عما إذا كان تحدث مع زيدان حول موقفه، أكد النجم الكولومبي أنه لم يتحدث معه.

وانضم خاميس إلى ريال مدريد في صيف 2014 قادمًا من صفوف موناكو الفرنسي بعد التألق في كأس العالم التي أقيمت في البرازيل. وقدم مستوى مميزا في موسمه الأول تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ومع تولي زيدان المهمة الفنية للفريق في عام 2016، بدأ يخرج من حسابات المدرب الفرنسي، حتى رحل إلى صفوف بايرن

وانضم خاميس إلى ريال مدريد في صيف 2014 قادمًا من صفوف موناكو الفرنسي بعد التألق في كأس العالم التي أقيمت في البرازيل.



وقدم مستوى مميزا في موسمه الأول تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ومع تولي زيدان المهمة الفنية للفريق في عام 2016، بدأ يخرج من حسابات المدرب الفرنسي، حتى رحل إلى صفوف بايرن ميونخ في صيف 2017 على سبيل الإعارة لمدة عامين.



ووجد بند في عقده مع بايرن ميونخ يتيح للفريق البافاري شراءه بشكل نهائي، إلا أن عقده انتهى هذا الصيف ولم يفعل بايرن بند الشراء.



ولا يضع زيدان خاميس في حساباته للموسم المقبل، خاصة بعد التعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد، ليصبح رحيل خاميس عن صفوف الريال مسألة وقت.