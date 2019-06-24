تراجع أسعار الشعير.. هل يعالج نقص المعروض من الأرز؟

شهدت أسعار الشعير أول من أمس تراجعا ملحوظا فى الأسواق بنسبة تجاوزت الـ20% وهو الأمر الذى أكد التجار أنه سيؤثر في الأسعار في السوق المحلية خلال الفترة القادمة

تحرير:أسماء فتحى ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

الأرز

تحركت أسعار الشعير منخفضةً، وهو ما نتج عنه تراجع طفيف فى أسعار الأرز، وأكد التجار أن الأسعار ستشهد مزيدا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة. وكانت وزارة الري قد قررت في شهر فبراير من العام الماضي، خفض مساحة الأرز المزروعة إلى 724 ألفًا و200 فدان فقط، من أجل ترشيد استهلاك المياه، ثم سمحت بزيادة المساحة المزروعة إلى 840 ألف فدان لزيادة الإنتاج المحلي، وتمثلت عقوبة زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة، فى الحبس والغرامة معًا.

الغرف التجارية: الأسعار ستنخفض فى السوق المحلية عمرو حامد رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أكد أن الأسعار بالسوق المحلية تراجعت بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية. وأضاف حامد أن سوق الأرز ستشهد مزيدا من التراجع فى الأسعار خلال الأيام المقبلة مؤكدا أن الأسعار فى الأسواق سجلت نحو من 8