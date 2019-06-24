تراجع أسعار الشعير.. هل يعالج نقص المعروض من الأرز؟

شهدت أسعار الشعير أول من أمس تراجعا ملحوظا فى الأسواق بنسبة تجاوزت الـ20% وهو الأمر الذى أكد التجار أنه سيؤثر في الأسعار في السوق المحلية خلال الفترة القادمة
تحركت أسعار الشعير منخفضةً، وهو ما نتج عنه تراجع طفيف فى أسعار الأرز، وأكد التجار أن الأسعار ستشهد مزيدا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة. وكانت وزارة الري قد قررت في شهر فبراير من العام الماضي، خفض مساحة الأرز المزروعة إلى 724 ألفًا و200 فدان فقط، من أجل ترشيد استهلاك المياه، ثم سمحت بزيادة المساحة المزروعة إلى 840 ألف فدان لزيادة الإنتاج المحلي، وتمثلت عقوبة زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة، فى الحبس والغرامة معًا.
الغرف التجارية: الأسعار ستنخفض فى السوق المحلية
عمرو حامد رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أكد أن الأسعار بالسوق المحلية تراجعت بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية.
وأضاف حامد أن سوق الأرز ستشهد مزيدا من التراجع فى الأسعار خلال الأيام المقبلة مؤكدا أن الأسعار فى الأسواق سجلت نحو من 8
الغرف التجارية: الأسعار ستنخفض فى السوق المحلية
عمرو حامد رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أكد أن الأسعار بالسوق المحلية تراجعت بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية.
وأضاف حامد أن سوق الأرز ستشهد مزيدا من التراجع فى الأسعار خلال الأيام المقبلة مؤكدا أن الأسعار فى الأسواق سجلت نحو من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو الواحد باستثناء الأصناف عالية الجودة والمميزة لبعض الشركات مشيرا إلى أن متوسط السعر للأرز المقبول، الذى تقل به نسبة الكسر والنشا، سجل نحو 9 جنيهات للكيلو.
اقرأ أيضا: الأرز يتراجع فى الأسواق اليوم ومتوسط سعر الكيلو 9.5
بينما قال يحيى كاسب رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، إن أسعار الأرز تراجعت بنحو 15% خلال الأيام القليلة الماضية مؤكدا أن انخفاض أسعار الشعير سيعالج ما أفسده قرار تقليص المساحة المزروعة من الأرز، والذى أثر سلبا فى حجم المعروض فى الأسواق.
وأضاف كاسب أن وزارة التموين والتجارة الداخلية سعت للتعاقد على عدد من الصفقات لطرح كميات من الأرز فى الأسواق فى محاولة منها لاستيعاب الأزمة إلا أن الأسعار ظلت مرتفعة نسبيا باستثناء المطروح منها فى بعض المنافذ الحكومية، وتراجع أسعار الشعير بالفعل أثر فى السعر السوقي للأرز ومن المؤكد أنه سيساهم فى خلق حالة من التوازن فى الأسواق خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضا: بعد 4 مناقصات.. إلى أين وصلت أسعار الأرز بالأسواق؟
أسعار الأرز فى الأسواق اليوم
تُحدد أسعار الأرز وفقا لنسبة الكسر والنشا به فسجل الأقل جودة نحو 8 جنيهات للكيلو، بينما سجل متوسط الجودة 9 جنيهات للكيلو، وسجل الأرز ذو الحبة المميزة نحو من 10 لـ12 جنيها للكيلو.
وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد تلقت أربعة عروض لتوريد الأرز من خلال توريد نحو 45 ألف طن من الأرز الهندى، وعرضا آخر بتوريد 45 ألف طن أرز فيتنامى، وعرضين من الشركات الصينية، الأول بنحو 20 ألف طن أرز والثانى بنحو 85 ألف طن، وتم استبعاد الهندى بسبب اختبارات الطهى والأسعار، وكان للأرز الصينى الغلبة وبالفعل تم الاتفاق على بداية التوريد.
صناعة الحبوب: بشرى للمواطنين والأسعار ستنخفض
رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب فى اتحاد الصناعات المصرية أكد أن ما يحدث من تخفيضات يعد البشرى الأولى للمواطنين بعد قرار الحكومة بتقليص المساحة المزروعة من الأرز لما يتجاوز الثلث تقريبا وتحديد المساحات التي ستزرع والمحافظات والإعلان عن معاقبة المخالفين للقرار، فكلها أمور أثرت سلبا فى حجم الأرز المعروض.
وأضاف شحاتة أن وزارة التموين وعددا من الجهات المعنية حاولت جاهدة استيعاب الأزمة من خلال الاستيراد، إلا أن السوق لم تتأثر، مشيرا إلى أن أسعار الأرز ستشهد مزيدا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة.
وكانت أسعار الشعير قد تراجعت مسجلة نحو 4700 جنيه للطن مقابل 6220 جنيها للطن الواحد خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الانخفاض تجاوز الـ20% وهو ما أثر فى سعر الأرز.
اقرأ أيضا: خفضت زراعته.. الحكومة أمام أول اختبار للأرز المستورد
وكانت هيئة السلع التموينية قد وضعت عددا من الشروط لاستيراد الأرز من الخارج، وكان من بينها أن يكون عرض التوريد المقدم مصحوبا بـ4 عينات كل عينة 3 كيلو، وإحدى هذه العينات يتم إرسالها إلى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة لعمل اختبار الطهى لتحديد مدى ملاءمتها للمستهلك المصرى، ويتم قبول العروض وفقا لنتيجة اختبار الطهى للعينات المقبولة.