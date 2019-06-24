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تراجع أسعار الشعير.. هل يعالج نقص المعروض من الأرز؟

شهدت أسعار الشعير أول من أمس تراجعا ملحوظا فى الأسواق بنسبة تجاوزت الـ20% وهو الأمر الذى أكد التجار أنه سيؤثر في الأسعار في السوق المحلية خلال الفترة القادمة
تحرير:أسماء فتحى ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
الأرز
الأرز
تحركت أسعار الشعير منخفضةً، وهو ما نتج عنه تراجع طفيف فى أسعار الأرز، وأكد التجار أن الأسعار ستشهد مزيدا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة. وكانت وزارة الري قد قررت في شهر فبراير من العام الماضي، خفض مساحة الأرز المزروعة إلى 724 ألفًا و200 فدان فقط، من أجل ترشيد استهلاك المياه، ثم سمحت بزيادة المساحة المزروعة إلى 840 ألف فدان لزيادة الإنتاج المحلي، وتمثلت عقوبة زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة، فى الحبس والغرامة معًا.
الغرف التجارية: الأسعار ستنخفض فى السوق المحلية عمرو حامد رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أكد أن الأسعار بالسوق المحلية تراجعت بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية. وأضاف حامد أن سوق الأرز ستشهد مزيدا من التراجع فى الأسعار خلال الأيام المقبلة مؤكدا أن الأسعار فى الأسواق سجلت نحو من 8
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-منتجات Google تدعم-الأنشطة-الاقتصادية

جوجل: خدماتنا توفر على المصريين نفقات 131 مليار جنيه

أعلنت شركة Google اليوم عن نتائج تقرير أعدّته شركة الأبحاث البريطانيّة Public First، توضّح فيه منتجات Google الأكثر استخدامًا عند المصريين سواء في المنزل أو في العمل أو في المجتمع. واستنادًا للتقرير، تدعم منتجات Google بشكل تقديري والتي تمثّل AdSense، إعلانات Google، منصة YouTube، ونظام أندرويد الأنشطة الاقتصادية في مصر بنحو 5.2 مليار جنيه سنويًّا على الأقل. كما بلغ إجمالي فائض المستهلك مقابل خدمات Google في مصر، أي الفارق بين ما يكون المستهلك مستعدا لدفعه وما يدفعه فعليا مقابل الخدمات، نحو 131 مليار جنيه سنويًّا على الأقل.
بورصة

«البورصة» الإبن العاق في منظومة الإصلاح الاقتصادي

تتعرض البورصة المصرية لهبوط حاد في قيم التداول منذ بداية العام الجاري، لأقل من مستويات 500 مليون جنيه يوميا في المتوسط فضلا عن الأداء الباهت للمؤشرات، وعمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين. وتخالف البورصة بهذا الأداء مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر منذ 3 سنوات، وانعكس على العديد من المؤشرات الاقتصادية ومنها ارتفاع معدلات النمو وانخفاض عجز الموازنة وتحقيقها فائضا أوليا وتصدرها الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي.
بورصة

مبيعات العرب تكبد البورصة 5.8 مليار جنيه

استقرت مؤشرات البورصة في المنطقة الحمراء في ختام تعاملات جلسة يوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.8 مليار جنيه. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 13867.47 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 599.9 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا. وانخفضت أحجام التداول لتصل إلى 481.13 مليون جنيه، بالتداول على 77.7 ألف سهم عبر تنفيذ 13.4 ألف عملية منفذة.
سبائك الذهب

الذهب يرتفع 2 جنيه في التعاملات المسائية

تحركت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات المسائية نحو الارتفاع فى السوق المحلية، وذلك عقب تراجعها أمس بشكل طفيف، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1404 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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الارز (3)

الأرز يتراجع فى الأسواق اليوم ومتوسط سعر الكيلو 9.5

شهدت أسعار الأرز فى الأسواق اليوم تراجعًا ملحوظًا، متأثرةً بتراجع سعر الشعير وانخفاض الطن بنسبة تراوحت بين 20 و25%، وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت خلال الأشهر الماضية عن طرح أكثر من مناقصة لاستيراد الأرز من الخارج ووضعت عددا من الضوابط للاستيراد، وكان على رأسها ملاءمة الأرز للذوق المصرى وكان للصين الغلبة فى مناقصتين، حيث كانت الأقرب، من حيث الذوق، وكذلك السعر من بين الدول التى تقدمت بأوراقها، والتى تجاوز عددُ شركاتِها الـ 25 شركة.
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استزراع 70 ألف سمكة في حقول الأرز بالدقهلية (صور)

تستهدف محافظة الدقهلية، استزراع 70 ألف سمكة زريعة من أسماك المبروكة في مصارف حقول ومشاتل الأرز بنطاق المحافظة، تحت إشراف المهندس فوزي الحضري، وكيل وزارة الزراعة. أكد المهندس أحمد جاد، مدير عام الإرشاد الزراعي، أنه سيتم الحصول على الأسماك من المفارخ السمكية بصان الحجر والمنزلة والخشعة بكفر الشيخ، مشيرًا إلى أن أسماك الزريعة لها تأثير إيجابي على خصوبة التربة وقتل الحشرات الضارة وزيادة إنتاجية المحصول. وأضاف جاد، أن الزريعة تُنقل بأكياس بلاستيك إلى زروق المياه مباشرة، ثم تفتح الأكياس بعد تعادل درجة حرارتها مع المياه، ويحق للفلاح صيدها بالشباك.
الارز (3)

بعد 4 مناقصات.. إلى أين وصلت أسعار الأرز بالأسواق؟

سعت وزارة التموين والتجارة الداخلية للتعامل مع أزمة تقليص مساحة الأرز ونقص المعروض منه، بطرح سلسلة من المناقصات لتوفير الأرز من الخارج وفقا لضوابط وشروط التوريد المعلنة من هيئة السلع التموينية، باعتبار الاستيراد هو الملاذ الآمن لمنع ارتفاع أسعار الأرز بالسوق المحلي، ومن ثم تم طرح عدد من العروض للأرز، منها الهندي والفيتنامى والصينى، وكان للأرز الصينى الغلبة من حيث السعر والنوع، الذى أكد التجار أنه الأقرب إلى الذوق المصري، وقد تم التعاقد فعليًا منذ صدور قرار تقليص حجم الزراعة حتى الآن على أربع مناقصات للتوريد.
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