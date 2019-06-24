هل يراوغ «العسكري» في تدشين مجلس سيادي بالخرطوم؟

المجلس العسكرى ينتقد مبادرة تشكيل «المجلس السيادي».. ويهاجم «قوى الحرية والتغيير» في أقل من 48 ساعة من إعلان موافقتها على المجلس.. و«العسكري» يطالب بتوحيد المبادرتين
«مجلس سيادي بالسودان». مساعٍ جادة من قبَل أطراف دولية بجلوس طرفي الصراع على مائدة الحوار والتفاوض، واقترحوا تشكيل مجلس سيادي يضم فى عضويته 14 عضوا بالمناصفة بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير، فضلا عن مقعد لشخص محايد، فى محاولة جادة لوساطة دولية تقودها إثيوبيا والاتحاد الإفريقي لخروج السودان من الأزمة الراهنة.
وفى استجابة سريعة، أعلنت قوى الحرية والتغيير قبولها هذا المقترح، بينما انتقد المجلس المبادرتين، وذلك بسبب وجود أكثر من ورقة مقدمة من قبَل الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، وعدم وجود ورقة مشتركة تحمل المقترحات.
موقف "العسكري" من المجلس السيادي
أكد المتحدث باسم المجلس الفريق شمس الدين كباشي، خلال مؤتمر صحفي، أمس الأحد، أن الاتفاق كان على أن تكون الورقة المقدمة للمجلس العسكري مشتركة ولا تقدم بشكل منفرد. اقرأ أيضا.. بعد الموافقة.. هل ينجح السودان في تشكيل حكومة مدنية؟
وقال كباشي: "تقديم أوراق بشكل منفرد
موقف "العسكري" من المجلس السيادي
أكد المتحدث باسم المجلس الفريق شمس الدين كباشي، خلال مؤتمر صحفي، أمس الأحد، أن الاتفاق كان على أن تكون الورقة المقدمة للمجلس العسكري مشتركة ولا تقدم بشكل منفرد. اقرأ أيضا.. بعد الموافقة.. هل ينجح السودان في تشكيل حكومة مدنية؟
وقال كباشي: "تقديم أوراق بشكل منفرد هو أمر مرفوض بالنسبة لنا وفيه مخالفة لما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد"، مشددا على أن "المجلس قد يتراجع كليا عما اتفق عليه مسبقا مع قوى الحرية والتغيير؛ لأنه ليس هناك اتفاقات مكتوبة موقعة، وإنما تفاهمات، ولا اتصالات بيننا وبينهم إلا عبر وسطاء".
وتابع المجلس العسكري أنه يرفض الإملاءات، والوسطاء أخذوا وقتا طويلا، وهذا لا يتسق مع الظروف التي تعيشها البلاد، ما ساهم في ظهور تكتلات سياسية جديدة.
الحل فى الاتفاق
وقال السفير محمد الشاذلى، سفير القاهرة الأسبق بالخرطوم، إنه يتعين على المجلس العسكرى الانتقالي وأطراف الصراع بالخرطوم الالتفاف بقوة حول المبادرات الدولية التى تستهدف إنهاء حالة الصراع الدائر في أراضي السودان، وذلك من باب تغليب المصلحة العليا للبلاد، مطالبا كل الأطراف بالجلوس على مائدة الحوار وتنازل كل طرف لصالح الآخر من أجل التعاون على رفع راية الخرطوم نحو مستقبل أفضل.
وأضاف الشاذلى لـ«التحرير»، أن التراجع عن تدشين مجلس سيادي للخرطوم ممثل من المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير، ليس فى مصلحة الخرطوم، خاصة أن هناك مناطق مختلفة من السودان بها جماعات مسلحة، الأمر الذى يجعل من عدم الاتحاد والتعاون يعرض البلاد لويلات التفتيت والانقسام، وبالتالى يصبح مصير الخرطوم مثل سوريا وليبيا والعراق قبل شبه الاستقرار.
تحديات أمام الخرطوم
وتابع: "هناك تحديات كثيرة أمام تلك المساعي الدولية للوصول إلى تسوية تخدم أطراف الصراع بالخرطوم، منها أن المجلس نفسه منقسم وليس موحدا، فضلا عن أن قوى الحرية والتغيير غير مترابطة بالشكل القوى، وأن الذى يربطها بعضها ببعض هو كراهية نظام البشير وأعوانه، فضلا عن تضارب بعض الأجندات الدولية التى تتدخل فى الشأن السودانى؛ فعلى سبيل المثال، تدخل أمريكا بتخصيص مبعوث لها للأراضي السودانية ليس بهدف مصلحة الخرطوم بقدر الحفاظ على مصالح الولايات المتحدة بالخرطوم، الأمر الذى قد يتعارض مع مصالح دول أخرى".
وثمّن الشاذلى مبادرة المجلس العسكرى بتدشين لجان للتواصل مع الجماعات المسلحة للوصول إلى تفاهمات تخدم النسيج الوطنى السودانى، مشددا على أن التفاهمات مع تلك الجماعات أمر يخدم وحدة وسلامة أراضي السودان، خصوصا أن تلك الجماعات مسلحة ومنتشرة فى مناطق عدة بالسودان، وبالتالى فقدان السيطرة والتفاهمات مع تلك الجماعات يزيد الموقف والمشهد صعوبة وتعقيدا.
مرسوم جمهوري سوداني
أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس الأحد، مرسوما جمهوريا بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة للوصول إلى تفاهمات معها بما يحقق السلام وفق أسس ورؤيات مشتركة.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أن اللجنة ستكون برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس، وعضوية الفريق أول ركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية، والفريق ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا نائب رئيس اللجنة السياسية، واللواء ركن أسامة العوض محمدين.