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هل يراوغ «العسكري» في تدشين مجلس سيادي بالخرطوم؟

المجلس العسكرى ينتقد مبادرة تشكيل «المجلس السيادي».. ويهاجم «قوى الحرية والتغيير» في أقل من 48 ساعة من إعلان موافقتها على المجلس.. و«العسكري» يطالب بتوحيد المبادرتين
تحرير:باهر القاضى ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
مظاهرات السودان
مظاهرات السودان
«مجلس سيادي بالسودان». مساعٍ جادة من قبَل أطراف دولية بجلوس طرفي الصراع على مائدة الحوار والتفاوض، واقترحوا تشكيل مجلس سيادي يضم فى عضويته 14 عضوا بالمناصفة بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير، فضلا عن مقعد لشخص محايد، فى محاولة جادة لوساطة دولية تقودها إثيوبيا والاتحاد الإفريقي لخروج السودان من الأزمة الراهنة. وفى استجابة سريعة، أعلنت قوى الحرية والتغيير قبولها هذا المقترح، بينما انتقد المجلس المبادرتين، وذلك بسبب وجود أكثر من ورقة مقدمة من قبَل الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، وعدم وجود ورقة مشتركة تحمل المقترحات.
موقف "العسكري" من المجلس السيادي أكد المتحدث باسم المجلس الفريق شمس الدين كباشي، خلال مؤتمر صحفي، أمس الأحد، أن الاتفاق كان على أن تكون الورقة المقدمة للمجلس العسكري مشتركة ولا تقدم بشكل منفرد. اقرأ أيضا.. بعد الموافقة.. هل ينجح السودان في تشكيل حكومة مدنية؟ وقال كباشي: "تقديم أوراق بشكل منفرد
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الوطنية للصحافة: زيادة أسعار الصحف القومية «جنيه»

أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم الإثنين، بيانا، تعلن فيه عن الموافقة على زيادة أسعار الصحف اليومية والأسبوعية الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية بقيمة جنيه واحد، بدءً من يوليو المقبل، على أن يرتبط رفع السعر بالارتقاء بالخدمة الصحفية المقدمة، كما طالبت الهيئة رؤساء تحرير الإصدارات بأن يقدموا لها في الاجتماع المشترك الذي يعقد، يوم الأربعاء المقبل، خطة تفصيلية لتطوير المحتوي التحريري، تمهيدا لإقرارها والعمل بها ابتداء من يوليو القادم.
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وزير التعليم يعلق على واقعة مدرس المرسيدس

علق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوق على واقعة المعلم سيد العراقي، الشهير بمدرس الاستاد معلم المرسيدس، قائلا: "أولياء الأمور هم السبب في وصول هذا المعلم لهذا الثراء الفاحش"، متسائلا عن كم الطلبة الذين يذهبون لهؤلاء المعلمين، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوى العام، اليوم الإثنين، إذ صرح بأن الوزارة تحارب من أجل المعلمين، ولن نستريح إلا بعد تحسين أوضاع المعلمين إداريا بتدريبهم ماليا، والوزارة تحاول تنمية مواردها من أجل توفير موارد للوزارة.
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شوقي: سفيرة فنلندا طلبت تطبيق نظام التعليم الجديد

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم هيكلة الوزارة إداريا خلال شهور الصيف وسنضرب بيد من حديد، قائلا: "إن حظوظ الطلبة في التنسيق والجامعات بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى كلهم هيدخلوا الجامعة والتعليم العالي يضبط التنسيق على المجاميع، لكن يجب على الطلاب عدم الخوف والحديث المتكرر عن التنسيق والمجاميع"، مشيرا إلى أن الطالب يستطيع أن يقيم نفسه من خلال الكارت الذي يحدد مستواه، وعليه أن يدخل على بنك المعرفة المصري لتحسين مستواه، والتعلم من خلال اكتساب نواتج التعلم وليس الدرس الخصوصي.
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البرلمان يرفض اقتراح تطبيق العلاوة على قطاع الأعمال

رفض مجلس النواب، اقتراح النائب محمد وهب الله، بشأن تطبيق قانون العلاوة الدورية للموظفين بقطاعي العام والأعمال أسوة بالعاملين بالدولة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، قبل التصويت النهائي على مشروع القانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وعرض إعادة المداولة على المادة 5 بالقانون بناء على طلب النائب.
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مظاهرات-في-السودان (2)

هل يكتب المجلس السيادي نهاية الخلافات في السودان؟

فى تطور كبير لمشهد الأزمة فى الخرطوم، الأمر الذى يعد بارقة أمل لإنهاء حالة الصراع والانقسام فى السودان التى انتابت البلاد عقب الإطاحة بنظام البشير فى أبريل الماضى، أعلنت قوى الحرية والتغيير السودانية المعارضة، أمس السبت، موافقتها بالإجماع على مقترح الوسيط الإثيوبي الأخير بشأن تشكيلة المجلس السيادي. وحسب ما تداولته الصحف المحلية والأجنبية، فإن المجلس السيادي يتكون من 15 عضواً، 7 من المدنيين و7 من العسكريين، فضلاً عن إضافة عضو مدني باتفاق الطرفين، على أن تكون الرئاسة دورية عام ونصف لكل طرف، فترتها الأولى للعسكريين.
مظاهرات-في-السودان (2)

بعد الموافقة.. هل ينجح السودان في تشكيل حكومة مدنية؟

على الرغم من مرور ما يتجاوز شهرين على الإطاحة بنظام عمر البشير، أبريل الماضى، فإن الخرطوم ما زالت تشهد العديد من سيناريوهات الصراع والتوتر داخل أراضيها، وما زالت الأجواء محتقنة ومشتعلة بين المجلس العسكري الانتقالى وقوى الحرية والتغيير التى تمثل المعارضة، رغم إقرار الطرفين بأنهما لا يرفضان التفاوض. وفى لقاء جماهيرى، أعلن نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالي، موافقة المجلس على تشكيل حكومة تكنوقراط، وذلك تمهيدًا لإجراء الانتخابات بالسودان خلال الفترة المقبلة.
عمر-البشير

ثراء حرام.. تفاصيل استجواب البشير بـ«مكافحة الفساد»

نشرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، مساء الأحد، تفاصيل استجواب نيابة مكافحة الفساد في العاصمة الخرطوم، للرئيس المخلوع عمر البشير الذي أطيح به من حكم السودان. وبحسب "سونا" وجّهت نيابة مكافحة الفساد في التحقيقات المالية بالخرطوم، تهما للبشير تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به للرئيس المخلوع عمر البشير. وتم توجيه التهم بحضور الرئيس المخلوع شخصيا وممثلي الدفاع على رأسهم أحمد إبراهيم الطاهر ومحمد الحسن الأمين وهاشم أبو بكر الجعلي.
عمر-البشير

عمر البشير يظهر لأول مرة منذ الإطاحة به (فيديو)

للمرة الأولى منذ الإطاحة به، ظهر الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم الأحد، خلال اقتياده من السجن إلى نيابة مكافحة الفساد، بحسب "رويترز". وذكر شاهد للوكالة، أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة، اقتيد في سيارة تويوتا لاند كروزر إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم. وأطاح الجيش بالبشير واعتقله في 11 أبريل بعد 16 أسبوعا من الاحتجاجات على حكمه الذي دام 30 عامًا. وهو محتجز في سجن في خرطوم بحري في الجهة المقابلة من وسط العاصمة عبر النيل الأزرق.
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