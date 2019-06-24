طبيب المنتخب يؤكد جاهزية أحمد حجازي لمواجهة الكونغو

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م

أحمد حجازي

قال محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، إن أحمد حجازي مدافع منتخب الفراعنة، أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بكسر في الأنف خلال المواجهة الافتتاحية أمام زيمبابوي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وبمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة الإفريقية، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف مقابل لا شيء أحرزه محمود حسن تريزيجيه، لاعب قاسم باشا التركي، في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول.

وأكد أبو العلا، في تصريحات تليفزيونية اليوم الاثنين: «حجازي أجرى عمليات الاستشفاء وشارك في مران المنتخب من أول دقيقة لآخر دقيقة، وسيرتدي واقيا للأنف بعد الكسر الذي تعرض له، ولن يعوقه عن المشاركة في المباريات»، متابعًا: «جميع اللاعبين أدوا عمليات الاستشفاء، وجميعهم جاهزون لخوض مواجهة

وأكد أبو العلا، في تصريحات تليفزيونية اليوم الاثنين: «حجازي أجرى عمليات الاستشفاء وشارك في مران المنتخب من أول دقيقة لآخر دقيقة، وسيرتدي واقيا للأنف بعد الكسر الذي تعرض له، ولن يعوقه عن المشاركة في المباريات»، متابعًا: «جميع اللاعبين أدوا عمليات الاستشفاء، وجميعهم جاهزون لخوض مواجهة الكونغو ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، ولا توجد أي حالة من الغيابات من أي نوع».



ويؤدي المنتخب الوطني تدريبه اليوم الاثنين، في تمام الساعة الثامنة مساء، على ملعب استاد الكلية الحربية؛ استعدادًا لمواجهة الكونغو الديمقراطية، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية، من كأس الأمم الإفريقية.



وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، فتح الـ15 دقيقة الأولى من المران أمام وسائل الإعلام.



