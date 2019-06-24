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بسبب الاستثمارت| الجنيه المصري يرتفع 6% أمام الدولار

ارتفع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بحوالي 120 قرشا منذ بداية العام الجاري 2019، وهو ما أرجعه الخبراء إلى ارتفاع حجم استثمارات الأجانب، وزيادة التدفقات النقدية
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
الجنيه المصري
الجنيه المصري
ارتفع الجنيه المصري بحوالي 6% أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الجاري 2019، وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، في تقرير حديث لها، أن العملتين المصرية والأوكرانية من أفضل العملات أداء في سوق العملات الأجنبية التي تعرضت لضغوط من قوة الدولار، والمخاوف من تباطؤ النمو العالمي. ومنذ شهر يناير الماضي، شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري، لتفقد العملة الخضراء ما يقرب من نحو 121 قرشا، لتصل إلى مستوى 16.74 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
  استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية قال التقرير، إن المستثمرين الأجانب يتهافتون على أدوات الدين بعملات غير مألوفة التداول مثل الجنيه المصري، والهريفنا الأوكرانية، مشيرا إلى أن المستثمرين يبحثون بذلك عن الأصول ضعيفة الارتباط بالأسواق العالمية وسط تزايد المخاوف بشأن النمو والتجارة. وذكر التقرير،
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سبائك الذهب

الذهب يرتفع 2 جنيه في التعاملات المسائية

تحركت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات المسائية نحو الارتفاع فى السوق المحلية، وذلك عقب تراجعها أمس بشكل طفيف، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1404 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك الذهب

بعد تراجعه.. توقعات بارتفاع أسعار الذهب هذا الأسبوع

تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوعين الماضيين نحو الارتفاع بقيمة قدرت بنحو 25 جنيها فى الجرام الواحد، ثم عاود الانخفاض مجددا مع نهاية الأسبوع الماضي بقيمة قدرت بنحو 10 جنيهات للجرام، واستمر خلال تعاملات الأسبوع الجاري فى الانخفاض على المستوى العالمى لتسجل الأوقية نحو 1404 دولار فى الخارج، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.
الانترنت (3)

تنطلق قريبا في مصر.. ما مزايا البنوك الرقمية؟

تدرس مصر حاليا فكرة إنشاء بنوك رقمية دون أن يكون لها أى فروع، وذلك فى ظل تنفيذ الحكومة خطة الشمول المالى، والتحول التدريجي للخدمات المالية الإلكترونية، وكشف أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم المدفوعات وتكنولوجيا المعلومات عن أن ثلاثة بنوك تدرس إطلاق بنوك رقمية في مصر. وأضاف في تصريحات له، أن هذه البنوك تستعين حاليا بشركات استشارية لتقديم دراسة جدوى لتدشين بنوك رقمية في مصر، لافتا إلى أن أي بنك يعتزم إنشاء بنك رقمي يحتاج إلى الحصول على رخصة من البنك المركزي المصري.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

وزيرة التخطيط: 40% زيادة في الاستثمارات هذا العام

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، في الجلسة العامة لمناقشة مشروع الخطة والموازنة 2019- 2020 بمقر مجلس النواب، وأكدت الوزيرة أهمية تنويع القاعدة الاقتصادية لقطاعي الصناعة والزراعة مع عدم إهمال القطاعات الخدمية التي تمتاز مصر بميزة نسبية بها؛ كقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفي ما يخص برامج التنمية المحلية أشارت السعيد إلى وجود زيادة في برامج التنمية المحلية 11 مليار جنيه بنسبة زيادة 22%، لافتة إلى زيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة 40%، وزيادة برامج الصرف الصحي من 13.8 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه.
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مستقبل-الاقتصاد-المصري

بالأرقام.. اقتصاد مصر أكثر مرونة أمام الحرب التجارية

أكد تقرير صادر من وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الاقتصاد المصري يعد ضمن أكثر الاقتصادات الناشئة مرونة أمام تهديدات الحرب التجارية العالمية، لتحتل مصر المرتبة الثانية بعد دولة الفلبين، وذلك ضمن 21 اقتصادًا ناشئاً على مستوى العالم. ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على تحليل وكالة بلومبرج لأداء الاقتصاد المصري وفقا لمجموعة من المؤشرات الهامة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر شهدت نقلة نوعية في السنوات الخمس الأخيرة التي استهدفت الإصلاح الاقتصادي المتكامل، وهو ما أدى إلى تحقيق معدلات نمو قوية.
جنية (1)

3 أسباب تجعل الجنيه غير قادر على الاحتفاظ بمكاسبه

قال تقرير صادر من مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» إن ارتفاع الجنيه "على الأرجح لن يستمر"، رغم كونه أفضل العملات أداء من بداية العام، متوقعة أن يفقد جميع مكاسبه ويعود إلى مستوى 18 جنيها بنهاية 2019. كما توقعت مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» البحثية، عودة سعر صرف الدولار أمام الجنيه للارتفاع مجددا بنهاية العام الجاري والعام المقبل 2020. وتدور أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك حاليا، ما بين 16.81 جنيه للبيع، و16.71 جنيه للشراء، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
الدولار

3 أسباب أدت إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك

ارتفع فائض صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى ليصل إلى أعلى مستوى له فى 10 أشهر، مسجلا نحو 19.5 مليار جنيه، مقابل عجز بقيمة 12 مليار جنيه فى مارس الماضى، بعدما سجلت أصولها الأجنبية 328.1 مليار جنيه، مقابل 308.6 مليار جنيه التزامات عليها، بحسب بيانات البنك المركزي. وسجل صافى الأصول الأجنبية نحو 273.9 مليار جنيه خلال أبريل، بزيادة نحو 31.7 مليار جنيه على مستويات مارس الماضى. ويمثل صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي المصري إجمالى الأصول المستحقة للجانبين تجاه غير المقيمين فى الاقتصاد المصري، مقابل التزاماتهم تجاه غير المقيمين.
سلع-غذائية

بعد تراجع الدولار.. لماذا لم تنخفض الأسعار بالأسواق؟

شهدت أسعار العملة الخضراء تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري 2019، لينخفض سعر الدولار في البنوك بأكثر من 100 قرش، ليصل إلى مستوى سعر 16.86 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه نهاية العام الماضي 2018. وعلى الرغم من انخفاض سعر الدولار، غير أن أسعار السلع ما زالت مرتفعة بالأسواق، بينما أكد عدد من الخبراء أن الأسعار ستتراجع بشكل ملحوظ مع استمرار انخفاض العملة الخضراء. وتراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين بشكل طفيف خلال شهر أبريل الماضي، مسجلا 8.1%، في مقابل 8.9% خلال شهر مارس 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
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