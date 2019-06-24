بسبب الاستثمارت| الجنيه المصري يرتفع 6% أمام الدولار

ارتفع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بحوالي 120 قرشا منذ بداية العام الجاري 2019، وهو ما أرجعه الخبراء إلى ارتفاع حجم استثمارات الأجانب، وزيادة التدفقات النقدية
ارتفع الجنيه المصري بحوالي 6% أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الجاري 2019، وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، في تقرير حديث لها، أن العملتين المصرية والأوكرانية من أفضل العملات أداء في سوق العملات الأجنبية التي تعرضت لضغوط من قوة الدولار، والمخاوف من تباطؤ النمو العالمي.
ومنذ شهر يناير الماضي، شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري، لتفقد العملة الخضراء ما يقرب من نحو 121 قرشا، لتصل إلى مستوى 16.74 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية
قال التقرير، إن المستثمرين الأجانب يتهافتون على أدوات الدين بعملات غير مألوفة التداول مثل الجنيه المصري، والهريفنا الأوكرانية، مشيرا إلى أن المستثمرين يبحثون بذلك عن الأصول ضعيفة الارتباط بالأسواق العالمية وسط تزايد المخاوف بشأن النمو والتجارة.
وذكر التقرير،
استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية
قال التقرير، إن المستثمرين الأجانب يتهافتون على أدوات الدين بعملات غير مألوفة التداول مثل الجنيه المصري، والهريفنا الأوكرانية، مشيرا إلى أن المستثمرين يبحثون بذلك عن الأصول ضعيفة الارتباط بالأسواق العالمية وسط تزايد المخاوف بشأن النمو والتجارة.
وذكر التقرير، أن مصر وأوكرانيا يوفران عائدا في خانة الأرقام العشرية، مقارنة بعائد يزيد قليلا على 2% على السندات الأمريكية أجل 10 سنوات، وعائد أقل من الصفر على العديد من الاستثمارات ذات الدخل الثابت اليابانية والأوروبية.
وارتفعت استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية والمتمثلة في أذون وسندات خزانة لتتجاوز نحو 17 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، بحسب تصريحات الدكتور فخري الفقي عضو مجلس إدارة البنك المركزي.
وارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى مستوى سجل نحو 14.851 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي، في مقابل نحو 14.202 مليار دولار خلال شهر فبراير السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 649 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
فيما زادت أرصدة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال الربع الأول من عام 2019 بنحو 4.1 مليار دولار لتسجل ما يقرب من نحو 16.8 مليار دولار بنهاية شهر إبريل الماضي بحسب بيانات وزارة المالية.
ومع بداية العام الجاري 2019، شهدت استثمارات الأجانب عودة قوية لها، وذلك عقب تراجعها بشكل ملحوظ بداية من شهر إبريل 2018، لتفقد أكثر من 10.8 مليار دولار.
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توقعات باستمرار ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار
توقع تقرير صادر من بنك استثمار «بلتون»، أن يستمر سعر الجنيه في الارتفاع أمام الدولار خلال العام الجاري، مع استمرار تدفقات الاستثمارات في الأوراق المالية خلال العام.
وقال بلتون: "نتوقع أن تظل عائدات سندات الخزانة عند المستويات الحالية (+17%)، لذلك نؤكد رؤيتنا باستمرار تدفقات الاستثمارات في الأوراق المالية في عام 2019، مما يؤدي إلى ارتفاع الجنيه".
وأضاف: "مازلنا نرى فرصة قوية للاستثمار في أذون الخزانة مع ارتفاع قيمة الجنيه وقوة موقف الاقتصاد الكلي، بدعم من رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمصر إلى B+".
كما توقع «بلتون»، استمرار ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى منتصف العام المقبل 2020، كما خفض البنك توقعاته لسعر الورقة الخضراء مقابل العملة المحلية إلى متوسط 17.1 جنيه فى العام المالي المقبل 2019-2020، فى مقابل نحو 18.05 جنيه سابقا.
ويبلغ متوسط سعر شراء الدولار حاليا في البنوك نحو 16.64 جنيه، ونحو 16.74 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وترى سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن قوى العرض والطلب هي التي تتحكم في سعر الدولار، مشيرة إلى أن ارتفاع سعر الجنيه المصري أمام الدولار يرجع إلى عدة أسباب أهمهما تدفقات النقد الأجنبي، فضلا عن المشروعات والاستثمار العقاري الأجنبي، وإيرادات السياحة.
وحقق الجنيه المصري ثاني أفضل أداء فى العالم مقابل الدولار حتى الآن، كما جاء الجنيه المصري في المركز الثاني بعد الروبل الروسي على كل العملات التي تتبعها وكالة بلومبرج الأمريكية.
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وأكدت الدكتورة شيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد ونائب وزير المالية سابقا، أن ارتفاع حجم تحويلات المصريين بالخارج يعد أهم العوامل التى دعمت من قوة الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة الماضية.
وأضافت الشواربي، أن زيادة حجم التدفقات النقدية من العملة الخضراء إلى البنوك، ساهمت أيضا في تراجع سعر الدولار أمام العملة المحلية بشكل كبير.
فيما توقعت «فيتش راتينج»، إحدى شركات مجموعة فيتش للتصنيف الائتمانى، في تقرير لها، استقرار الجنيه المصرى خلال العام الحالى فى ظل النمو القوى وتحسن الوضع الخارجى ومستويات العائد الحقيقى الجاذبة.
وتوقع التقرير، أن يستمر سعر الجنيه في التحرك بشكل ملحوظ أمام العملات الأجنبية بوتيرة أكبر خلال الفترة المقبلة، نتيجة قرار البنك المركزي بإلغاء آلية إعادة أموال المستثمرين الأجانب.
ويرى إيهاب السعيد المحلل المالي، أن إلغاء آلية تحويل المستثمرين الأجانب، ساهم بشكل كبير في عملية تحويل الدولار، وهو الأمر الذى بعث رسالة طمأنينة للمستثمر الأجنبي، من خلال العمل على توفير الدولارات اللازمة له في أي وقت.
وفى ديسمبر 2018، قرر البنك المركزى إلغاء العمل بهذه الآلية، وأوضح أن القرار لن يطبق على الأرصدة القائمة داخل الية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل 4 ديسمبر، ويتعين على الاستثمارات الجديدة بعد هذا التاريخ التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك (الإنتربك).
وكانت مصر وضعت تلك الآلية في عام 2013 لطمأنة المستثمرين الأجانب على إمكانية استرداد النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من الأوراق المالية المحلية.
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