بسبب الاستثمارت| الجنيه المصري يرتفع 6% أمام الدولار

ارتفع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بحوالي 120 قرشا منذ بداية العام الجاري 2019، وهو ما أرجعه الخبراء إلى ارتفاع حجم استثمارات الأجانب، وزيادة التدفقات النقدية

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

الجنيه المصري

ارتفع الجنيه المصري بحوالي 6% أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الجاري 2019، وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، في تقرير حديث لها، أن العملتين المصرية والأوكرانية من أفضل العملات أداء في سوق العملات الأجنبية التي تعرضت لضغوط من قوة الدولار، والمخاوف من تباطؤ النمو العالمي. ومنذ شهر يناير الماضي، شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري، لتفقد العملة الخضراء ما يقرب من نحو 121 قرشا، لتصل إلى مستوى 16.74 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية قال التقرير، إن المستثمرين الأجانب يتهافتون على أدوات الدين بعملات غير مألوفة التداول مثل الجنيه المصري، والهريفنا الأوكرانية، مشيرا إلى أن المستثمرين يبحثون بذلك عن الأصول ضعيفة الارتباط بالأسواق العالمية وسط تزايد المخاوف بشأن النمو والتجارة. وذكر التقرير،