رياضة

فان جال: كيف لم يتوج ميسي بلقب دوري الأبطال 5 سنوات؟

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
قال المدرب الهولندي لويس فان جال، إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان من المفترض أن يتوج بعدد أكبر من الألقاب في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما فشل برشلونة في الفوز باللقب الأوروبي منذ عام 2015، ومن بعدها توج ريال مدريد رفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باللقب 3 مرات في آخر 4 أعوام، وعن ذلك قال فان جال: "أعتقد بأن ميسي يجب عليه التساؤل كيف لم يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا كل ذلك الوقت، أنا أحبه كثيرًا على الصعيد الفردي، فهو أفضل موهبة فردية في العالم، ولكن لماذا لم يتوج بدوري الأبطال لمدة 5 سنوات، كقائد للفريق عليه طرح هذا السؤال".
وأضاف فان جال: "برشلونة يملك قائمة رائعة من اللاعبين، وأرى بأن ميسي مسؤول أيضًا عن نتائج الفريق، جوارديولا حقق النجاحات مع برشلونة بسبب ميسي، ولكنه لم يتركه يلعب بالطريقة التي يريدها، بل ميسي تأقلم مع الفريق وليس العكس". وإذا كان ميسي الموهبة الفردية الأبرز في العالم برأي فان جال، فإنه يرى بأن أفضل
اقرأ المزيد
منتخب مصر

كبار المنتخب يجتمعون مع لاعبي الفراعنة لهذا السبب

علمت «التحرير» من مصادر داخل معسكر المنتخب الوطني أن كباتن المنتخب الوطني عبد الله السعيد ومحمد صلاح ووليد سليمان، اجتمعوا مع باقي زملائهم في معسكر الفراعنة، للحديث عن أزمة عارضة الأزياء، التي انتشرت عبر موقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك- تويتر) يوم السبت الماضي، وكان بطلها أربعة لاعبين من صفوف المنتخب الوطني، على رأسهم عمرو وردة، وتحدث الثلاثي مع زملائهم مؤكدين ضرورة غلق هذه الصفحة ووضع كل تركيزهم على الفوز بكأس الأمم وتقديم أفضل أداء داخل الملعب.
انتر-وميلان‎

الكرة الأوروبية تستعد لخسارة أيقونة إنتر وميلان

أشار رئيس ميلان، باولو سكالوني إلى توصله لاتفاق مع غريمه التقليدي نادي إنتر من أجل هدم الملعب التاريخي للناديين "سان سيرو" والذي يعرف أيضًا باسم "جوسيبي مياتزا"، تمهيدًا لبناء ملعب جديد، حيث من المنتظر هدم الملعب الحالي، وإنشاء ملعب جديد في نفس المكان سيتكلف قرابة الـ700 مليون يورو، على أن يكون جاهزًا لاحتضان المباريات بداية من عام 2022، وبدوره أكد أليساندرو أنتونيلو الرئيس التنفيذي لشركة إنتر أن النادي سيبني الملعب الجديد مع غريمه التقليدي، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيطالية.
احمد-حجازى (3)

طبيب المنتخب يؤكد جاهزية أحمد حجازي لمواجهة الكونغو

قال محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، إن أحمد حجازي مدافع منتخب الفراعنة، أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بكسر في الأنف خلال المواجهة الافتتاحية أمام زيمبابوي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وبمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة الإفريقية، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف مقابل لا شيء أحرزه محمود حسن تريزيجيه، لاعب قاسم باشا التركي، في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول.
اقرأ المزيد من الأخبار
احتفال-ميسي-بعد-تسجيله-في-شباك-اشبليه‎ (2)

في ميلاده الـ32.. ميسي الأسطورة الحية في كرة القدم

يحتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده الـ32، إذ ولد يوم 24 يونيو من عام 1987، وينظر إلى ميسي ليس بوصفه اللاعب الأفضل في العالم وحسب، بل اللاعب الأفضل في تاريخ الكرة، وذلك بفضل تتويجه بالكرة الذهبية 5 مرات، منها 4 على التوالي، وتتويجه بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا 6 مرات. ولعب ميسي مسيرته بالكامل في صفوف برشلونة، الذي توج معه بـ34 لقبًا، منها 10 ألقاب في الدوري الإسباني، و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و6 ألقاب في كأس ملك إسبانيا.
ميسى

بعد فضيحة كولومبيا.. ميسي للاعبين: هذه مجرد بداية

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن أن ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني، أصبح أكثر نضجًا في الفترة الأخيرة، موضحة أن البرغوث يلعب دورا قياديا داخل وخارج الملعب، وأوضحت أن ميسي خرج للحديث مع وسائل الإعلام عقب الهزيمة أمام كولومبيا، وهو ما حدث معه أيضًا عقب الهزيمة القاسية لفريقه برشلونة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وأضافت أن ميسي دخل غرفة خلع ملابس المنتخب الأرجنتيني عقب الخسارة، ورفع من معنويات زملائه، خاصة أن معظمهم من اللاعبين الشباب الذين لا يمتلكون الخبرة المطلوبة.
ميسى

نجم ليفربول السابق: ميسي الأحق بالكرة الذهبية

كشف جيمي كاراجر نجم ليفربول السابق أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني هو الأقرب للتتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم والحصول على الكرة الذهبية، حيث أكد كاراجر في تصريحات صحفية اليوم الإثنين أن الكرة الذهبية لن يفوز بها لاعب مدافع؛ لأن هذا أمر ليس معتادًا في كرة القدم. وقال جيمي كاراجر خلال تصريحاته إنه يرى فان دايك يتقدم على ليونيل ميسي في سباق الكرة الذهبية عبر مواقع المراهنات لكن في تاريخ كرة القدم نادرًا عندما يحصل مدافع على هذه الجائزة.
تشيلسي‎

تشيلسي يقدم استئنافا على حرمانه من التعاقدات

تقدم نادي تشيلسي باستئناف على حرمان الفريق من إبرام أي صفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي والميركاتو الشتوي المقبل، وذلك لدى محكمة التحكيم الرياضية. وتعرض تشيلسي لتلك العقوبة في شهر فبراير الماضي بسبب مخالفة القوانين الخاصة بعدم التعاقد مع لاعبين تحت سن 18 سنة، وتقدم تشيلسي بعدها باستئناف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلا أنه تم رفضه الشهر الماضي، ليبدأ تشيلسي الاستعداد لحقيقة عدم إبرام أي صفقات في الصيف من خلال تجديد عقد لاعبيه ديفيد لويز وأوليفيه جيرو.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org