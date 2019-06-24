فان جال: كيف لم يتوج ميسي بلقب دوري الأبطال 5 سنوات؟

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م

ليونيل ميسي

قال المدرب الهولندي لويس فان جال، إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان من المفترض أن يتوج بعدد أكبر من الألقاب في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما فشل برشلونة في الفوز باللقب الأوروبي منذ عام 2015، ومن بعدها توج ريال مدريد رفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باللقب 3 مرات في آخر 4 أعوام، وعن ذلك قال فان جال: "أعتقد بأن ميسي يجب عليه التساؤل كيف لم يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا كل ذلك الوقت، أنا أحبه كثيرًا على الصعيد الفردي، فهو أفضل موهبة فردية في العالم، ولكن لماذا لم يتوج بدوري الأبطال لمدة 5 سنوات، كقائد للفريق عليه طرح هذا السؤال".

وأضاف فان جال: "برشلونة يملك قائمة رائعة من اللاعبين، وأرى بأن ميسي مسؤول أيضًا عن نتائج الفريق، جوارديولا حقق النجاحات مع برشلونة بسبب ميسي، ولكنه لم يتركه يلعب بالطريقة التي يريدها، بل ميسي تأقلم مع الفريق وليس العكس". وإذا كان ميسي الموهبة الفردية الأبرز في العالم برأي فان جال، فإنه يرى بأن أفضل

وأضاف فان جال: "برشلونة يملك قائمة رائعة من اللاعبين، وأرى بأن ميسي مسؤول أيضًا عن نتائج الفريق، جوارديولا حقق النجاحات مع برشلونة بسبب ميسي، ولكنه لم يتركه يلعب بالطريقة التي يريدها، بل ميسي تأقلم مع الفريق وليس العكس".



وإذا كان ميسي الموهبة الفردية الأبرز في العالم برأي فان جال، فإنه يرى بأن أفضل لاعب جماعي في العالم يوجد في فريق ليفربول، الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا مطلع الشهر الجاري على حساب توتنهام.



وفي هذا الشأن قال فان جال: "واحد من أفضل اللاعبين في العالم هو جيمس ميلنر، نجح بامتياز في اللعب كمدافع وكمتوسط ميدان في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، ومن المبهر حجم العطاء الذي يبذله بعمر 33 عامًا".