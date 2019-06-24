بعد فوزه للمرة الثانية.. إمام أوغلو يهدد عرش أردوغان

خسارة إسطنبول لا تعد مجرد هزيمة في أكبر مدن تركيا، وعاصمتها المالية، حيث كان منصب عمدة إسطنبول نقطة انطلاق مهنة أردوغان السياسية، إلا أنها قد تعد تهديدا لحكم أردوغان

تحرير:أحمد سليمان ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م

إمام أوغلو

في مارس الماضي، أصدرت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، قرارا بإعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول، بعد أن أعلن مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو فوزه على مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم بفارق 13 ألف صوت. وأجريت إعادة الانتخابات أمس الأحد في إسطنبول، وشهدت هزيمة ساحقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه، حيث تمكن إمام أوغلو من رفع الفارق مع يلدريم إلى 750 ألف صوت. وفي محاولة لتشتيت الانتباه بعيدا عن هذه الهزيمة المحرجة، سارع أردوغان إلى إعادة التأكيد على فكرة كونه السياسي الأكثر هيمنة في البلاد، من خلال التركيز على وضعه الدولي خلال رحلته إلى آسيا.

ففي سلسلة من التغريدات على "تويتر" بعد ظهور النتائج ليلة الأحد، هنأ أردوغان عمدة إسطنبول الجديد، وتعهد بالحفاظ على التحالف مع حزب الحركة القومية. كما وعد بتعزيز مصالح تركيا في الداخل والعالم، وأعلن أنه سيزور الصين وأوروبا بعد قمة مجموعة العشرين في اليابان في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وأشارت شبكة "بلومبرج"