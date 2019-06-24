الكنيسة تحتفل بـ51 سنة على عودة رفات مارمرقس

أرسل البابا كيرلس السادس وفدا رفيع المستوى لروما لاستقبال رفات القديس مرقس من البابا بولس السادس.. بعد 11 قرنا ظلت خلالها في مدينة البندوية بإيطاليا

تحرير:بيتر مجدي ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م

احتفلت اليوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذكرى الـ51 لعودة رفات القديس مرقس، أحد الرسل السبعين للسيد المسيح، والذي بشر بالمسيحية في مصر في منتصف القرن الأول الميلادي، وتعرف كنيسة الإسكندرية بـ«الكرازة المرقسية» نسبةً إليه، وعادت الرفات في 24 يونيو سنة 1968م، في السنة العاشرة لحبرية البابا كيرلس السادس، الذي انتدب وفدا رسميا للسفر إلى روما لتسلّم رفات القديس مرقس الرسول من البابا بولس السادس، وتألف الوفد من عشرة من المطارنة والأساقفة، بينهم ثلاثة من المطارنة الإثيوبيين وثلاثة من كبار أراخنة (العلمانيين) الأقباط.

تشكل الوفد من (الأنبا مرقس مطران كرسي أبو تيج وطهطا وطما وتوابعها، ورئيس الوفد الأنبا ميخائيل مطران كرسي أسيوط وتوابعها، والأنبا أنطونيوس مطران كرسي سوهاج والمنشأة وتوابعهما، والأنبا بطرس مطران كرسي أخميم وساقلتة وتوابعهما، والأنبا يوأنس مطران تيجراي وتوابعها بإثيوبيا، والأنبا لوكاس مطران كرسي أروسي

تشكل الوفد من (الأنبا مرقس مطران كرسي أبو تيج وطهطا وطما وتوابعها، ورئيس الوفد الأنبا ميخائيل مطران كرسي أسيوط وتوابعها، والأنبا أنطونيوس مطران كرسي سوهاج والمنشأة وتوابعهما، والأنبا بطرس مطران كرسي أخميم وساقلتة وتوابعهما، والأنبا يوأنس مطران تيجراي وتوابعها بإثيوبيا، والأنبا لوكاس مطران كرسي أروسي وتوابعها بإثيوبيا، والأنبا بطرس مطران كرسي جوندار وتوابعها بإثيوبيا، والأنبا دوماديوس أسقف كرسي الجيزة وتوابعها، والأنبا غريغوريوس أسقف عام الدراسات اللاهوتية العليا والثقافة القبطية والبحث العلمي والأنبا بولس أسقف حلوان وتوابعها).

وبحسب ما جاء في كتاب السنكسار الذي يحوي سير قديسي وشهداء الكنيسة، فإنه طار الوفد البابوي الإسكندري إلى روما في يوم الخميس 20 يونيو 1968م، في طائرة خاصة أقلتهم ومعهم نحو 90 قبطيا من المرافقين، كان من بينهم 7 من الكهنة.

وفي ظهر يوم 22 يونيو ذهب الوفد البابوي الإسكندري ومعه أعضاء البعثة البابوية الرومانية في موكب رسمي إلى القصر البابوي بمدينة الفاتيكان وقابلوا البابا بولس السادس وتسلموا منه الرفات المقدسة في حفل رسمي اتسم بالوقار الديني، ليعود لمصر بعد 11 قرنا كان فيها جسد مارمرقس محفوظا في مدينة البندقية (فينيسيا) بإيطاليا.

في اليوم التالي أقام الوفد البابوي الإسكندري قداسا حبريا احتفاليا بكنيسة القديس أثناسيوس الرسولي بروما خدم فيه جميع المطارنة والأساقفة العشرة والكهنة المرافقين وقد حضر أعضاء البعثة البابوية الرومانية وجميع المرافقين من الأقباط وعدد كبير من الأقباط المقيمين بروما.

عاد الوفد البابوي الإسكندري ومعه أعضاء البعثة البابوية الرومانية يحملون الرفات المقدسة في يوم الإثنين 24 يونيو في موكب رسمي تتقدمه الدراجات البخارية إلى المطار. ومن هناك استقلوا طائرة خاصة قامت خصيصا من القاهرة، وكان البابا كيرلس في انتظار وصول الرفات وكان يصحبه مار أغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس وعدد كبير من المطارنة والأساقفة الأقباط والأجانب ورؤساء الطوائف والأديان من المصريين والأجانب، وألوف من أفراد الشعب مسيحيين ومسلمين.

صعد البابا كيرلس إلى سلم الطائرة وتسلم من يد رئيس الوفد الصندوق الثمين الذي يحمل رفات مارمرقس الرسول، ونزل البابا يحمل صندوق الرفات على كتفه، ووصل إلى الكاتدرائية المرقسية الكبرى القديمة بالأزبكية ووضع الصندوق على المذبح الكبير المدشن باسم مارمرقس وظل الصندوق هناك إلى اليوم الثالث من وصوله.

ثم بعد ذلك تم نقل صندوق الرفات إلى دير الأنبا رويس بالعباسية مقر الكاتدرائية حاليا، التي افتتحها البابا كيرلس مع الرئيس عبد الناصر في 25 يونيو 1968 بعد استلام الرفات بيوم، ونقل إليها وتم عمل مزار خصيصا له هناك.

ويعد القديس مرقس هو البطريرك الأول في سلسلة بابوات مصر، والذي يعد كل بطريرك على كرسي الإسكندرية امتدادًا له، والبابا تواضروس الثاني هو البابا رقم 118 في سلسلة بابوات الإسكندرية منذ القديس مرقس، ويعد كرسي الإسكندرية من أقدم الكراسي التي نشأت في تاريخ المسيحية.