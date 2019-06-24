جريمة

زواج مبارك.. كيف سقط مأذون الجيزة النصاب؟

عامان يفصلانه عن إتمام الستين من عمره، شيبته لم تكن كافية لترك سيرة طيبة بين الأهالي، عُزل من منصبه كمأذون شرعي بسبب مخالفات مالية لكنه طرق باب النصب
تحرير:محمد الشاملي ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م
عقد قران
عقد قران
لم يكن ظهوره الأول في عهد الدولة الفاطمية بالحدث العابر، رجل ممشوق القوام معتدل الهيئة يرتدي عمة وجبة وقفطان تحول مكتبه إلى محكمة مصغرة وأضحى المأذون الشرعي الطرف الأبرز في أي علاقة بين الزوجين بدءا بالسؤال عن تفاصيل الزواج مرورا بعقد قرانهما وانتهاء بالطلاق في بعض الأحيان، أمور عدة لم يضعها مأذون شرعي يقيم في الجيزة بالحسبان، بحثه وراء جمع المال كان جُل همه ضاربا بما سبق عرض الحائط، لم يمنح نفسه فرصة للتفكير في نهاية مظلمة داخل غرفة حجز بقسم الشرطة تاركا سيرة سيئة يتناقلها الأهالي.
"عبد اللطيف.ع.أ" اسم معروف لدى قاطني ضاحية الجيزة (المنيب - شارع المدبح - ساقية مكي)، يتردد على ألسنة الأهالي لدى بحث أحدهم عن تحرير عقد زواج أو إنهاء إجراءات الطلاق باعتباره المأذون المعتمد لتلك المنطقة منذ سنوات، إذ قارب عمره على الستين. على مدار سنوات متعاقبة بات مكتب عم عبد اللطيف المأذون -كما
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المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

ركنة سيارة.. بلطجية يعتدون على طبيب في المنصورة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو من أحد شوارع مدينة المنصورة، يظهر فيه إيقاف 4 أشخاص مجهولون بحوزتهم سنج وسيوف، لسيارة أحد سكان الشارع، وإجباره على التحرك بها بعد نشوب مشادة تطورت إلى تحطيم السيارة وفرار قائدها بها.. وطالب الأهالي بسرعة ضبط الجناة وإعادة السيطرة الأمنية على الشوارع والتصدي لظاهرة البلطجة، وتبين أن سبب الواقعة خلافات الجيرة، إذ يرفض مالك عقار في الشارع، ركن الطبيب لسيارته أسفل العقار، دون مبرر، رغم أن الأخير يقطن فيه.
حادث-تصادم

إصابة 12 عاملا فى حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 12 عاملا، اليوم الاثنين، بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور إثر وقوع حادث تصادم سيارتى أجرة ميكروباص وأخرى نقل، أمام نفق إدكو دائرة المركز، حيث إنه أثناء سير سيارة ميكروباص تقل عاملين تابعين لإحدى شركات البترول اصطدمت بها سيارة نقل من الخلف وفرت هاربة، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى إدكو العام. تلقى اللواء مجدى القمرى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من العميد حازم عزت رئيس فرع البحث بالحادث.
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عاطل يغتصب طفلة من ذوي الاحتياجات في شبرا الخيمة

استغل إعاقتها وعدم إدراكها واستدرجها إلى شقته وراح ينهش فى جسدها حتى يشبع غريزته الدنيئة دون رحمة لكن عدالة السماء اقتصت منه، وتم القبض عليه وزج به خلف القضبان. بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من "ه. ع. أ - 48 عامًا"، ربة منزل، مقيمة دائرة القسم بقيام عاطل بالتعدى على ابنتها "م. م. ع - 16 عامًا" من ذوي الإحتياجات الخاصة.
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«تعذيب ميت».. جريمة إيمان والمسن في بولاق

غرفة مظلمة لا تزورها الشمس، خاوية على عروشها، أشياء بالية لا تنفع ولا تغني من جوع، ملابس قديمة تناثرت فوق الأرض، جدران سقط طلاؤها مع سنوات العمر، عجوز بجسد أنهكه المرض، لا يحرك ساكنا، وربما لا يدري في أي زمان يعيش، عينان ولسان لا يشكو سوى لخالقه، وأناس تقاسمه الحياة، قلوبهم أضيق من غرفته، يتأمل سقف حجرته، وينظر للسماء طالبا العفو أو الرحيل، حاله يشبه الشجر، فلا يجيد التعبير عن حزنه فصبر حتى مات واقفا مكانه، فبأي ذنب تضرب الريح الشجر! وفي جانب مظلم كانت هناك يد لم تتركه وقدره، فقطعت الجذع الأخير في الشجرة وأحرقت الغصن ونثرت رماده فوق العتبة.
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حكاية فتاة أجنبية أنهت أحلام «عبقرينو» خلف القضبان

شاب لم يكن له نصيب في إتمام تعليمه، اكتفى بالمرحلة الثانوية دون التفكير في خوض غمار المرحلة الجامعية، لا يزال في مقتبل العمر يتحسس أولى خطواته في الحياة العملية دون خبرات أكاديمية أو تدريبية يتسلح بها في مواجهة المجهول في مصير غير واضح المعالم، يبحث عن إجابة لتساؤل يلوح في الأفق ويسيطر على الوجدان "كيف السبيل وأين المفر والملاذ؟" بينما يتردد صدى إجابات بعضها يحمل أفكارا شيطانية حظيت باهتمام عقل الشاب الصغير، وراح يفكر فيها بهدوء لم يعتد عليه من قبل.
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قتل طفلي.. مأساة «مهجة» في محكمة الأسرة

جلست الزوجة العشرينية، في رواق يعج بالمتنازعين في محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تمسك بيدها حافظة مستندات باهتة اللون بها أوراق دعوى خلع ضد زوجها، وعلى وجهها نظرات الوجوم واليأس، وكأنها تسترجع لحظات مريرة عاشتها وتتندم عليها، بعد أن اتهمها في شرفها، لمعرفته بأنها حامل، واعتدى عليها بالضرب محاولا إجهاضها، معللا بأنه عقيم، وقالت "مهجة"، في دعواها " أنها تزوجت "جابر" زواجا تقليديًّا، بعد خطبة استمرت لسنتين، وكان ضعيف الشخصية، ولكنها تغاضت عن ذلك العيب لطيبته.
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«أنا ست متجوزة»..حكاية 8 أشهر متعة انتهت بجثة متفحمة

نظرة فابتسامة، فسلام فكلام، فموعد، فلقاءُ، هكذا كتب أمير الشعراء أحمد شوقي في قصيدته التي حملت اسم "خدعوها بقولهم حسناء" لكن بمرور سنوات طرأ جديد على البيت الشعري، سجله دفتر محضر الشرطة بمركز بدر في محافظة البحيرة انتهت القصة بجريمة قتل وليس زواجا، حيث سعادة أبدية، إذ اضطرت ربة منزل لإنهاء مسلسل تهديد زوجها السابق "عرفيا" بنشر صور فاضحة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انفصالهما وزواجها من ثان، فجاء الفصل الأخير على ضفاف ترعة بمدينة السادات في محافظة المنوفية.
رسم أظافر

زوج يقيم دعوى نشوز لهوس زوجته بالرسم على الأظافر

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته بمحكمة الأسرة بإمبابة، يطالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، وعدم التزامها بشرع الله حيال حياتها الزوجية، وذلك بالتزامها منزل الزوجية ومراعاة أسرتها وأطفالهما، وذلك كله نظير هوسها بالرسم على الأظافر، إلى الحد الذى حول مسكن الزوجية إلى صالون تجميل تقصده جاراتها، لترسم لهن أظافرهن دون مقابل، فى حين تترك أبناءها الثلاثة دون رعاية أو إعداد طعام، أو حتى الاهتمام بالأساسيات فى احتياجات المنزل من نظافة وترتيب، وحين اعترض الزوج هجرت أطفالها ومسكن الزوجية.
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