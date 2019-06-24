زواج مبارك.. كيف سقط مأذون الجيزة النصاب؟
عامان يفصلانه عن إتمام الستين من عمره، شيبته لم تكن كافية لترك سيرة طيبة بين الأهالي، عُزل من منصبه كمأذون شرعي بسبب مخالفات مالية لكنه طرق باب النصب
تحرير:محمد الشاملي
٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م
عقد قران
لم يكن ظهوره الأول في عهد الدولة الفاطمية بالحدث العابر، رجل ممشوق القوام معتدل الهيئة يرتدي عمة وجبة وقفطان تحول مكتبه إلى محكمة مصغرة وأضحى المأذون الشرعي الطرف الأبرز في أي علاقة بين الزوجين بدءا بالسؤال عن تفاصيل الزواج مرورا بعقد قرانهما وانتهاء بالطلاق في بعض الأحيان، أمور عدة لم يضعها مأذون شرعي يقيم في الجيزة بالحسبان، بحثه وراء جمع المال كان جُل همه ضاربا بما سبق عرض الحائط، لم يمنح نفسه فرصة للتفكير في نهاية مظلمة داخل غرفة حجز بقسم الشرطة تاركا سيرة سيئة يتناقلها الأهالي.
"عبد اللطيف.ع.أ" اسم معروف لدى قاطني ضاحية الجيزة (المنيب - شارع المدبح - ساقية مكي)، يتردد على ألسنة الأهالي لدى بحث أحدهم عن تحرير عقد زواج أو إنهاء إجراءات الطلاق باعتباره المأذون المعتمد لتلك المنطقة منذ سنوات، إذ قارب عمره على الستين.
على مدار سنوات متعاقبة بات مكتب عم عبد اللطيف المأذون -كما
"عبد اللطيف.ع.أ" اسم معروف لدى قاطني ضاحية الجيزة (المنيب - شارع المدبح - ساقية مكي)، يتردد على ألسنة الأهالي لدى بحث أحدهم عن تحرير عقد زواج أو إنهاء إجراءات الطلاق باعتباره المأذون المعتمد لتلك المنطقة منذ سنوات، إذ قارب عمره على الستين.
على مدار سنوات متعاقبة بات مكتب عم عبد اللطيف المأذون -كما اشتهر بين الأهالي- مقصد الشباب المقبلين على الزواج للاستفسار عن الإجراءات المقرر اتباعها والخطوات التي بصدد المرور بها وصولا إلى المحطة الأبرز "عقد القران".
رغم العائد المادي الجيد الذي كان تمتلئ به جيوب الرجل الخمسيني -قيمة عقد القران أو الطلاق- إلا أنه لم يرض بما قسمه الله له من رزق، بحث عن زيادة دخله الشهري بطريقة غير مشروعة بالمخالفة للقانون، إذ عمد إلى عدم توريد الرسوم المالية لمحكمة الأُسرة ظنا أن فعلته لن تنكشف خباياها.
لطالما أتت الرياح بما لاتشتهي السفن، كُشف المستور، توصلت الأجهزة الأمنية إلى حيلة المأذون الشهير بين أهالي محل سكنه، وصدر قرار بعزله من منصبه وتم سحب دفاتر الزواج والطلاق منه وتعيين مأذون آخر بذات الناحية، لكنه لم يتوقف وراح يزيد من المخالفات التي يقترفها في حق نفسه بسبب حبه لجمع الأموال.
اتصال هاتفي جمع العميد ضياء فاروق مدير مكتب مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة بأحد مصادره السرية، روى له الأخير تلقيه شكوى من أحد الأهالي بدائرة قسم شرطة الجيزة بوجود مأذون معزول يمارس أعمال النصب والاحتيال على المواطنين.
لم يتردد العميد "فاروق" في تصعيد الأمر للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه بتكثيف التحريات وجمع المعلومات حول ذلك الشخص للوقوف على ملابسات الواقعة ومدى صحتها من عدمه.
جهود البحث والتحري التي أجراها مدير وضباط إدارة مكافحة الأموال العامة بالقطاع تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة أفادت بأن "عبداللطيف. ع. أ. ح. ا" 58 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة، كان يعمل مأذونا وتم عزله من منصبه؛ لارتكابه مخالفات مالية بعدم توريد الرسوم المالية لمحكمة الأُسرة، وعلى أثرها تم سحب دفاتر الزواج والطلاق منه، وتعيين مأذون آخر بذات الناحية إلا أنه قام بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بأنه ما زال يمارس نشاطه بمكتبه، وإعطاء المترددين عليه وثائق طلاق مزورة غير مقيدة بقلم الحفظ بمحكمة الأُسرة، والحصول على الرسوم المالية منهم لنفسه.
بالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة وجه بسرعة ضبط المتهم في حالة تلبس، فتم استصدار إذن من المستشار أحمد عطية مدير نيابة الجيزة، واستهدفت مأمورية قادها العميد ضياء فاروق المكتب المُشار إليه، أسفرت عن ضبطه.
بتفتيش المكتب عثر على 3 دفاتر وثائق زواج خالية البيانات تحمل بصمة خاتم شعار الدولة المقلد المنسوب صدوره لوزارة العدل، ودفتري وثائق عقد طلاق خالية البيانات تحمل بصمة خاتم شعار الدوله المقلد المنسوب صدوره لوزارة العدل فضلا عن دفتر نموذج رقم 6 محكمة الأُسرة ومبلغ مالي 2300 جنيه متحصلات نشاطه غير المشروع.
وفي أثناء عملية الضبط تواجد كل من: "محمد. م. ا" 39 سنة، و"نهى. ك. ع" 36 سنة، اللذان قررا أن المتهم عقد قرانهما بتاريخ 7/12/2018 وإعطاءهما وثائق زواج بالاستعلام عنها بمحكمة الأُسرة تبين عدم وجود تسجيل لعقد الزواج الخاص بهما، وأن وثائق الزواج مزورة ومنسوب صدورها لنيابة الجمالية لشئون الأُسرة.
بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.