زواج مبارك.. كيف سقط مأذون الجيزة النصاب؟

عامان يفصلانه عن إتمام الستين من عمره، شيبته لم تكن كافية لترك سيرة طيبة بين الأهالي، عُزل من منصبه كمأذون شرعي بسبب مخالفات مالية لكنه طرق باب النصب

تحرير:محمد الشاملي ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م

عقد قران

لم يكن ظهوره الأول في عهد الدولة الفاطمية بالحدث العابر، رجل ممشوق القوام معتدل الهيئة يرتدي عمة وجبة وقفطان تحول مكتبه إلى محكمة مصغرة وأضحى المأذون الشرعي الطرف الأبرز في أي علاقة بين الزوجين بدءا بالسؤال عن تفاصيل الزواج مرورا بعقد قرانهما وانتهاء بالطلاق في بعض الأحيان، أمور عدة لم يضعها مأذون شرعي يقيم في الجيزة بالحسبان، بحثه وراء جمع المال كان جُل همه ضاربا بما سبق عرض الحائط، لم يمنح نفسه فرصة للتفكير في نهاية مظلمة داخل غرفة حجز بقسم الشرطة تاركا سيرة سيئة يتناقلها الأهالي.

"عبد اللطيف.ع.أ" اسم معروف لدى قاطني ضاحية الجيزة (المنيب - شارع المدبح - ساقية مكي)، يتردد على ألسنة الأهالي لدى بحث أحدهم عن تحرير عقد زواج أو إنهاء إجراءات الطلاق باعتباره المأذون المعتمد لتلك المنطقة منذ سنوات، إذ قارب عمره على الستين. على مدار سنوات متعاقبة بات مكتب عم عبد اللطيف المأذون -كما