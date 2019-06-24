غضب في إسكان النواب لغياب محافظ القاهرة

تحرير:أحمد جاد ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م

محافظ القاهرة خالد عبد العال

حالة من الغضب اجتاحت لجنة الاسكان بسبب غياب اللواء محافظ القاهرة خالد عبد العال، عن حضور اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، والمخصص لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب علاء والي رئيس اللجنة، ما تسبب في إرجاء اللجنة مناقشة طلب الإحاطة، بشأن عدم تنفيذ محافظة القاهرة للأحكام القضائية واجبة النفاذ والصادرة لصالح المواطنين الذين استخرجوا تراخيص بناء وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2009، وذلك لعدم حضور محافظ القاهرة ما أدى إلى حالة من الاستنكار والاستياء وغضب داخل الاجتماع.

واستنكر رئيس اللجنة عدم حضور محافظ القاهرة، مشيرا إلى أن عدم حضوره يمثل استهانة بمجلس النواب، خاصة أن اللجنة شددت على حضوره ونوابه، فيما أوضح رئيس لجنة الإسكان المهندس علاء والي، أنه كان يجب حضور المحافظ لتوضيح أسباب الامتناع عن تنقيذ أحكام قضائية بخصوص بناء أبراج سكنية، ما يمثل تجاوزا في حق القانون.وسبق