«كازابلانكا».. أمير كرارة يكسب الرهان بخلطته الناجحة

"كازابلانكا" هو خطوة مهمة لصناعه، وهو العمل الأنجح بين أفلام عيد الفطر، حيث حقق المتعة والتسلية للجمهور، وهو تأكيد مهم على شعبية ونجومية أمير كرارة.

تحرير:عبد الفتاح العجمي ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٠ م

كازابلانكا

يواصل الثنائي أمير كرارة ومخرجه بيتر ميمي، نجاحاتهما الجماهيرية من خلال فيلم "كازبلانكا" الذي حقق ما يقرب من 55 مليون جنيه، ليتصدر موسم عيد الفطر منفردًا في 20 يومًا، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه "الممر" الذي حصد نحو 40 مليون جنيه. ورغم أن بيتر ميمي لم يتخل في "كازابلانكا" عن خلطته الجماهيرية، إلا أنه قدّم بشكل مغاير هذه المرة لدرجة تجعل فيلمه من بين أهم إنتاجات أعمال الأكشن منذ بداية الألفية الجديدة. "كازابلانكا" البطولة السينمائية الثانية لأمير كرارة بعد فيلمه "حرب كرموز"، وإلى جانبه النجوم: عمرو عبدالجليل، إياد نصار، وغادة عادل.

يشارك في بطولة فيلم "كازابلانكا" أيضًا النجوم: لبلبة، محمود البزاوي، أحمد داش والممثل التركي خالد أرغنتش، من تأليف هشام هلال، وإنتاج تالنت ميديا وسينرجي فيلمز والطاهر ميديا برودكشن، وإخراج بيتر ميمي. تبدأ أحداث الفيلم تحت شعار "لو العركة ابتدت هتزعل"، بعملية سطو من الثلاثي الهجامين "عمر المُرّ" (أمير