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«كازابلانكا».. أمير كرارة يكسب الرهان بخلطته الناجحة

"كازابلانكا" هو خطوة مهمة لصناعه، وهو العمل الأنجح بين أفلام عيد الفطر، حيث حقق المتعة والتسلية للجمهور، وهو تأكيد مهم على شعبية ونجومية أمير كرارة.
تحرير:عبد الفتاح العجمي ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٠ م
كازابلانكا
كازابلانكا
يواصل الثنائي أمير كرارة ومخرجه بيتر ميمي، نجاحاتهما الجماهيرية من خلال فيلم "كازبلانكا" الذي حقق ما يقرب من 55 مليون جنيه، ليتصدر موسم عيد الفطر منفردًا في 20 يومًا، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه "الممر" الذي حصد نحو 40 مليون جنيه. ورغم أن بيتر ميمي لم يتخل في "كازابلانكا" عن خلطته الجماهيرية، إلا أنه قدّم بشكل مغاير هذه المرة لدرجة تجعل فيلمه من بين أهم إنتاجات أعمال الأكشن منذ بداية الألفية الجديدة. "كازابلانكا" البطولة السينمائية الثانية لأمير كرارة بعد فيلمه "حرب كرموز"، وإلى جانبه النجوم: عمرو عبدالجليل، إياد نصار، وغادة عادل.
يشارك في بطولة فيلم "كازابلانكا" أيضًا النجوم: لبلبة، محمود البزاوي، أحمد داش والممثل التركي خالد أرغنتش، من تأليف هشام هلال، وإنتاج تالنت ميديا وسينرجي فيلمز والطاهر ميديا برودكشن، وإخراج بيتر ميمي. تبدأ أحداث الفيلم تحت شعار "لو العركة ابتدت هتزعل"، بعملية سطو من الثلاثي الهجامين "عمر المُرّ" (أمير
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«موسى بيه».. أشهر 7 أدوار ليوسف داوود في السينما

ملامحه وحدها كفيلة بأن تجعلك تضحك، بالإضافة إلى بحة صوته المميزة التي لا تشبه أحدًا، إنه الفنان يوسف داوود، الطالب المجتهد والمتفوق الذى نجح فى أن يأتي بمجموع كلية الهندسة، ويلتحق بجامعة القاهرة ويتخرج بتقدير عال؛ ليلتحق بوزارة الكهرباء، وحمل من الجامعة حبا كبيرا للفن، وهو ما دفعه للمشاركة فى الكثير من الأعمال الفنية بأدوار صغيرة، ليرضى رغبته الملحة، ولكن النقاد اعتبروا بدايته الحقيقية من فيلم «زوج تحت الطلب» مع الزعيم عادل إمام، الذى جمعته به صداقة قوية وأعمال كثيرة فى السينما والمسرح.
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«معلمين الفن».. صلاح نظمي أشهر «جزار» بالسينما

على مدى تاريخ السينما والدراما المصرية، ظهر المئات من النجوم الذين أثروا الحياة الفنية بالعديد من الأدوار المختلفة، إلا أن العديد من الأسماء فرض عليها شكلها وصوتها قالبا معينا من الأدوار التي تميزوا بها، وفي سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي تحديدًا، ارتفع معدل الأفلام التي تتناول الصراع على السلطة في الأحياء الشعبية، وبالطبع كان هناك تركيز كبير على أدوار "المعلمين والفتوات والجزارين"، وبرع في هذا اللون فنانون كبار، وأتقنوه لدرجة جعلت شهرة بعضهم مقرونة باسم "المعلم". وإليك أبرز هؤلاء:
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إيرادات أفلام العيد.. «الممر» يتصدر لليوم العاشر

يواصل فيلم "الممر" حصده النصيب الأكبر من إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم العاشر على التوالي، إذ حقق أمس الأحد، إيرادا بلغ مليونا و288 ألفا و672 جنيها. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
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كازابلانكا (1)

أمير كرارة يصل إلى 50 مليون جنيه بـ«كازابلانكا»

نجح النجم أمير كرارة في أن يتخطى بفيلمه الجديد "كازابلانكا"، حاجز 50 مليون جنيه في شباك تذاكر موسم عيد الفطر السينمائي، محققًا إيرادًا بلغ نحو 50 مليونا و50 ألفا و511 جنيها، وذلك خلال نحو أسبوعين عرض فقط، ليكون بذلك أسرع فيلم يصل إلى 50 مليون جنيه في شباك التذاكر بعد 14 يوما فقط من طرحه في دور العرض، ليستمر بذلك في تحطيم الأرقام القياسية في الموسم بعدما حقق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما بأول أيام عيد الفطر بإيراد بلغ 6 ملايين و721 ألفًا و308 جنيهات، قبل أن يعود ويحطم رقمه مجددًا بتحقيق 8 ملايين جنيه في ثاني أيام العيد.
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أمير كرارة «نمبر وان».. 7 أسباب وراء تصدر كازابلانكا

على مدار السبعة أيام الماضية، تربع النجم أمير كرارة على عرش إيرادات أفلام عيد الفطر لعام 2019 بفيلمه «كازابلانكا» الذى نجح أن يكسر حاجز الـ30 مليون جنيه، فى ظل وقوف أغلب الأفلام عند الـ10 ملايين، وبعضها يرتفع إيرادها اليومي بصعوبة شديدة، ما يجعلنا نقول إن كرارة أصبح «نمبر وان» رغم وجود نجوم شباك آخرين معه بالموسم على رأسهم الفنان أحمد عز بفيلمه «الممر»، والذى سبق وحقق 50 مليونًا العام قبل الماضى مع فيلمه الخلية، واليوم الفرق الشاسع بين (باشا مصر) كما يلقب وأحمد عز، ويزيد على الضعف، لذلك كان علينا تحليل أسباب تصدر «كازابلانكا».
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مخرج كازابلانكا يتحدث عن نجاحه.. ما علاقة محمد صلاح؟

علق المخرج بيتر ميمي على النجاح الكبير الذي يحققه فيلمه "كازابلانكا" في دور العرض السينمائية، وتصدره موسم عيد الفطر بفارق كبير عن منافسيه، محققا إيرادات اقتربت من 7 ملايين جنيه في أول أيام العيد، وتجاوزت 8 ملايين جنيه في ثاني أيام العيد، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم في دور العرض العربية والخليجية. وكتب بيتر ميمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "النجاح عمل جماعي، محدش لوحده يقدر يعمل حاجة ولو العكس صحيح كان زماننا أخدنا كأس العالم وإحنا معانا محمد صلاح".
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سيطرة ضيوف الشرف..شاهد الإعلان الثاني لـ«كازابلانكا»

نشرت شركة "سينرجي" لتامر مرسي، المنتجة لفيلم "كازابلانكا"، الإعلان الترويجي الثاني للفيلم المقرر طرحه في موسم أفلام عيد الفطر، وذلك بعد البرومو الأول والذي حقق عددًا كبيرا من المشاهدات في الفترة الماضية. وظهر في البرومو الثاني مجموعة من النجوم ضيوف الشرف، في مقدمتهم: مصطفى شعبان، نيللي كريم، أحمد فهمي، بيومي فؤاد، إلى جانب أبطال الفيلم النجوم: أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوي، أحمد داش، والنجم التركي خالد أرغنتش، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.
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