لم أعد أشعر بالحزن لهزيمة الأهلي

علاء خالد

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م

في اعترافات أحد عضاء الجماعات الجهادية في التسعينيات، الذين تم استتابتهم في السجون، وأخذوا يدلون بأسرار عن هذه الجماعات أثناء سنوات ارتهانهم لأفكارها المتطرفة؛ بأنه كان يخفي حبه لفريق الكرة بالنادي الأهلي، ويتفرج على مبارياته سرا بعيدا عن عيون أعضائها. كان يخفي "هويته" الكروية، لكونها تتعارض وتتنازع مع "هويته" الدينية، في نظر قيادات هذه الجماعة، وتنزع من قدسيتها.

تشجيع الكرة يصنع هوية يمكنها أن تنازع أي هوية أخرى، يصنع "أخوية" أكثر جاذبية من أي أخوية أخرى، قائمة على أشكال متعددة من الاستجابات سواء للفوز أو الهزيمة، وليس الهزيمة فقط، كما كانت تروج لها هذه الجماعات. فقد عاش صاحبنا المُعترف سنوات ارتهانه في الجماعة مستضعفا مهزوما يحلم بالنصر القريب. في كرة القدم

تشجيع الكرة يصنع هوية يمكنها أن تنازع أي هوية أخرى، يصنع "أخوية" أكثر جاذبية من أي أخوية أخرى، قائمة على أشكال متعددة من الاستجابات سواء للفوز أو الهزيمة، وليس الهزيمة فقط، كما كانت تروج لها هذه الجماعات. فقد عاش صاحبنا المُعترف سنوات ارتهانه في الجماعة مستضعفا مهزوما يحلم بالنصر القريب. في كرة القدم وغيرها من اللعبات الرياضية، الهزيمة والنصر حاضران، ويتم التنقل بينهما بدون جهاد، فالهوية التي صنعها تشجيع الكرة نسبية ومتأرجحة، وليس لها هدف واحد، لذا كان لها جاذبيتها.

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كانت عائلتنا تتسم بحس كروي خلافا عن باقي عائلات أقاربنا. كان أخي الكبير، رحمه الله، الذي كان متفوقا بالسليقة، يشجع الأهلي، ربما مثل كل جيله الذي ولد مع ثورة يوليو، وتربى على رغبة الانتصار، والفوز الدائم. وهو ما كان يمثله فريق الأهلي بالنسبة لأخي، حتى بعد هزيمة 67، أو بعد أي هزيمة للفريق، فقد تمكن الحب منه وربما استبدل به أي حب آخر في فترة مراهقته. ربما هذا الجيل، في أي شكل يتبدى فيه حبه لشيء؛ كان يستبطن روح الهزيمة داخل هذا الحب، فيتطرف فيه.

لقد رسخ حبه للأهلي عقيدة الانتصار لديه، وأخفى تماما عقيدة الهزيمة تحت ثنايا هذا الانتصار، فاليوم الذي يخسر فيه الأهلي يظهر الوجه الآخر للحب، ينقلب البيت إلى حالة حزن شديد ويصيب أخي كرب حاد ربما يصل لحد البكاء. فالهزيمة هنا ليست لها

"أخوية" كما الانتصار، فقد كان مشجعا من البيت، لا يشارك الآخرين فرحة/ حزن الانتصار/ الهزيمة. تحول "الأهلي" إلى ما يشبه العقيدة الشخصية المفصلة على حجم طموحه، له وللآخرين الذين كانوا يشجعون من بيوتهم، وقبل أن تتكون الروابط الجماعية في التشجيع، كما هو الآن.

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أما أخي الثاني، المتوسط، وهو من جيل يوليو أيضا، فقد كان مختلفا، وللغرابة فقد كان يشجع فريق الاتحاد، الذي لم يبث عقيدة الانتصار في مشجعيه. قبل أن تتبلور فكرة الأولتراس كما هي الآن، كانت هناك "أخوية" شارك فيها أخي مع غيره من المشجعين المضحين، فكانوا يقفون وراء الفريق في كل المواقف الصعبة، وقد كانت كثيرة، ويحضرون التدريب في ملعب الشاطبي ليشدوا أزر اللاعبين في أحلك الظروف.

بدأ رحلته مع التشجيع وهو في الثالثة عشرة تقريبا، وبرغم خسارات الفريق المكررة فإنه لم يتخل أبدا عن هذه الأخوية، التي دخلت في صميم فكرة الحب للفريق، وربما كانت أهم من الفوز، أحيانا. لذا كان يتمتع بروح تقبل الهزيمة، وله القدرة على تحملها، بدون الإحساس بالضعف، فالأخوية قضت على هذا الجانب. كان يسافر وراء فريقه في الأقاليم كلما سنحت الظروف. كان يصحبني معه في مباريات الأهلي والاتحاد بالإسكندرية، أذهب معه لتشجيع الأهلي، الذي اعتنقت ديانته من أخي الأكبر. كان يطلب مني أن أخفي "هويتي" الأهلاوية وسط الجمهور الاتحاداوي، ولا أعلن عن فرحتي لو أحرز الأهلي هدفا!

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لا أعرف متى تلبستني روح حب الأهلي، أو عقيدة الفوز المستمر، ربما السبب، غير تأثيرات البيت، أن لا شيء كان له بريق في سماء هذا الجيل الذي ولدت فيه، فكان فوز الأهلي أحد الأشياء القليلة البراقة والمفرحة. كانت نفسيتي لها الحدة نفسها لأخي الكبير في رفض الهزيمة، لا أريد أن أخرج من البيت لأصدقائي الزملكاوية في الشارع، خوفا من المعايرة، ولا أريد أن أذهب للمدرسة، وأشعر بهم جاسم على صدري يستمر لعدة أيام، حتى تزول آثاره، ويعود الانتصار من جديد، أو يتسامى وجودي على الهزيمة، ويعتبرها جزءا من تكوين أي مشاعر صحيحة.

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أما أبي فقد كان يشجع فريق الاتحاد بدون إسراف، بسبب انتمائه الأصيل للإسكندرية. كان يعتبر تشجيع الاتحاد جزءا من الوطنية. وربما كانت نفسيته، التي لا تقبل الهزيمة خارج الملعب، الأقرب لتشجيع الأهلي من أخي المتوسط، لرغبته دائما في الأفضل والمثالي، الذي لا يخسر، أو لا يخطئ، وهو ما كان يمثله الأهلي خلال سنوات صالح سليم، ومضافا إليه الصبغة الأرستقراطية. ولكن رغم هذا آثر أبي تشجيع فريق الاتحاد. بينما أمي كانت تميل، بدون تعمق، أيضا للاتحاد، لأنه ممثل البلد ومن الواجب أن نقف بجانبه، كما تقف بجوار أي ضعيف أو مستضعف. كان "الحس الوطني" متغلغلا في بيتنا، باستثنائي، أنا وأخي الكبير. هناك شيء في تشجيع الكرة لا يرتبط فقط بميول الشخصية ودوافعها أو طموحها، إنما مرتبط مباشرة بالقدر.



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عند دخولي ميدان الكتابة والثقافة في التسعينيات، لم تكن الكرة من أدبيات هذا الجيل أو أحد رموزه المستخدمة، باستثناء كتابات يوسف إدريس في الأهرام عن ظاهرة "محمود الخطيب"، وربما التي كان يغار منها، وقبلها كتابات الأستاذ صلاح حافظ في روز اليوسف. بحلول التسعينيات كان هناك غياب لرموز كرة القدم داخل المجتمع الثقافي، ربما يصل أحيانا لحد الرفض أو التنصل من هذه "اللعبة الشعبية"، ربما بسبب أن "كتل الجماهير" كانت تعتبر من الغوغاء المُنوَّمة والمضحوك عليها والملهية عمدا من طرف السلطة، تبعًا للتفسير اليساري.

كنت أخفي أيضا هويتي الأهلاوية عن التجمعات التي أتحرك بينها. ولكن مع الألفية الجديدة كُشفت كل الهويات المحجوبة، وسابق الجميع إلى إعلانها، ودخل ميدان الثقافة ما هو أكثر من حب كرة القدم، دخل التنس وكرة السلة وغيرها وغيرها. صار إعلان الهوية الرياضية إحدى سمات المثقف، وانتقلت كل "التفاهات" القديمة لتكون إحدى العلامات البارزة في المثقف الجديد/ القديم.



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أتذكر قصة قصيرة ليوسف الشاروني اسمها "حارس المرمى"، يتحدث فيها عن حازم حارس مرمى فريق المديرية، لحظة تصديه لركلة مهمة من الخصم، فريق العاصمة. القصة تدور قبل وما بعد الركلة، التي تتحول مع المونولوج الداخلي للحارس إلى ما يشبه لحظة فارقة بين الحياة والموت، لحظة فاصلة يتجلى فيها كل تاريخه، ويتسلل خلالها الكاتب إلى أعماق حارسه ليرافقه في هذه اللحظة الفارقة، بين النجاح والفشل، ويكون شاهدا عليها.

في البداية يسمع الحارس صوت الجماهير هادرا في أذنه، ثم بدخوله للحظة الامتحان الأعمق في نفسه، قبل تصديه للركلة، يتلاشى صوت الجماهير، ويقف الحارس أمام مصيره مباشرة، المرمَّز في هذه الركلة. لحظة مهمة للمواجهة بين الفرد ومصيره في حضور، والمستطيل الأخضر هو مكان حدوثها. داخل لعبة كرة القدم، أو غيرها، تتلخص رحلة الفوز والهزيمة في الحياة، فوز سريع وهزيمة سريعة، وزمن اللعب هو زمن الحياة المختصر، والملعب هو الحياة. في كل مباراة هناك اختبار لمفهوم العدالة عبر قطبي الهزيمة والانتصار، فالانتصار والهزيمة في قصة الشاروني يحيلان على الحياة مباشرة.

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الآن بعد سنوات وسنوات وسنوات، بعد أن تركت الأهلي وعقيدة الانتصار خلف ظهري؛ عدت دون إسراف. خلال هذه السنوات حاولت أن أبطل تأثير هذين القطبين، الهزيمة والانتصار، وحدتهما في نفسي، وقد حدث. خلالها كنت ألعب لعبا حقيقيا داخل الملعب الكبير للحياة، ولا أشعر بالحزن عند الهزيمة، لأن الهزيمة، في مفهوم أوسع؛ كانت جزءا من اللعبة، تلك الهزيمة التي تأخذ ثوب الانتصار. أصبحت الآن مشجعا مؤقتا، تنتهي علاقتي بالتشجيع فور انتهاء المباراة، ربما لألبي في النفس حاجة أعمق من الفوز.



ألعابنا وهواياتنا و"عقائدنا الصغرى"، خرجت جميعها من مشاعر أساسية تحكم حياتنا، لعبت عليها وتفرعت منها. داخل اللعب نسهو عن الحياة، ولكنها موجودة وقائمة والملعب منصوب باستمرار بكل جماهيره. هذه المرونة بين الخيال والحقيقة، ورشاقة التنقل بينهما بدون جروح.