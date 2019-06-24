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لم أعد أشعر بالحزن لهزيمة الأهلي

علاء خالد
بقلم: علاء خالد
علاء خالد
٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م
جماهير الاهلى
جماهير الاهلى
في اعترافات أحد عضاء الجماعات الجهادية في التسعينيات، الذين تم استتابتهم في السجون، وأخذوا يدلون بأسرار عن هذه الجماعات أثناء سنوات ارتهانهم لأفكارها المتطرفة؛ بأنه كان يخفي حبه لفريق الكرة بالنادي الأهلي، ويتفرج على مبارياته سرا بعيدا عن عيون أعضائها. كان يخفي "هويته" الكروية، لكونها تتعارض وتتنازع مع "هويته" الدينية، في نظر قيادات هذه الجماعة، وتنزع من قدسيتها.
تشجيع الكرة يصنع هوية يمكنها أن تنازع أي هوية أخرى، يصنع "أخوية" أكثر جاذبية من أي أخوية أخرى، قائمة على أشكال متعددة من الاستجابات سواء للفوز أو الهزيمة، وليس الهزيمة فقط، كما كانت تروج لها هذه الجماعات. فقد عاش صاحبنا المُعترف سنوات ارتهانه في الجماعة مستضعفا مهزوما يحلم بالنصر القريب. في كرة القدم
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مقال د. مجدي العفيفي - الاحد تجليات النار الاخيرة

تجليات النار.. (الحلقة الأخيرة)

هذه السلسلة من مقالات (تجليات النار في شهر النور) التي بدأتها في شهر رمضان الماضي، لا تريد أن تهدأ، وأنّى لها الهدوء وكل شيء حولنا يشتعل ويُشعل، لا سيما في منطقتنا العربية والشرق أوسطية عموما، تلك المقدّر عليها أن تظل ملتهبة رغم روحانياتها وسماحتها، أو يفترض ذلك، حتى صارت في منظور كاتب هذه السطور، خاصة في الآونة الأخيرة (الشر.. الأوسط) وليس (الشرق الأوسط) ذلك أن (لصوص السياسة العالمية الكبار) كثر، وحلفاءهم، أو بالأحرى عملاءهم، أكثر منهم مالا وأذل نفرا!
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الحياة قصاصات على الجدار.. ذاكرة ملص وإيقاع قيس

كيف يتخذ السينمائي كل تدابيره لصناعة الصورة عابراً من واقعه، كيف يفلت من حُراس مجتمعه المخلصين لكل القيم الكلاسيكية، ويتحرر من الكليشيهات المتعددة والمتراكمة، ويصبح مديراً لموهبته؛ يعيد بناء العالم مثل لعبة "البازل"، صور متراصة يرتبها وفق وعيه وحلمه وتوازنه بين المتوقع والمباغت؟
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محمد جيم سعد كاري

جيم كارى ممثل مدهش ينتمى لمدرسة كوميديا العاهات والبهلوانات. هذا النوع من الكوميديا ربما يعتبره البعض رخيصاً ومبتذلاً، ولكن فى حقيقة الأمر هو نوع من التعبير التمثيلى لا يقدر عليه سوى من يملك لياقة بدنية عالية وقدرة هائلة على المبالغة فى تلوين ملامح وجهه بصورة كارتونية تضحك الكبار قبل الصغار.
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رجل الدين العصري: سردية مختصرة حول التكوين والتحولات والأسئلة

رجل الدين العصرى، اختلف كثيرًا عن رجل الدين التقليدى فى المراحل التأسيسية للأديان الكبرى السماوية أو الوضعية، تلك الأديان المفتوحة فى خطاباتها العقائدية والطقوسية والقيمية على مطلق الإنسان أيا كان، وتخاطبه فى وجوده وكينونته ومألاته وعدمه. رجل الدين التقليدى تشكل تكوينه من حفظ النصوص التأسيسية المقدسة سواء أكانت قداسة سماوية تنطق بأسم الله جل وعلا، أو قداسة وضعية ارتبطت بمؤسسى الأديان الآخرى كالبوذية والهندوسية والبهائية وغيرها من الديانات الوضعية.
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