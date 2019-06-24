ركنة سيارة.. بلطجية يعتدون على طبيب في المنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م

صورة أرشيفية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو من أحد شوارع مدينة المنصورة، يظهر فيه إيقاف 4 أشخاص مجهولون بحوزتهم سنج وسيوف، لسيارة أحد سكان الشارع، وإجباره على التحرك بها بعد نشوب مشادة تطورت إلى تحطيم السيارة وفرار قائدها بها.. وطالب الأهالي بسرعة ضبط الجناة وإعادة السيطرة الأمنية على الشوارع والتصدي لظاهرة البلطجة، وتبين أن سبب الواقعة خلافات الجيرة، إذ يرفض مالك عقار في الشارع، ركن الطبيب لسيارته أسفل العقار، دون مبرر، رغم أن الأخير يقطن فيه.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من "خالد م."، طبيب بشري، ومقيم بمنطقة الهدى والنور، ضد جاره ومالك العقار الذي يقطن فيه، يتهمه بتأجير بلطجية والتعدي عليه بالضرب وإتلاف سيارته لمنعه من ركنها أسفل العقار. وأشار الطبيب، إلى أنه أثناء