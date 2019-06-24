شكري: نأمل استئناف وفود السياح الروس بشكل كامل

تحرير:وكالات ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م

سامح شكري وزير الخارجية

صرح وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، بأن مصر تأمل في استئناف تدفق السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية بشكل كامل، إذ أن مصر اتخذت جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لاستعادة الرحلات الروسية العارضة إلى المنتجعات، قائلا: "نأمل أن تعود السياحة الروسية إلى مستواها السابق، وأن يستمتع الناس بالمنتجعات المصرية والمواقع التاريخية كما كانوا من قبل، إن المطارات المصرية ستكون جاهزة قريباً لاستقبال السياح الروس"، وذلك بحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال شكري: "إننا نبذل جهودا لتعزيز قدراتنا الأمنية، نعتقد أننا قريبون جدا من إخطار روسيا بأن جميع الإجراءات قد اتخذت من أجل استئناف الرحلات الروسية العارضة إلى المنتجعات المصرية".من ناحية اخرى، أجرت وكالة "روسيا اليوم"، حوارا مع شكري، في وقت سابق اليوم، رد فيه على إداعاءات إقامة دولة فلسطينية في سيناء