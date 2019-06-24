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دراسة: لقاح فيروس الروتا يقي الأطفال من مرض السكر

أشارت دراسة جديدة إلى أن التطعيم ضد فيروس الروتا المعروف بعدوى الرضيع لا يقلل من احتمالات إصابة الطفل بالمرض فحسب، بل قد يمنعه أيضًا من الإصابة بمرض السكري
تحرير:مي فؤاد ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
طفل
طفل
يعد فيروس الروتا؛ فيروسا شديد العدوى يسبب الإسهال، وهو الأكثر شيوعًا عند الرضع والأطفال، يعاني الأطفال المصابون بالفيروس من الحمى والغثيان والقيء، وغالبًا ما يتبعها تشنجات في البطن وإسهال مائي متكرر. تعد إصابة الأطفال بهذا المرض مزعجة للأطفال ومثيرة للقلق، ولكن علاجه بسيط ويشمل بالأساس الإكثار من الشرب لمنع الجفاف، توجد هناك حاجة، في حالات المرض الصعبة، لتسريب السوائل عن طريق الوريد. لكن هناك بعض الدول التي تفتقر لإمكانية إمكانية إعطاء السوائل عن طريق الوريد، ما يؤدي إلى موت عدد كبير من الرضع والأطفال.
كشف بحث جديد أن الأطفال الذين تناولوا جرعاتهم الثلاث من لقاح فيروس الروتا يبدو أنهم محميون من مرض السكري من النوع الأول. أشارت دراسة جديدة إلى أن التطعيم ضد فيروس الروتا المعروف بعدوى الرضيع لا يقلل من احتمالات إصابة الطفل بالمرض فحسب، بل قد يمنعه أيضًا من الإصابة بمرض السكري من النوع الأول في وقت لاحق
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مرض-السكرى

اكتشاف عقار جديد لوقف الإصابة بالسكري من النوع الأول

كشف العلماء عن عقار جديد يمكن أن يبطئ من النوبة المناعية التي تسبب داء السكري من النوع الأول، ما يؤخر الإصابة التي يتم فيها تشخيص الحالة. كانت تلك النتائج هي الأولى التي تظهر أن تشخيص مرض السكري من النوع الأول، يُمكن أن تتأخر أعراضه لبعض الناس لمدة عامين، تم الإعلان عن النتائج في أثناء الجلسات العلمية لجمعية السكري الأمريكية ونشرت في مجلة نيو إنجلند الطبية. تم تنفيذ التجربة بواسطة TrialNet؛ وهي شبكة دولية مكونة من عدد من العلماء مكرسة للوقاية من داء السكري من النوع الأول، وبتمويل من JDRF.
العمل-لعدة-ساعات

دراسة: العمل لـ10 ساعات يؤدي إلى السكتة الدماغية

أن يكون لديك هدف في الحياة هو أعظم ما تقدمه لنفسك، بداية من البحث عن عمل وتحقيق ذاتك به، ولكن لا ترهق نفسك بشكل يعود عليك بكثير من المشكلات الصحية، التي يصعب علاجها بعد ذلك، فمثلما تعمل لساعات عديدة، عليك بالاهتمام الجيد بوقت الراحة، من أجل مزيد من الطاقة والاسترخاء، ويمكن أيضًا ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام، وآخر ما جاءت به الدراسات أن الأشخاص الذين يعملون لمدة 10 ساعات هم الأكثر عرضة بنسبة تصل إلى 45% بالإصابة بالسكتة الدماغية، وذلك نقلا عن "dailymail".
البصل-و الثوم

دراسة: الثوم والكركم لم يعودا فعالين لتساقط الشعر

تساقط الشعر من المشكلات التي يعاني منها كثير من الأشخاص، وقد تتراوح الأسباب بين سوء التغذية ومشكلات متعلقة بفروة الرأس، إضافة إلى ضعف في بصيلات الشعر، ودائما يتم البحث عن الوصفات العلاجية المنزلية للحصول على نتيجة سريعة؛ فعلى سبيل المثال كان يُعتقد أن الثوم متعدد الفوائد بالنسبة للشعر، ويعزز من النمو، كما أنه يعمل على منع تساقط الشعر، والروزماري أيضا يحتل مكانة كبيرة في ما يتعلق بتقديم فوائد علاجية للشعر، ولكن جاءت أبحاث جديدة تنفي فوائدهما، وذلك نقلا عن "daily mail".
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