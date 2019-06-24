دراسة: لقاح فيروس الروتا يقي الأطفال من مرض السكر

أشارت دراسة جديدة إلى أن التطعيم ضد فيروس الروتا المعروف بعدوى الرضيع لا يقلل من احتمالات إصابة الطفل بالمرض فحسب، بل قد يمنعه أيضًا من الإصابة بمرض السكري
يعد فيروس الروتا؛ فيروسا شديد العدوى يسبب الإسهال، وهو الأكثر شيوعًا عند الرضع والأطفال، يعاني الأطفال المصابون بالفيروس من الحمى والغثيان والقيء، وغالبًا ما يتبعها تشنجات في البطن وإسهال مائي متكرر.
تعد إصابة الأطفال بهذا المرض مزعجة للأطفال ومثيرة للقلق، ولكن علاجه بسيط ويشمل بالأساس الإكثار من الشرب لمنع الجفاف، توجد هناك حاجة، في حالات المرض الصعبة، لتسريب السوائل عن طريق الوريد.
لكن هناك بعض الدول التي تفتقر لإمكانية إمكانية إعطاء السوائل عن طريق الوريد، ما يؤدي إلى موت عدد كبير من الرضع والأطفال.
كشف بحث جديد أن الأطفال الذين تناولوا جرعاتهم الثلاث من لقاح فيروس الروتا يبدو أنهم محميون من مرض السكري من النوع الأول.
أشارت دراسة جديدة إلى أن التطعيم ضد فيروس الروتا المعروف بعدوى الرضيع لا يقلل من احتمالات إصابة الطفل بالمرض فحسب، بل قد يمنعه أيضًا من الإصابة بمرض السكري من النوع الأول في وقت لاحق
كشف بحث جديد أن الأطفال الذين تناولوا جرعاتهم الثلاث من لقاح فيروس الروتا يبدو أنهم محميون من مرض السكري من النوع الأول.
أشارت دراسة جديدة إلى أن التطعيم ضد فيروس الروتا المعروف بعدوى الرضيع لا يقلل من احتمالات إصابة الطفل بالمرض فحسب، بل قد يمنعه أيضًا من الإصابة بمرض السكري من النوع الأول في وقت لاحق من الحياة.
أظهرت دراسة أجرتها عالمة أوبئة في جامعة ميشيغان ماري روجرز، أن الرضع الذين حصلوا على جميع الجرعات الموصى بها من لقاح فيروس الإسهال، معرضون لخطر أقل بنسبة 33% للإصابة بمرض السكري من النوع الأول مقارنة بالأطفال غير الملقحين.
يصاب الطفل بداء السكري، بعد موت الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس. يحتاج الأشخاص المصابون بالمرض إلى جرعات يومية من الأنسولين، وقد تكون الآثار طويلة المدى على صحتهم شديدة.
اعتمدت الدراسة الجديدة على بيانات التأمين الصحي لأكثر من مليون ونصف طفل وُلدوا، قبل وبعد لقاح فيروس الروتا الذي أُتيح للأطفال الرضع في عام 2006.
أوضحت روجرز في نشرة إخبارية بالجامعة أن مرض السكري من النوع الأول حالة غير شائعة للأطفال، لذا فإنه يحتاج إلى كميات كبيرة من البيانات لتشخيص الأطفال المصابين بالمرض.
لاحظ الباحثون أنه بينما يبدو أن الأطفال الذين تناولوا جرعات اللقاح جميعهم محميون من داء السكري من النوع الأول، فإن أولئك الذين لم يكملوا هذا النظام لم يكونوا كذلك.
كما شددت روجرز على أن الدراسة لا يمكن أن تثبت أن اللقاح يمنع مرض السكري من النوع الاول، ولكن هناك ارتباط.
قالت روجرز: "سيستغرق الأمر مزيدًا من الوقت والتحليلات لتأكيد هذه النتائج، لكننا نرى انخفاضًا في مرض السكري من النوع الأول لدى الأطفال الصغار بعد تناول لقاح فيروس الروتا".
لكن الحصول على الجرعة الكاملة الموصى بها من لقاح الفيروس أمر بالغ الأهمية، توصي المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن يبدأ الأطفال في تلقي لقاح متعدد الجرعات بعمر 15 أسبوعًا على أبعد تقدير، على أن ينتهوا من تلقيه قبل ثمانية أشهر من العمر، يتم تناول لقاح الفيروس عبر قطرات عن طريق الفم، وليس إبرة.
لاحظت دراسة أسترالية نشرت في وقت سابق من عام 2019 نتائج مماثلة. قدرت تلك الدراسات، أنه إذا تم تحصين جميع أطفال العالم بشكل كامل ضد فيروس الروتا، فقد يكون هناك ثماني حالات أقل من مرض السكري من النوع الأول لكل 10 آلاف طفل كل عام.
لاحظ فريق جامعة ميشيغان أن واحدًا من كل أربعة أطفال لا يحصل على الجرعات الثلاث الموصى بها من لقاح فيروس الروتا في الوقت الحالي، هذا أمر مهم.
أكدت روجرز أن البحث لا يزال في مراحله الأولى، قائلة: "بعد خمس سنوات من الآن، نأمل في السنوات المقبلة، أن يكون لدينا عدد أقل من الحالات الجديدة، لكن بناءً على دراستنا النتائج، وهذا يعتمد على الآباء إحضار الاطفال لجميع المراكز الطبية لتناول التلقيح، لذا على جميع الآباء والأمهات عدم التهاون في إعطاء أطفالهم التلقيح بانتظام".
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