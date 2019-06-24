دراسة: لقاح فيروس الروتا يقي الأطفال من مرض السكر

أشارت دراسة جديدة إلى أن التطعيم ضد فيروس الروتا المعروف بعدوى الرضيع لا يقلل من احتمالات إصابة الطفل بالمرض فحسب، بل قد يمنعه أيضًا من الإصابة بمرض السكري

تحرير:مي فؤاد ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

طفل

يعد فيروس الروتا؛ فيروسا شديد العدوى يسبب الإسهال، وهو الأكثر شيوعًا عند الرضع والأطفال، يعاني الأطفال المصابون بالفيروس من الحمى والغثيان والقيء، وغالبًا ما يتبعها تشنجات في البطن وإسهال مائي متكرر. تعد إصابة الأطفال بهذا المرض مزعجة للأطفال ومثيرة للقلق، ولكن علاجه بسيط ويشمل بالأساس الإكثار من الشرب لمنع الجفاف، توجد هناك حاجة، في حالات المرض الصعبة، لتسريب السوائل عن طريق الوريد. لكن هناك بعض الدول التي تفتقر لإمكانية إمكانية إعطاء السوائل عن طريق الوريد، ما يؤدي إلى موت عدد كبير من الرضع والأطفال.

كشف بحث جديد أن الأطفال الذين تناولوا جرعاتهم الثلاث من لقاح فيروس الروتا يبدو أنهم محميون من مرض السكري من النوع الأول. أشارت دراسة جديدة إلى أن التطعيم ضد فيروس الروتا المعروف بعدوى الرضيع لا يقلل من احتمالات إصابة الطفل بالمرض فحسب، بل قد يمنعه أيضًا من الإصابة بمرض السكري من النوع الأول في وقت لاحق