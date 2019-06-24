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إيرادات أفلام العيد.. «الممر» يتصدر لليوم العاشر

تحرير:التحرير ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م
الممر
الممر
يواصل فيلم "الممر" حصده النصيب الأكبر من إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم العاشر على التوالي، إذ حقق أمس الأحد، إيرادا بلغ مليونا و288 ألفا و672 جنيها. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
ويستمر تراجع فيلم "كازابلانكا" للمركز الثاني، محققا مليونا و40 ألفا و755 جنيها، ويشارك فى بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل، وهو إخراج بيتر ميمي. وفي المركز الثالث، فيلم "سبع البرمبة" بإيراد 507 آلاف و382 جنيها، وهو من بطولة رامز جلال، وجميلة
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«Toy Story 4» يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

تصدر الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة "Toy Story- توي ستوري" إيرادات السينما في أمريكا الشمالية مطلع الأسبوع، مسجلا 18 مليون دولار، وهو من إخراج جوش كولي، وتأليف بيتي دوكتر ولي أونكريتش، وبطولة "توم هانكس، تيم ألين، جوردي بينسون، باتريشيا أركيت، بوني هانت، آني بوتس"، وتبدأ أحداثه بعد أن أصبح كل من "وودي" وفريقه ضمن ألعاب الطفلة "بوني"، فيكتشف أن هناك لعبة جديدة ضمن ألعابها، وهي الشوكة "فوركي"، التي تعترض على كونها لعبة وتهرب، فيحاول "وودي" وأصدقاؤه إنقاذها وإرجاعها إليها، وفي أثناء رحلته يقابل اللعبة "بو" التي فُقدت في الجزء السابق.
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غريب في بيتي.. أشهر 5 أفلام جمعت جمهور الكرة والفن

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عاطف الطيب.. صعيدي وقف ضد الحكومة بالسينما

عاطف الطيب.. الفلاح القادم إلى القاهرة من الصعيد الجوّاني ليصنع نقلة سينمائية في تاريخ الفن المصري، صاحب "البريء" و"التخشيبة" و"ضد الحكومة"، شكّلت رؤيته النقدية الجذرية لنظام الحكم والمجتمع مادته الأساسية، سينماه امتلئت حيوية وإيقاعًا وصوتًا خاصًا لا يشبه أحدًا، صوت الوطن، والألم، مخرج سينما البسطاء الذي أعادها لـتيار الواقعية بعدما سيطر عليها جيل الحداثة والاقتباس من الخارج، قيل وسيُقال عنه الكثير، لكنه يبقى أحد أهم مجددي السينما في القرن الماضي.
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إيرادات أفلام العيد.. «الممر» 3 أضعاف «سبع البرمبة»

يواصل فيلم "الممر" حصده النصيب الأكبر من إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم التاسع على التوالي، إذ حقق أمس السبت، إيرادا بلغ مليونا و528 ألفا و99 جنيها. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت. ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
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إيرادات أفلام العيد.. «كازابلانكا» يواصل تراجعه

يواصل فيلم "الممر" حصده النصيب الأكبر من إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الثامن على التوالي، إذ حقق أمس الجمعة، إيرادا بلغ مليونا و261 ألفا و727 جنيها. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
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إيرادات أفلام العيد.. «الممر» 10 أضعاف «حملة فرعون»

يواصل فيلم "الممر" حصده النصيب الأكبر من إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم السابع على التوالي، حيث حقق أمس الخميس، إيرادا 2 مليون و14 ألفا و414 جنيها، العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
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إيرادات أفلام العيد.. كازابلانكا يتصدر بـ23 مليونا

نحو 53 مليون جنيه هي إجمالي حصيلة إيرادات أفلام موسم عيد الفطر، في أيام العيد الثلاثة، وشهد الموسم منافسة قوية بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. وكان لفيلم "كازبلانكا" النصيب الأكبر، فحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى نحو 23 مليونا و247 ألف جنيه، والفيلم يشارك في بطولته أمير كرارة، غادة عادل، أحمد داش، والنجم التركي خالد أرغنش، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وفقًا لبيان صادر من شركة "دولار فيلم".
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