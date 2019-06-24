إيرادات أفلام العيد.. «الممر» يتصدر لليوم العاشر

تحرير:التحرير ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م

الممر

يواصل فيلم "الممر" حصده النصيب الأكبر من إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم العاشر على التوالي، إذ حقق أمس الأحد، إيرادا بلغ مليونا و288 ألفا و672 جنيها. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

ويستمر تراجع فيلم "كازابلانكا" للمركز الثاني، محققا مليونا و40 ألفا و755 جنيها، ويشارك فى بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل، وهو إخراج بيتر ميمي. وفي المركز الثالث، فيلم "سبع البرمبة" بإيراد 507 آلاف و382 جنيها، وهو من بطولة رامز جلال، وجميلة