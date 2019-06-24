الكرة الأوروبية تستعد لخسارة أيقونة إنتر وميلان

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

ميلان وإنتر

أشار رئيس ميلان، باولو سكالوني إلى توصله لاتفاق مع غريمه التقليدي نادي إنتر من أجل هدم الملعب التاريخي للناديين "سان سيرو" والذي يعرف أيضًا باسم "جوسيبي مياتزا"، تمهيدًا لبناء ملعب جديد، حيث من المنتظر هدم الملعب الحالي، وإنشاء ملعب جديد في نفس المكان سيتكلف قرابة الـ700 مليون يورو، على أن يكون جاهزًا لاحتضان المباريات بداية من عام 2022، وبدوره أكد أليساندرو أنتونيلو الرئيس التنفيذي لشركة إنتر أن النادي سيبني الملعب الجديد مع غريمه التقليدي، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيطالية.

ويعد سان سيرو من الملاعب التاريخية، حيث احتضن 3 مباريات في كأس العالم عام 1934، في فوز سويسرا على هولندا 3-1 وألمانيا على السويد 2-1 وإيطاليا على النمسا 1-0. كما استضاف 6 مباريات في مونديال 1990 في فوز الكاميرون على الأرجنتين 1-0 وفوز ألمانيا الغربية على كل من يوغسلافيا 4-1 والإمارات 5-1 وتشيكوسلوفاكيا

ويعد سان سيرو من الملاعب التاريخية، حيث احتضن 3 مباريات في كأس العالم عام 1934، في فوز سويسرا على هولندا 3-1 وألمانيا على السويد 2-1 وإيطاليا على النمسا 1-0.



كما استضاف 6 مباريات في مونديال 1990 في فوز الكاميرون على الأرجنتين 1-0 وفوز ألمانيا الغربية على كل من يوغسلافيا 4-1 والإمارات 5-1 وتشيكوسلوفاكيا 1-0 وهولندا 2-1 والتعادل مع كولومبيا 1-1.



واحتضن الملعب 3 مباريات في يورو 1980 وهي تعادل إسبانيا مع إيطاليا 0-0 وفوز بلجيكا على إسبانيا 2-1 وتعادل هولندا مع تشيكوسلوفاكيا 1-1.



كما احتضن نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2016 في فوز ريال مدريد على أتليتكو مدريد، ونهائي 2001 في فوز بايرن ميونيخ على فالنسيا ونهائي 1970 في فوز فينورد على سيلتيك، ونهائي 1965 في فوز إنتر على بنفيكا.