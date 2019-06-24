رياضة

الكرة الأوروبية تستعد لخسارة أيقونة إنتر وميلان

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م
ميلان وإنتر
ميلان وإنتر
أشار رئيس ميلان، باولو سكالوني إلى توصله لاتفاق مع غريمه التقليدي نادي إنتر من أجل هدم الملعب التاريخي للناديين "سان سيرو" والذي يعرف أيضًا باسم "جوسيبي مياتزا"، تمهيدًا لبناء ملعب جديد، حيث من المنتظر هدم الملعب الحالي، وإنشاء ملعب جديد في نفس المكان سيتكلف قرابة الـ700 مليون يورو، على أن يكون جاهزًا لاحتضان المباريات بداية من عام 2022، وبدوره أكد أليساندرو أنتونيلو الرئيس التنفيذي لشركة إنتر أن النادي سيبني الملعب الجديد مع غريمه التقليدي، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيطالية.
ويعد سان سيرو من الملاعب التاريخية، حيث احتضن 3 مباريات في كأس العالم عام 1934، في فوز سويسرا على هولندا 3-1 وألمانيا على السويد 2-1 وإيطاليا على النمسا 1-0. كما استضاف 6 مباريات في مونديال 1990 في فوز الكاميرون على الأرجنتين 1-0 وفوز ألمانيا الغربية على كل من يوغسلافيا 4-1 والإمارات 5-1 وتشيكوسلوفاكيا
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منتخب مصر

كبار المنتخب يجتمعون مع لاعبي الفراعنة لهذا السبب

علمت «التحرير» من مصادر داخل معسكر المنتخب الوطني أن كباتن المنتخب الوطني عبد الله السعيد ومحمد صلاح ووليد سليمان، اجتمعوا مع باقي زملائهم في معسكر الفراعنة، للحديث عن أزمة عارضة الأزياء، التي انتشرت عبر موقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك- تويتر) يوم السبت الماضي، وكان بطلها أربعة لاعبين من صفوف المنتخب الوطني، على رأسهم عمرو وردة، وتحدث الثلاثي مع زملائهم مؤكدين ضرورة غلق هذه الصفحة ووضع كل تركيزهم على الفوز بكأس الأمم وتقديم أفضل أداء داخل الملعب.
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فان جال: كيف لم يتوج ميسي بلقب دوري الأبطال 5 سنوات؟

قال المدرب الهولندي لويس فان جال، إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان من المفترض أن يتوج بعدد أكبر من الألقاب في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما فشل برشلونة في الفوز باللقب الأوروبي منذ عام 2015، ومن بعدها توج ريال مدريد رفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باللقب 3 مرات في آخر 4 أعوام، وعن ذلك قال فان جال: "أعتقد بأن ميسي يجب عليه التساؤل كيف لم يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا كل ذلك الوقت، أنا أحبه كثيرًا على الصعيد الفردي، فهو أفضل موهبة فردية في العالم، ولكن لماذا لم يتوج بدوري الأبطال لمدة 5 سنوات، كقائد للفريق عليه طرح هذا السؤال".
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طبيب المنتخب يؤكد جاهزية أحمد حجازي لمواجهة الكونغو

قال محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، إن أحمد حجازي مدافع منتخب الفراعنة، أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بكسر في الأنف خلال المواجهة الافتتاحية أمام زيمبابوي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وبمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة الإفريقية، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف مقابل لا شيء أحرزه محمود حسن تريزيجيه، لاعب قاسم باشا التركي، في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول.
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في ميلاده الـ32.. ميسي الأسطورة الحية في كرة القدم

يحتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده الـ32، إذ ولد يوم 24 يونيو من عام 1987، وينظر إلى ميسي ليس بوصفه اللاعب الأفضل في العالم وحسب، بل اللاعب الأفضل في تاريخ الكرة، وذلك بفضل تتويجه بالكرة الذهبية 5 مرات، منها 4 على التوالي، وتتويجه بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا 6 مرات. ولعب ميسي مسيرته بالكامل في صفوف برشلونة، الذي توج معه بـ34 لقبًا، منها 10 ألقاب في الدوري الإسباني، و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و6 ألقاب في كأس ملك إسبانيا.
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ملك دوري أبطال أوروبا يحتفل بميلاده الـ47

يحتفل أسطورة كرة القدم الفرنسية ومدرب ريال مدريد الحالي زين الدين زيدان بعيد ميلاده الـ47، حيث ولد يوم 23 يونيو من عام 1972، ويعد من بين أعظم من لعب كرة القدم في التاريخ بفضل مهارته العالية في مركز صناعة اللعب، وبدأ زيزو مسيرته رفقة كان، ومنه انتقل إلى بوردو قبل أن ينضم إلى يوفنتوس ويبدأ مسيرته الحقيقية، حيث توج مع اليوفي بلقبين في دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينضم إلى ريال مدريد في عام 2001 في صفقة قياسية في ذلك التوقيت مقابل 77,5 مليون يورو، ويقود الريال للتتويج التاريخي بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2002.
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توريس يعلن اعتزاله كرة القدم في اليابان

أعلن النجم الإسباني فرناندو توريس اعتزاله كرة القدم بعمر 35 عامًا، حيث سيعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الأحد المقبل لفسير ذلك القرار، وقال توريس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أملك شيئا هاما للإعلان عنه، بعد 18 عامًا من الإثارة، حان الوقت لأنهي مسيرتي مع كرة القدم، وسأعقد يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت اليابان مؤتمرًا صحفيًا في طوكيو لشرح كل التفاصيل، أراكم هناك"، ويأتي ذلك القرار في أثناء لعب توريس في صفوف فريق ساجان توسو الياباني.
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رسميًّا.. ميلان يعلن جيامباولو مديرا فنيا للفريق

أعلن نادي آي سي ميلان الإيطالي من خلال موقعه الرسمى، تعيين ماركو جيامباولو مديرا فنيا لمدة موسمين خلفا لمواطنه جينارو جاتوزو، جيامباولو فسخ تعاقده بالتراضي مع سامبدوريا، ليتولى مهمة ميلان بعقد قد يتم تجديده لموسم إضافي ثالث لينتهي في صيف 2022. وتولى المدرب الإيطالي المهمة الفنية لفرق عدة منها كالياري وسيينا وكاتانيا وتشيزينا وبيريشيا وإيمبولي، وأدار جيامباولو 324 مباراة في جميع المسابقات التى خاضها منها 270 مباراة في الدوري الإيطالي (الكالشيو).
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