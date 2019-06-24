سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

النواب يطالب بتفاصيل مشروع زراعة 20 ألف فدان بالمنيا

تحرير:أحمد جاد ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
طالبت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، وزارة الزراعة، اليوم الإثنين، بإرسال مذكرة للبرلمان خلال 15 يوما بشأن تفاصيل مشروع زراعة واستصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا، تتضمن التكلفة ودراسة الجدوى الكاملة، وقال النائب مجدي ملك، الذي تقدم بطلب احاطة حول غياب الرؤية والتخطيط العلمي السليم لتنفيذ المشروع، التى تقوم بالإشراف عليه وزارة الزراعة، إن ذلك يعد استمرارا لسوء الإدارة والتوظيف غير السليم لثرواتنا ومواردنا في هذا القطاع، بما يستوجب المحاسبة وإعادة الدراسة والتقويم؛ حرصا على نجاح المشروع والصالح العام للزراعة المصرية.
وأضاف ملك: "التكاليف التي أنفقت على تجهيز المعدات، أضعاف ما أنفق على المشروع نفسه بما يؤكد وجود خلل، والدولة لن تتحمل سوء توظيف الأموال فى شراء المعدات"، متابعا: "هناك إرادة سياسية لمحاربة الفساد، وعلى المسئولين عن المشروع أن يطلعونا على المعوقات، لعرضها على الحكومة".وشهد الاجتماع حالة من الغضب بسبب
اقرأ المزيد
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب-11

عبد العال للنواب: 4 سنوات عمل.. وخبرتكم لم تكتمل

حالة غضب انتابت الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في ثالث أيام مناقشة الموازنة العامة اليوم، إذ طالب الأعضاء بضرورة الحديث فى فلسفة الموازنة من إيرادات ومصروفات، وعدم التطرق لإشكاليات داخلية بالدوائر الانتخابية، لأنه يعد من الأدوات البرلمانية من بيان عاجل وطلبات إحاطة، وذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018-2019 / 2021-2022، وخطة العام الثاني 2019-2020، ومشروع موازنة الدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي 2019-2020.
سامح-شكرى (3)

شكري: نأمل استئناف وفود السياح الروس بشكل كامل

صرح وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، بأن مصر تأمل في استئناف تدفق السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية بشكل كامل، إذ أن مصر اتخذت جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لاستعادة الرحلات الروسية العارضة إلى المنتجعات، قائلا: "نأمل أن تعود السياحة الروسية إلى مستواها السابق، وأن يستمتع الناس بالمنتجعات المصرية والمواقع التاريخية كما كانوا من قبل، إن المطارات المصرية ستكون جاهزة قريباً لاستقبال السياح الروس"، وذلك بحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية.
اللواء-خالد-عبد-العال-محافظ-القاهرة

غضب في إسكان النواب لغياب محافظ القاهرة

حالة من الغضب اجتاحت لجنة الاسكان بسبب غياب اللواء محافظ القاهرة خالد عبد العال، عن حضور اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، والمخصص لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب علاء والي رئيس اللجنة، ما تسبب في إرجاء اللجنة مناقشة طلب الإحاطة، بشأن عدم تنفيذ محافظة القاهرة للأحكام القضائية واجبة النفاذ والصادرة لصالح المواطنين الذين استخرجوا تراخيص بناء وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2009، وذلك لعدم حضور محافظ القاهرة ما أدى إلى حالة من الاستنكار والاستياء وغضب داخل الاجتماع.
مار-مرقس-أول-شهيد-في-مصر

الكنيسة تحتفل بـ51 سنة على عودة رفات مارمرقس

احتفلت اليوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذكرى الـ51 لعودة رفات القديس مرقس، أحد الرسل السبعين للسيد المسيح، والذي بشر بالمسيحية في مصر في منتصف القرن الأول الميلادي، وتعرف كنيسة الإسكندرية بـ«الكرازة المرقسية» نسبةً إليه، وعادت الرفات في 24 يونيو سنة 1968م، في السنة العاشرة لحبرية البابا كيرلس السادس، الذي انتدب وفدا رسميا للسفر إلى روما لتسلّم رفات القديس مرقس الرسول من البابا بولس السادس، وتألف الوفد من عشرة من المطارنة والأساقفة، بينهم ثلاثة من المطارنة الإثيوبيين وثلاثة من كبار أراخنة (العلمانيين) الأقباط.
اقرأ المزيد من الأخبار
مجلس-النواب

نائب يطالب بإلغاء مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

ينتظر عدد من الشباب، خلال الأيام القليلة المقبلة، إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مسابقة جديدة لعقود المعلمين، للحصول على وظائف في مختلف المديريات بالمحافظات، وذلك لسد العجز في بعض التخصصات الدراسية لمدة شهرين، وهي المسابقة التي شهدت إقبالا بالآلاف خلال النسخة الأولى منها، لكن خالد أبو طالب عضو مجلس النواب، يرى أن الأمر إهدارا للمال العام، ما دفعه إلى التقدم ببيان عاجل، اليوم السبت، إلى وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، يطالبه فيه بإلغاء المسابقة والاكتفاء بتجديد عقود المعلمين المؤقتين.
أحمد-أحمد-رئيس-الكاف

صحيفة: أحمد أحمد أول رئيس اتحاد إفريقي متهم بالتحرش

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الضوء على اتهامات التحرش الجنسي الموجهة لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، عقب مثوله للتحقيق أمس فى العاصمة الفرنسية باريس، في اتهامات تتعلق بوقائع فساد. وذكر الصحيفة، أنه منذ بداية العام الجاري تورط مدربون ومسؤولون ينتمون لخمس دول على الأقل في أربع اتحادات قارية في اتهامات من قبل لاعبات بوقائع تطورت من تحرش إلى حالات اغتصاب. وأنكر أحمد أحمد، اتهامات تحرش من قبل عدد من السيدات، منذ توليه منصبه خلفًا للكاميروني عيسى حياتو عام 2017.
فرج-عامر (2)

فرج عامر: مينفعش الستات تنزل البحر بالجلاليب

قال النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، إن نزول السيدات البحر بـ«الجلابية»، خاصة في الأماكن والمناطق السياحية المعروفة غير مقبول بالمرة، لأن نزول السيدات بهذا الثياب يتسبب في كشف أجسادهن بالكامل أمام الشباب على الشواطئ، ما يتسبب في حالة من الهرج والمرج. وأضاف رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، في تصريحاته إلى «التحرير»، أنه من المفترض نزول السيدات للبحر والظهور على الشاطئ بالملابس المخصصة لذلك مثل «بدل الغطس والمايو الإسلامي».
ندوة عن قانون الجمعيات الاهلية تصوير دعاء (4)

رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: قريبا إصدار قانون جديد

«قانون جديد وليس تعديل»، هكذا أوضح دكتور طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية في مصر، بشأن الحوار المجتمعي الذي أجري على قانون الجمعيات الأهلية، الذي أقره مجلس النواب، وأعاده رئيس الجمهورية مرة أخرى للتداول والنقاش وإجراء تعديلات عليه، بعدما لاقى رفض من قطاعات مختلفة. وأضاف عبد القوي أنه بعد المناقشات وإجراء جلسات حوار مجتمعي موسعة تم الأخذ بالمقترحات التي جاءت من خلالها تم إعداد مشروع قانون من قبل اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء وتم عرضه على مجلس الوزراء.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org