القومي للطفل يصدر كتابا وأغنية احتفالا بـ«كان 2019»

تحرير:كريم محجوب ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م

افتتاح كأس الأمم الإفريقية

في إطار احتفالياته ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، أصدر المركز القومي للطفل كتابا خصص لهذه المناسبة يحمل عنوان "بطولة الأمم الإفريقية"، من إعداد إسلام الشامي، وفايزة فرج، كما أنتج أغنية بعنوان "إفريقيا بتتكلم مصري" من تأليف الشاعر أيمن حافظ، وألحان الموسيقار وائل عوض، وأقام المركز احتفاليته تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وأمين المجلس الأعلى للثقافة هشام عزمي، بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.

وفي حفل المركز القومي، تجمع أطفال فريق مسرح الحديقة الثقافية بالملابس الفرعونية، وكذلك الأطفال المشاركون في الورش الفنية، في منطقة المعارض، حاملين أعلام الدول الحاضرة في البطولة، وتميمة كأس الأمم الإفريقية، بمصاحبة عرض للطبول والآلات الموسيقية قدمه فريق الكشافة. وأعقب ذلك افتتاح معرض الفن التشكيلي "إفريقيا