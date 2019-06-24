فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

القومي للطفل يصدر كتابا وأغنية احتفالا بـ«كان 2019»

تحرير:كريم محجوب ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م
افتتاح كأس الأمم الإفريقية
افتتاح كأس الأمم الإفريقية
في إطار احتفالياته ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، أصدر المركز القومي للطفل كتابا خصص لهذه المناسبة يحمل عنوان "بطولة الأمم الإفريقية"، من إعداد إسلام الشامي، وفايزة فرج، كما أنتج أغنية بعنوان "إفريقيا بتتكلم مصري" من تأليف الشاعر أيمن حافظ، وألحان الموسيقار وائل عوض، وأقام المركز احتفاليته تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وأمين المجلس الأعلى للثقافة هشام عزمي، بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.
وفي حفل المركز القومي، تجمع أطفال فريق مسرح الحديقة الثقافية بالملابس الفرعونية، وكذلك الأطفال المشاركون في الورش الفنية، في منطقة المعارض، حاملين أعلام الدول الحاضرة في البطولة، وتميمة كأس الأمم الإفريقية، بمصاحبة عرض للطبول والآلات الموسيقية قدمه فريق الكشافة. وأعقب ذلك افتتاح معرض الفن التشكيلي "إفريقيا
اقرأ المزيد
ندوة-وتوقيع-كتاب-يوسف-زيدان-فى-معرض-الكتاب (2)

يوسف زيدان يهاجم «أرطغرل»: كذب وتلفيق تاريخي

أثار احتفاء المشاهدين بمسلسل «أرطغرل» التركي، حفيظة الكاتب يوسف زيدان، إذ رأى أنه «مجرد حلقة جديدة من حلقات التآمر السلطوي المفضوح على عقول العرب والمسلمين»، وذلك عبر منشور له على "فيسبوك" قال فيه: «مسلسل أرطغرل الذي تم إنفاق ميزانية هائلة على إنتاجه كذب وتلفيق تاريخي وخرافات، والهدف المعتاد تمجيد القتلة والسفاحين في تراثنا، لتمهيد الذهنية المعاصرة لقبول حكم القتلة والسفاحين المعاصرين، وأما من أراد معرفة شخصية أرطغرل وجماعته، فعليه أن ينظر مثلا للوقائع الفعلية التي ذكرها ابن بطوطة بحياد، في كتابه الشهير (الرحلة تحفة النُّظار)".
هشام-عزمي-أمين-عام-المجلس-الأعلى-للثقافة

إعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية والتفوق

أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية وجائزة الدولة للتفوق، وجاءت الأسماء كالتالي، في "جائزة الدولة التشجيعية" عن مجال "الفنون" فازت أسماء النواوي في فرع "التصوير"، ونجيب معين في فرع "النحت"، وتامر كرم في "الإخراج المسرحي" وفاز محمد عبدالحميد في فرع "المباني الثقافية ومحيطها العمراني" وفي مجال "الآداب" فاز عن الدراسة التطبيقية في السرد العربي علاء عبدالمنعم، وفاز بجائزة الشعر الفصيح عبدالرحمن مقلد، والشعر العامي كامل كمال.
جابر-عصفور

صراع جوائز الدولة يحتدم.. حسن طلب يهاجم جابر عصفور

عُقد اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي للإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية، والتفوق، والنيل، والتقديرية، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي، ونقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، ورئيس قطاع الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال، وجمع من الفنانين والكتاب. وفي أثناء المؤتمر قالت عبد الدايم إن هذا اليوم يوم نترقبه كل عام للتصويت على جوائز الدولة. كما قال عزمي إن هذا اليوم هو عرس ثقافي، حيث يتم الإعلان فيه عن أكبر وأعرق جائزة في مصر والوطن العربي.
اقرأ المزيد من الأخبار
هشام-عزمي-أمين-عام-المجلس-الأعلى-للثقافة

إعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية والتفوق

أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية وجائزة الدولة للتفوق، وجاءت الأسماء كالتالي، في "جائزة الدولة التشجيعية" عن مجال "الفنون" فازت أسماء النواوي في فرع "التصوير"، ونجيب معين في فرع "النحت"، وتامر كرم في "الإخراج المسرحي" وفاز محمد عبدالحميد في فرع "المباني الثقافية ومحيطها العمراني" وفي مجال "الآداب" فاز عن الدراسة التطبيقية في السرد العربي علاء عبدالمنعم، وفاز بجائزة الشعر الفصيح عبدالرحمن مقلد، والشعر العامي كامل كمال.
ميريام-فارس

هجوم على ميريام فارس بعد كشفها سر غيابها عن مصر

جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريح الفنانة اللبنانية ميريام فارس بسبب عدم إحيائها حفلات غنائية في مصر منذ فترة طويلة، إذ قالت خلال مؤتمر عقد لها على هامش مهرجان موازين بالمغرب، إنها كانت تحيي حفلات كثيرة في مصر قبل الثورة ثم توقفت في فترة التوتر الأمني وعندما عادت الحفلات كان وضعها قد تغير. وفي ردها على سؤال عن سبب عدم إقامتها أي حفلات فنية في مصر، قالت الفنانة ميريام فارس: "الصراحة صرت تقيلة على مصر، صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكتر بصراحة صلت تقيلة على مصر ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي".
هشام-عزمي-أمين-عام-المجلس-الأعلى-للثقافة

«الأعلى للثقافة» يكرم رواد وأعلام الفكر التربوي

يشهد المجلس الأعلى للثقافة، في الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء المقبل، ندوة تحمل عنوان "تكريم وقراءة في أعمال وتأثير رواد أعلام الفكر التربوي"، وذلك بمقر المركز بساحة دار الأوبرا، بحضور مجموعة من المتخصصين والأكاديميين، وتنقسم الندوة إلى ثلاث جلسات «الافتتاحية، الأولى، الثانية»، ويسير برنامج الندوة كالآتي: الجلسة الافتتاحية، وتستمر للثانية عشرة ظهرا، ومقررها الدكتور محمد المفتى، وتشهد كلمة رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية شريف عوض، ومقرر لجنة التربية شبل بدران، وهشام عزمى، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
عمرو دياب

«بالحب اتجمعنا».. نصف مليون مشاهدة للهضبة ومحمد صلاح

اقتربت أغنية «بالحب اتجمعنا» التي تجمع كلا من الفنان عمرو دياب ونجم ليفربول محمد صلاح، استعدادا لبطولة أمم إفريقيا لعام 2019، من نصف المليون الأول فى أقل من 12 ساعة، وهذه الأغنية سبق أن غناها «الهضبة» في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بمصر عام 1991، وأعاد غناءها مرة أخرى بتوزيع جديد، مع محمد صلاح لصالح إحدى شركات المحمول، حملت الأغنية اسم «بالحب اتجمعنا ورا فريقنا»، وتنطلق الأغنية برسالة يوجهها نجم ليفربول للجمهور: «طول ما انتو ورانا إن شاء الله هنفرحكم كلكم»، بعد استماعه إلى رسائل دعمهم وتشجيعهم له.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org