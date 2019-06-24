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عادل الجبير يهدد إيران: ستدفعون الثمن

تحرير:وكالات ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م
وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير
وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير
أجرت صحفية "لو موند" الفرنسية، مقابلة مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، بعد لقاء نظيره الفرنسي فيما تسعى القوى الأوروبية لنزع فتيل التوتر في المنطقة بعد أن أسقطت إيران طائرة استطلاع عسكرية أمريكية مسيرة وألقي عليها باللوم في هجمات على 6ناقلات نفط. ونشرت الصحيفة، المقابلة، اليوم الإثنين، والتي قال فيها الجبير: "أحذر إيران من مزيد من العقوبات إذا واصلت سياساتها العدوانية، والرياض تريد تفادي اندلاع حرب، واليوم إيران تقع تحت عقوبات اقتصادية شديدة، هذه العقوبات ستزيد، إذا واصلت إيران سياساتها العدوانية فستدفع الثمن".
وأضاف: "قلنا إننا نريد تجنب الحرب بأي ثمن مثل الأمريكيين، الإيرانيون هم من يتخذون قرار التصعيد، لا يمكنك مهاجمة السفن في الخليج ولا يمكنك مهاجمة خطوط الأنابيب، ولا يمكنك تزويد الجماعات الإرهابية كالحوثيين (في اليمن) بالصواريخ الباليستية لتستخدمها ضد السعودية"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.وفي
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عمر-البشير-اثناء-ذهابه-للتحقيق (1)

ماذا حدث في منزل البشير لحظة اعتقاله؟

كشف الفريق ركن ياسر العطا، تفاصيل ما حدث في أثناء اعتقال الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في منزله بمنطقة كافوري بولاية الخرطوم، إذ نقلت صحيفة "الانتباهة" السودانية عن العطا قوله: "الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري أوفد إلى البشير من يخطره بقرار اقتلاعه، فما كان منه إلا أن وجه شتائم وانتقادات لبعض القيادات المقربة منه لم يسمها، وبعد إبلاغ البشير، مضيت بقوات عسكرية إلى منزله واعتقلته، وفي أثناء وضع الأغلال على يد البشير وجدنا بالمنزل شقيقه عبد الله، الذي قال لي مهددا ومتوعدا بالموت: الدوشكا حتدور".
صحف-سعودية

صحف سعودية: إرهاب الحوثي يتواصل على المملكة

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الهجوم مجددا على مطار أبها الدولي بالمملكة، وتناولت الأحداث التي شهدتها إثيوبيا، واستعرضت الصحف الرد الإيراني على العقوبات الأمريكية الجديدة، كما تناولت نتائج الانتخابات البلدية في إسطنبول. تحت عنوان "هجوم حوثيٌّ على مطار أبها يقتل سوريًا ويصيب 7 مدنيين"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مقتل سوري وإصابة 7 مدنيين بهجوم للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها جنوب السعودية مساء أمس.
مطار ابها (2)

سكاي نيوز: الملاحة تسير بشكل طبيعي في مطار أبها

أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الإثنين، أن الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعي في مطار أبها السعودي، وذلك بعد تعرضه لهجوم حوثي، مساء أمس الأحد. وأعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق اليوم، أن الهجوم على مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين بجروح، وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، إن الهجوم الإرهابي أدى إلى مقتل مقيم من الجنسية السورية، وإصابة 21 من المدنيين ومن جنسيات مختلفة.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: إسطنبول تُسقط أردوغان وانقلاب بإثيوبيا

طالعتنا الصحف الإماراتية بنتائج الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول، كما تناولت محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها إثيوبيا، واستعرضت الصحف استهداف الحوثيين مطار أبها مجددا، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. تحت عنوان "أردوغان يخسر معركة إسطنبول.. وتركيا إلى عهد جديد"، كشفت صحيفة "الخليج" أن حزب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مُنِي أمس الأحد، بهزيمة للمرة الثانية في الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول، التي تحولت إلى "معركة من أجل الديمقراطية"، واستفتاء على شعبية الرئيس وحزبه الحاكم.
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ترامب-وبن سلمان

اتصال هاتفي بين ترامب وبن سلمان بشأن تهديد إيران

صرح البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بأن اتصالا هاتفيا تم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحثا خلاله دور المملكة العربية السعودية الهام في تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وسوق النفط العالمي، كما تطرقا إلى التهديد الإيراني في المنطقة، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل له. من ناحية أخرى دعت أمريكا، في وقت سابق اليوم، مجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماع مغلق بشأن إيران، يوم الاثنين المقبل، وأرسلت البعثة الأمريكية مذكرة لأعضاء المجلس.
الأمير خالد بن سلمان

نائب وزير الدفاع السعودي: ندعم عقوبات أمريكا ضد إيران

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، خلال لقائه المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية بريان هوك، دعم المملكة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات صارمة على إيران بسبب انتهاكاتها وأعمالها الإرهابية في المنطقة. وقال الأمير خالد على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الجمعة: "سعدت بلقاء بريان هوك، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، لبحث آخر التطورات والأوضاع تجاه الجهود المبذولة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".
نتنياهو

لماذا تجنبت إسرائيل التعليق على هجوم خليج عمان؟

عدد من أجهزة الاستخبارات الغربية، بما في ذلك الإسرائيلية كانت حاسمة في تقييمها "إيران هي المسؤولة عن هجوم يوم الخميس على ناقلات النفط في خليج عمان"، لم يختلف الأمر كثيرا عن الحوادث المشابهة التي وقعت في الأسابيع الأخيرة في المنطقة، لكن ما لم يقدموه بعد هو الدليل لإثبات ذلك. فبالنظر للسوابق التاريخية، لا سيما الادعاءات السابقة لحرب العراق عام 2003، بأن نظام صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل، ومشكلة مصداقية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمخاوف الأوروبية بشأن حرب غير ضرورية، فلا عجب في أن يتحدث الإعلام عن الأزمة بنبرة يملؤها الشك.
عادل-الجبير-وزير الخارجية-السعودي (3)

السعودية: من مصلحة أمريكا توفير الأسلحة لنا

أجرت شبكة "سي إن إن" بالعربية، حوارا، مع عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، علق فيه على تحركات مشرعين في الكونجرس الأمريكي، لإيقاف مبيعات الأسلحة إلى السعودية على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، والحرب في اليمن، قائلا إن منع أو محاولة منع السلاح عن بلاده، يصب فقط في مصلحة إيران وحزب الله والحوثيين، مضيفا: "نحاول إقناع أصدقائنا في الكونجرس بأننا نبذل كل ما في وسعنا لإحلال السلام في اليمن، نحاول منع بلد مهم مثل اليمن من الوقوع في أيدي مليشيا تتحكم بها إيران وحزب الله".
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