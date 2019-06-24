عادل الجبير يهدد إيران: ستدفعون الثمن

تحرير:وكالات ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م

وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير

أجرت صحفية "لو موند" الفرنسية، مقابلة مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، بعد لقاء نظيره الفرنسي فيما تسعى القوى الأوروبية لنزع فتيل التوتر في المنطقة بعد أن أسقطت إيران طائرة استطلاع عسكرية أمريكية مسيرة وألقي عليها باللوم في هجمات على 6ناقلات نفط. ونشرت الصحيفة، المقابلة، اليوم الإثنين، والتي قال فيها الجبير: "أحذر إيران من مزيد من العقوبات إذا واصلت سياساتها العدوانية، والرياض تريد تفادي اندلاع حرب، واليوم إيران تقع تحت عقوبات اقتصادية شديدة، هذه العقوبات ستزيد، إذا واصلت إيران سياساتها العدوانية فستدفع الثمن".

وأضاف: "قلنا إننا نريد تجنب الحرب بأي ثمن مثل الأمريكيين، الإيرانيون هم من يتخذون قرار التصعيد، لا يمكنك مهاجمة السفن في الخليج ولا يمكنك مهاجمة خطوط الأنابيب، ولا يمكنك تزويد الجماعات الإرهابية كالحوثيين (في اليمن) بالصواريخ الباليستية لتستخدمها ضد السعودية"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.وفي