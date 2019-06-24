كبار المنتخب يجتمعون مع لاعبي الفراعنة لهذا السبب

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م

منتخب مصر

علمت «التحرير» من مصادر داخل معسكر المنتخب الوطني أن كباتن المنتخب الوطني عبد الله السعيد ومحمد صلاح ووليد سليمان، اجتمعوا مع باقي زملائهم في معسكر الفراعنة، للحديث عن أزمة عارضة الأزياء، التي انتشرت عبر موقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك- تويتر) يوم السبت الماضي، وكان بطلها أربعة لاعبين من صفوف المنتخب الوطني، على رأسهم عمرو وردة، وتحدث الثلاثي مع زملائهم مؤكدين ضرورة غلق هذه الصفحة ووضع كل تركيزهم على الفوز بكأس الأمم وتقديم أفضل أداء داخل الملعب.

وأثارت عارضة أزياء تدعى «ميرهان»، جدلا واسعًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قالت عبر صفحتها على «إنستجرام»، إنها تعرضت للتحرش من قبَل لاعبي منتخب مصر، ومن بينهم اللاعب عمرو وردة، ونشرت فيديو بخاصية «ستوري» عبر «إنستجرام» كشفت فيه: «استنوا عليّ

وأثارت عارضة أزياء تدعى «ميرهان»، جدلا واسعًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قالت عبر صفحتها على «إنستجرام»، إنها تعرضت للتحرش من قبَل لاعبي منتخب مصر، ومن بينهم اللاعب عمرو وردة، ونشرت فيديو بخاصية «ستوري» عبر «إنستجرام» كشفت فيه: «استنوا عليّ شوية النهارده بس أفضى وأنزلكم حاجة هتسليكم جدا وهتحزنكم وتقرفكم برضو جدا بس ده الواقع اللي لازم نفهمه».



وظهرت في الفيديو حسابات عمرو وردة وأيمن أشرف وأحمد حسن كوكا ومحمود حمدي الونش، لاعبي منتخب مصر، موضحة أن عمرو وردة تحدث معها على "الخاص" وكتب «بوكسينج ها ها ها» تعليقا على "البوست" الخاص بها، وعلق اللاعب محمود حمدي الونش على "البوست" الخاص بها برسالة تحمل علامة الإعجاب تصحبها علامة قلب على "الشات" بينهما.

