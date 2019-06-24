رياضة

كبار المنتخب يجتمعون مع لاعبي الفراعنة لهذا السبب

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م
منتخب مصر
منتخب مصر
علمت «التحرير» من مصادر داخل معسكر المنتخب الوطني أن كباتن المنتخب الوطني عبد الله السعيد ومحمد صلاح ووليد سليمان، اجتمعوا مع باقي زملائهم في معسكر الفراعنة، للحديث عن أزمة عارضة الأزياء، التي انتشرت عبر موقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك- تويتر) يوم السبت الماضي، وكان بطلها أربعة لاعبين من صفوف المنتخب الوطني، على رأسهم عمرو وردة، وتحدث الثلاثي مع زملائهم مؤكدين ضرورة غلق هذه الصفحة ووضع كل تركيزهم على الفوز بكأس الأمم وتقديم أفضل أداء داخل الملعب.
وأثارت عارضة أزياء تدعى «ميرهان»، جدلا واسعًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قالت عبر صفحتها على «إنستجرام»، إنها تعرضت للتحرش من قبَل لاعبي منتخب مصر، ومن بينهم اللاعب عمرو وردة، ونشرت فيديو بخاصية «ستوري» عبر «إنستجرام» كشفت فيه: «استنوا عليّ
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انتر-وميلان‎

الكرة الأوروبية تستعد لخسارة أيقونة إنتر وميلان

أشار رئيس ميلان، باولو سكالوني إلى توصله لاتفاق مع غريمه التقليدي نادي إنتر من أجل هدم الملعب التاريخي للناديين "سان سيرو" والذي يعرف أيضًا باسم "جوسيبي مياتزا"، تمهيدًا لبناء ملعب جديد، حيث من المنتظر هدم الملعب الحالي، وإنشاء ملعب جديد في نفس المكان سيتكلف قرابة الـ700 مليون يورو، على أن يكون جاهزًا لاحتضان المباريات بداية من عام 2022، وبدوره أكد أليساندرو أنتونيلو الرئيس التنفيذي لشركة إنتر أن النادي سيبني الملعب الجديد مع غريمه التقليدي، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيطالية.
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فان جال: كيف لم يتوج ميسي بلقب دوري الأبطال 5 سنوات؟

قال المدرب الهولندي لويس فان جال، إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان من المفترض أن يتوج بعدد أكبر من الألقاب في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما فشل برشلونة في الفوز باللقب الأوروبي منذ عام 2015، ومن بعدها توج ريال مدريد رفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باللقب 3 مرات في آخر 4 أعوام، وعن ذلك قال فان جال: "أعتقد بأن ميسي يجب عليه التساؤل كيف لم يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا كل ذلك الوقت، أنا أحبه كثيرًا على الصعيد الفردي، فهو أفضل موهبة فردية في العالم، ولكن لماذا لم يتوج بدوري الأبطال لمدة 5 سنوات، كقائد للفريق عليه طرح هذا السؤال".
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طبيب المنتخب يؤكد جاهزية أحمد حجازي لمواجهة الكونغو

قال محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، إن أحمد حجازي مدافع منتخب الفراعنة، أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بكسر في الأنف خلال المواجهة الافتتاحية أمام زيمبابوي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وبمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة الإفريقية، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف مقابل لا شيء أحرزه محمود حسن تريزيجيه، لاعب قاسم باشا التركي، في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول.
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لماذا لن يرتدي محمد صلاح شارة الكابتن في كان 2019؟

خطف محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، الأنظار فور نزوله إلى أرضية استاد برج العرب كبديل في ودية الفراعنة أمام غينيا، والتي انتهت بفوز مصر (3-1)، وشارك نجم الريدز صاحب الـ27 عامًا، في اللقاء كبديل بالدقيقة 61 من عمر المباراة بدلًا من وليد سليمان (نجم النادي الأهلي)، الذي خلع عن ذراعه شارة قيادة المنتخب وسلمها لمحمد صلاح الذي ارتداها للمرة الأولى في تاريخه، على الرغم من وجود لاعبين أقدم منه في أرض الملعب، وهما أحمد علي (مهاجم المقاولون العرب) ومحمد النني (لاعب خط وسط آرسنال الإنجليزي).
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ملامح تشكيل منتخب مصر في ودية غينيا

كشف مصدر مسئول داخل جهاز المنتخب الوطني، عن ملامح تشكيل الفراعنة في ودية غينيا، المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الجهاز الفني ينوي تجربة كل العناصر التي لم تشارك بصفة أساسية في ودية تنزانيا، موضحًا أن الاتجاه الأقرب هو منح محمد صلاح ومحمد النني وعبد الله السعيد شوطا واحدا فقط.
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كيف سيؤمن المنتخب الوطني محمد صلاح؟

وضع الجهاز الإداري للمنتخب الوطني برنامجًا خاصًا لمحمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول، حيث تم تخصيص فرد أمن مرافق له وقت الخروج من الفندق للملعب فى ظل الإقبال الجماهيري الكبير المتوقع على نجم ليفربول، وثالث أفضل لاعب فى العالم، إلى جانب وضع الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، برنامجًا تدريبيًا خاصًا به بعد حصوله على راحة سلبية عقب مباراته يوم 1 يونيو أمام توتنهام هوتسبير بنهائى دورى أبطال أوروبا والذى توج به ليفربول، وأحرز نجم الفراعنة هدف الريدز الأول ثم أضاف زميله البلجيكي أوريجي الهدف الثاني ليتوج الليفر باللقب السادس في تاريخه.
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محمد صلاح يواصل الاستجمام بصيد السمك

واصل محمد صلاح هداف المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي الاستعراض، صباح اليوم الثلاثاء، بمهارته في صيد الأسماك، خلال رحلته الحالية بالجونة، حيث نشر «صلاح» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عددا من الصور له وهو يمسك سمكة ضخمة نجح في اصطيادها خلال رحلة الصيد، معبرًا عن سعادته بها وسط احتفاء من متابعيه في التعليقات، ويقضي صلاح عطلته عقب نهاية الموسم مع ليفربول، في مدينة الجونة بالغردقة، قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المُقبل.
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