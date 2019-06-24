تخفيضات جديدة| شيفروليه ورينو تخفضان أسعار سياراتهما

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. وكانت شيفروليه ورينو آخر الشركات التي قدمت تخفيضات سعرية

تحرير:كريم ربيع ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

ماليبو

أعلنت شركتا شيفروليه الأمريكية ورينو الفرنسية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازاتهما في السوق المحلية، وأرجعتا السبب في هذا التخفيض السعري إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، بخلاف مرور 45 سنة لـ«شيفروليه» في مصر، وحصلت طرازات شيفروليه ماليبو وإكوينوكس، ورينو ميجان جراند كوبيه، على تخفيضات سعرية مختلفة، فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟

تخفيضات رينو تصل لـ110000 جنيه أجرت الشركة الفرنسية للسيارات «رينو»، تخفيضات سعرية على سيارتها السيدان «ميجان جراند كوبيه» وصل إجماليها إلى 110.000 جنيه خلال الأشهر الستة الماضية. ونالت الفئة الأولى من رينو ميجان جراند كوبيه تخفيضا سعريا بقيمة 47 ألف جنيه للفئة «ديناميك»