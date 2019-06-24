تخفيضات جديدة| شيفروليه ورينو تخفضان أسعار سياراتهما

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. وكانت شيفروليه ورينو آخر الشركات التي قدمت تخفيضات سعرية
أعلنت شركتا شيفروليه الأمريكية ورينو الفرنسية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازاتهما في السوق المحلية، وأرجعتا السبب في هذا التخفيض السعري إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، بخلاف مرور 45 سنة لـ«شيفروليه» في مصر، وحصلت طرازات شيفروليه ماليبو وإكوينوكس، ورينو ميجان جراند كوبيه، على تخفيضات سعرية مختلفة، فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟
تخفيضات رينو تصل لـ110000 جنيه
أجرت الشركة الفرنسية للسيارات «رينو»، تخفيضات سعرية على سيارتها السيدان «ميجان جراند كوبيه» وصل إجماليها إلى 110.000 جنيه خلال الأشهر الستة الماضية.
ونالت الفئة الأولى من رينو ميجان جراند كوبيه تخفيضا سعريا بقيمة 47 ألف جنيه للفئة «ديناميك»
تخفيضات رينو تصل لـ110000 جنيه
أجرت الشركة الفرنسية للسيارات «رينو»، تخفيضات سعرية على سيارتها السيدان «ميجان جراند كوبيه» وصل إجماليها إلى 110.000 جنيه خلال الأشهر الستة الماضية.
ونالت الفئة الأولى من رينو ميجان جراند كوبيه تخفيضا سعريا بقيمة 47 ألف جنيه للفئة «ديناميك» ليصبح سعرها 293 ألف جنيه بدلا من 340 ألف جنيه في بداية العام الحالي، وبلغ سعر الفئة الثانية 333 ألف جنيه بدلا من 373 ألف جنيه بتخفيض قيمته 40 ألف جنيه.
واستفادت الفئة الثالثة بتخفيض كبير وصل إلى 110 آلاف جنيه، بسبب التغيير الميكانيكي الذي طرأ عليها، ليصبح سعرها 363 ألف جنيه بدلا من 473 ألف جنيه بداية العام الحالي. وتعتمد الفئات الثلاث على محرك سعة 1600 سي سي، ذي بخ طبيعي والناقل الأتوماتيكي متغير السرعات باستمرار.
45 سنة لـ«شيفروليه» في مصر
أعلنت الشركة الأمريكية «شيفروليه» في مصر عن تقديم عروض سعرية وتقسيط على كل من الـSUV «إكوينوكس» والسيدان «ماليبو» احتفالا بمرور 45 سنة على وجود الشركة في السوق المحلية، بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
حصلت شيفروليه ماليبو على تخفيض سعري يصل إلى 40 ألف جنيه لفترة محدودة، وانخفض سعر الفئة الأولى LS من 450 إلى 420 ألف جنيه أي بفارق 30 ألف جنيه، كما انخفضت الفئة الثانية LT من 490 إلى 460 ألف جنيه بفارق 30 ألف جنيه، وأخيرا فئة القمة LTZ من 540 إلى 500 ألف جنيه بفارق 40 ألف جنيه.
وتطرح شيفروليه أيقونتها «ماليبو» بمحرك سعة 1500 سي سي مع شاحن تيربو بقوة 163 حصانا، يرتبط بناقل أتوماتيكي من 6 نسب، وبفضل محركها تتمكن السيارة من الانطلاق من الثبات بسرعة 100 كيلومتر/ س في خلال 9.2 ثانية، وتصل ماليبو إلى سرعة قصوى 215 كيلومترا/ س، وتستهلك 6.1 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.
وتضم تجهيزات مختلفة، منها 6 وسائد هوائية لأعلى فئة، ونظام فرامل ABS، وفرامل يد كهربائية، ونظم الثبات الإلكتروني، ونظام مساعدة الطرق الصاعدة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، وتكييف أتوماتيك، وكرسي سائق يعمل كهربائيا في 8 اتجاهات، وتسخين وتبريد للمقاعد الأمامية.
تقسيط بدون فوائد لـ«إكوينوكس»
حصلت «إكوينوكس» على عرض مميز، وهو دفع مقدم 50% فقط والباقي على 3 سنوات بدون فوائد وبدون تأمين أو مصروفات إدارية.
وتضم السيارة مجموعة من المميزات التي تمت إضافتها للإصدار الجديد من السيارة، منها (فرش جلد، كرسي السائق يعمل بالكهرباء وذو وضعيات متعددة، فتحة سقف بانوراما كهربائية»، بخلاف التجهيزات والكماليات الأخرى التي تتمتع بها مثل «مثبت السرعة، زر الإيقاف والتشغيل، مرآة كهربائية مزودة بخاصية التسخين، مسند يد أمامي وخلفي، عجلة قيادة متعددة الوظائف مصنوعة من الجلد، مصابيح هالوجين أمامية، حساس إضاءة أمامي، نظام صوتي متكامل».
وتضم «إكوينوكس» باقة من التجهيزات المتكاملة التي تحقق الأمان لقائدها، حيث يتوافر بها «فرامل ABS ،4، وسائد هوائية، أحزمة أمان مزودة بخاصية الشد المسبق، نظام الثبات الإلكتروني، نظام مساعدة الطرق الصاعدة، حساسات ركن خلفية وأمامية، كاميرا خلفية، كرسي مجهز للأطفال».