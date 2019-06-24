عبد العال للنواب: 4 سنوات عمل.. وخبرتكم لم تكتمل

تحرير:أحمد جاد ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

علي عبد العال رئيس مجلس النواب

حالة غضب انتابت الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في ثالث أيام مناقشة الموازنة العامة اليوم، إذ طالب الأعضاء بضرورة الحديث فى فلسفة الموازنة من إيرادات ومصروفات، وعدم التطرق لإشكاليات داخلية بالدوائر الانتخابية، لأنه يعد من الأدوات البرلمانية من بيان عاجل وطلبات إحاطة، وذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018-2019 / 2021-2022، وخطة العام الثاني 2019-2020، ومشروع موازنة الدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي 2019-2020.

وأكد عبد العال، أن خروج النواب عن الحديث فى مضمون وفلسفة الموازنة، والتحدث بشأن إشكاليات فى الدوائر الانتخابية أمر مخالف، لافتا إلى أن الفلسفة العامة للموازنة واضحة من إيرادات ومصروفات ونفقات، وانتقد رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، مشيرا إلى أنه ليس من المعقول، أن يكون الأداء فى مناقشة الموازنة بهذا