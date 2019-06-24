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عبد العال للنواب: 4 سنوات عمل.. وخبرتكم لم تكتمل

تحرير:أحمد جاد ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م
علي عبد العال رئيس مجلس النواب
علي عبد العال رئيس مجلس النواب
حالة غضب انتابت الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في ثالث أيام مناقشة الموازنة العامة اليوم، إذ طالب الأعضاء بضرورة الحديث فى فلسفة الموازنة من إيرادات ومصروفات، وعدم التطرق لإشكاليات داخلية بالدوائر الانتخابية، لأنه يعد من الأدوات البرلمانية من بيان عاجل وطلبات إحاطة، وذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018-2019 / 2021-2022، وخطة العام الثاني 2019-2020، ومشروع موازنة الدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي 2019-2020.
وأكد عبد العال، أن خروج النواب عن الحديث فى مضمون وفلسفة الموازنة، والتحدث بشأن إشكاليات فى الدوائر الانتخابية أمر مخالف، لافتا إلى أن الفلسفة العامة للموازنة واضحة من إيرادات ومصروفات ونفقات، وانتقد رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، مشيرا إلى أنه ليس من المعقول، أن يكون الأداء فى مناقشة الموازنة بهذا
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مجلس-النواب

النواب يطالب بتفاصيل مشروع زراعة 20 ألف فدان بالمنيا

طالبت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، وزارة الزراعة، اليوم الإثنين، بإرسال مذكرة للبرلمان خلال 15 يوما بشأن تفاصيل مشروع زراعة واستصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا، تتضمن التكلفة ودراسة الجدوى الكاملة، وقال النائب مجدي ملك، الذي تقدم بطلب احاطة حول غياب الرؤية والتخطيط العلمي السليم لتنفيذ المشروع، التى تقوم بالإشراف عليه وزارة الزراعة، إن ذلك يعد استمرارا لسوء الإدارة والتوظيف غير السليم لثرواتنا ومواردنا في هذا القطاع، بما يستوجب المحاسبة وإعادة الدراسة والتقويم؛ حرصا على نجاح المشروع والصالح العام للزراعة المصرية.
سامح-شكرى (3)

شكري: نأمل استئناف وفود السياح الروس بشكل كامل

صرح وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، بأن مصر تأمل في استئناف تدفق السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية بشكل كامل، إذ أن مصر اتخذت جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لاستعادة الرحلات الروسية العارضة إلى المنتجعات، قائلا: "نأمل أن تعود السياحة الروسية إلى مستواها السابق، وأن يستمتع الناس بالمنتجعات المصرية والمواقع التاريخية كما كانوا من قبل، إن المطارات المصرية ستكون جاهزة قريباً لاستقبال السياح الروس"، وذلك بحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية.
اللواء-خالد-عبد-العال-محافظ-القاهرة

غضب في إسكان النواب لغياب محافظ القاهرة

حالة من الغضب اجتاحت لجنة الاسكان بسبب غياب اللواء محافظ القاهرة خالد عبد العال، عن حضور اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، والمخصص لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب علاء والي رئيس اللجنة، ما تسبب في إرجاء اللجنة مناقشة طلب الإحاطة، بشأن عدم تنفيذ محافظة القاهرة للأحكام القضائية واجبة النفاذ والصادرة لصالح المواطنين الذين استخرجوا تراخيص بناء وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2009، وذلك لعدم حضور محافظ القاهرة ما أدى إلى حالة من الاستنكار والاستياء وغضب داخل الاجتماع.
مار-مرقس-أول-شهيد-في-مصر

الكنيسة تحتفل بـ51 سنة على عودة رفات مارمرقس

احتفلت اليوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذكرى الـ51 لعودة رفات القديس مرقس، أحد الرسل السبعين للسيد المسيح، والذي بشر بالمسيحية في مصر في منتصف القرن الأول الميلادي، وتعرف كنيسة الإسكندرية بـ«الكرازة المرقسية» نسبةً إليه، وعادت الرفات في 24 يونيو سنة 1968م، في السنة العاشرة لحبرية البابا كيرلس السادس، الذي انتدب وفدا رسميا للسفر إلى روما لتسلّم رفات القديس مرقس الرسول من البابا بولس السادس، وتألف الوفد من عشرة من المطارنة والأساقفة، بينهم ثلاثة من المطارنة الإثيوبيين وثلاثة من كبار أراخنة (العلمانيين) الأقباط.
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مجلس-النواب-الجلسة-العامة

الحريري يتقدم بـ«بيان عاجل» بشأن حجب موقع «التحرير»

تقدم النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب وتكتل 25 - 30 تحت قبة البرلمان، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن استمرار حجب عدد من المواقع دون سند قانوني، والتى كان آخرها موقع جريدة التحرير الذي حجب في 9 مايو الماضي، وهو ما جعل المؤسسة تصدر قرارًا، مع تفاقم الأزمة يفيد عزمها الإقدام على خطوة غلق موقعها وجريدتها عقب شهرين من الآن في حال استمرار حجب الموقع خاصة دون معرفتها الأسباب والجهات التي وراء هذا.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (2)

عبد العال: لا يوجد دولة في العالم تستطيع حساب الناتج القومي

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يوجد دولة في العالم تستطيع حساب الناتج القومي الإجمالي بما فيها أقوى اقتصاديات العالم، لافتا إلى أن هناك قرائتين للموازنة فى كل دول العالم، واحدة من المعارضة والأخرى من الأغلبية. جاء ذلك، في جلسة اليوم الأحد، ردًّا على كلمة النائب أحمد الطنطاوى بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، وطالبه عبد العال بتدوين ملاحظاته بشأن الموازنة وعرضها على الحكومة بعد انتهاء الوقت المسموح له ومده أكثر من مرة.
النائب أحمد السجيني

«محلية النواب» تُطالب بوضع لوائح منظمة للمشروعات

دعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى ضرورة وضع لوائح منظمة للمشروعات التى يتم تنفيذها فى المحافظات. وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة اعتماد لوائح تضبط إيقاع العمل فى المحافظات، مضيفا: «هناك خلل فى إدارة المشروعات، ويجب وضع خطة عمل ممنهجة مزيلة بجدول زمنى لتنفيذ المشروعات». جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشة كيفية تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات فى ضوء البيانات الواردة من وزارة المالية أثناء مناقشة مشروعات موازنات المحافظات.
اكمل-قرطام-رئيس-حزب-المحافظين (2)

«قرطام» يطالب الحكومة بحل أزمة كشافات الإنارة بالدقي

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب، بسؤال للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجه لكل من وزيرى التنمية المحلية والكهرباء، حول مشكلة كشافات الإنارة بعزبة أولاد علام التابعة لحي الدقي التابع لمحافظة الجيزة. وأوضح قرطام أنه يتبع حي الدقي خمس مناطق حيوية هى بين السرايات والبحوث والمساحة وعزبة أولاد علام والدقي القديمة والجديدة، لافتا إلى أن حي الدقي يعرف مجازا بحي التمثيل الدبلوماسى؛ لوجود نحو «56» سفارة دولة أجنبية به، كما يوجد به نحو «103» مدارس مختلفة حكومية وخاصة ودولية وغيرها لجميع المراحل التعليمية للطلاب.
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