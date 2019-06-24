الذهب يرتفع 2 جنيه في التعاملات المسائية

تحرير:أسماء فتحى ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م

الذهب

تحركت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات المسائية نحو الارتفاع فى السوق المحلية، وذلك عقب تراجعها أمس بشكل طفيف، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1404 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلي: عيار 21: 652 جنيهًا. عيار 24: 742 جنيهًا. عيار 18: 557 جنيهًا. عيار 14: 433 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5220 جنيها. سعر الأوقية: 1404 دولارات. اقرأ أيضا: بعد تراجعه.. توقعات بارتفاع أسعار الذهب هذا الأسبوع نادى نجيب سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة