بسبب الحر.. حريق في حافلة بأسوان ونجاة الركاب

تحرير:عوض سليم ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م

صورة أرشيفية

نجا ركاب حافلة نقل ركاب بالطريق البرى "أسوان - أبو سمبل" جنوب محافظة أسوان، من الموت المحقق، اليوم الاثنين، عقب اشتعال النيران في بعض أجزاء الحافلة، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح، والتهمت النيران بعض أمتعة الركاب، وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بأسوان، تلقت بلاغا بنشوب حريق فى أتوبيس نقل برى يحمل عدد من المسافرين من محافظة أسوان فى طريقهم إلى السودان عبر المنفذ البرى، وأثناء مرور الأتوبيس بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان، جرجت أدخنة كثيفة منه واشتعلت النيران فى بعض أجزاء الأتوبيس.

وعلى الفور انتقلت قيادات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن النيران اشتعلت فى الأتوبيس نتيجة لارتفاع حرارة الجو، فى حين التهمت النيران بعض أمتعة الركاب، ونجحت جهود الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق، وتم توفير أتوبيس بديل للمسافرين لاستكمال رحلتهم إلى السودان. يذكر أن هذه الحادثة الثالثة التى