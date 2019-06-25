30% فاقدا زراعيا.. تحديات تواجه صناعة الأغذية في مصر

ارتفعت الصادرات الزراعية المصرية بنسبة 13% بين سبتمبر 2017 وأبريل 2018 لتصل إلى 3.17 مليون طن بزيادة تصل إلى 2,8 مليون طن خلال المدة نفسها من العام الماضي

تحرير:أمل نبيل ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

أغذية.. أرشيفية

تواجه شركات الصناعات الغذائية وقطاع الحاصلات الزراعية في مصر العديد من التحديات التي تحول دون تطور القطاع وتحقيقه النتائج المرجوة منه، خاصة على مستوى التصدير للخارج. ويعد قطاع الزراعة مساهمًا مهمًا في الاقتصاد المصري، بحيث يمثل نحو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعجز شركات الإنتاج الغذائي في مصر على تلبية الطلب المحلي، لذا تلجأ الدولة إلى استيراد المواد الغذائية، نتيجة الزيادة السكانية التي ترفع من حجم الطلب على الغذاء إلى جانب إنتاج محلي محدود بسبب محدودية إمدادات المياه والأراضي الصالحة للزراعة.

ويوجد في مصر أكثر من 7000 شركة لتجهيز الأغذية وتصنيعها، تصدر أكثر من 2.8 مليون دولار من الأطعمة الجاهزة والمصنعة إلى منطقة الشرق الأوسط. التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وصناعة الأغذية تتمثل أبرز هذه التحديات في عدم الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة، وعدم تطبيق نظام سلامة الأغذية والالتزام بالمعايير