30% فاقدا زراعيا.. تحديات تواجه صناعة الأغذية في مصر
ارتفعت الصادرات الزراعية المصرية بنسبة 13% بين سبتمبر 2017 وأبريل 2018 لتصل إلى 3.17 مليون طن بزيادة تصل إلى 2,8 مليون طن خلال المدة نفسها من العام الماضي
تحرير:أمل نبيل
٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
أغذية.. أرشيفية
تواجه شركات الصناعات الغذائية وقطاع الحاصلات الزراعية في مصر العديد من التحديات التي تحول دون تطور القطاع وتحقيقه النتائج المرجوة منه، خاصة على مستوى التصدير للخارج.
ويعد قطاع الزراعة مساهمًا مهمًا في الاقتصاد المصري، بحيث يمثل نحو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعجز شركات الإنتاج الغذائي في مصر على تلبية الطلب المحلي، لذا تلجأ الدولة إلى استيراد المواد الغذائية، نتيجة الزيادة السكانية التي ترفع من حجم الطلب على الغذاء إلى جانب إنتاج محلي محدود بسبب محدودية إمدادات المياه والأراضي الصالحة للزراعة.
ويوجد في مصر أكثر من 7000 شركة لتجهيز الأغذية وتصنيعها، تصدر أكثر من 2.8 مليون دولار من الأطعمة الجاهزة والمصنعة إلى منطقة الشرق الأوسط.
التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وصناعة الأغذية
تتمثل أبرز هذه التحديات في عدم الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة، وعدم تطبيق نظام سلامة الأغذية والالتزام بالمعايير
ويوجد في مصر أكثر من 7000 شركة لتجهيز الأغذية وتصنيعها، تصدر أكثر من 2.8 مليون دولار من الأطعمة الجاهزة والمصنعة إلى منطقة الشرق الأوسط.
التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وصناعة الأغذية
تتمثل أبرز هذه التحديات في عدم الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة، وعدم تطبيق نظام سلامة الأغذية والالتزام بالمعايير والمواصفات الدولية، بجانب نقص مياه الري وتلوثها بمياه الصرف الصحي في عدد من المناطق، بالإضافة إلى الإفراط فى استخدام المبيدات غير العضوية.
ومن المشكلات التى تواجه القطاع الزراعى فى مصر بلوغ الفاقد من الزراعة %30، نتيجة عدم كفاية اللوجيستيات وأساليب الزراعة غير الفعالة.
وقال رأفت رزيقة، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن ارتفاع تكلفة الإنتاج بعد تعويم الجنيه يعد العائق الأكبر الذي يواجه قطاع الصناعات الغذائية نتيجة اعتماده على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الجمارك على خطوط الإنتاج.
وقررت مصر في نوفمبر 2016 تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" وتركه ليات العرض والطلب.
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كيف يمكن التغلب على هذه التحديات؟
قال محمد شكرى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن القطاع الغذائي في مصر يحتاج لتنمية القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج من خلال استصلاح أراضٍ جديدة أو عبر بحوث زيادة المساحة المحصولية.
أضاف أن زيادة الإنتاج الزراعى ستدعم دخول استثمارات جديدة فى القطاع لزيادة الإنتاج ما يؤدى لانخفاض الأسعار محليًا، وبخفض تكلفة الإنتاج سيكون هناك مزيد من التنافسية على مستوى الأسواق الخارجية.
وأعد اتحاد الصناعات دراسة لحل المشكلات التي تواجه القطاع الغذائي في مصر، تتمثل في إعادة هيكلة وزارة الزراعة وأجهزتها المختلفة، وتعديل السياسات الزراعية وربطها بسياستي الصناعة والتصدير ومخرجات مراكز البحوث الزراعية، بجانب مراجعة الجمارك على المواد الخام وتسهيل إجراءات الاستيراد من خلال سرعة الإفراج الصحى والجمركي عن مدخلات الصناعة.
واقترحت الدراسة تطوير التعليم الفنى الزراعى وتحفيز الطلبة للانضمام له، والإسراع بإصدار قانون حماية الموارد الإحيائية، وفرض عقوبات رادعة على الشركات المخالفة مثل الحرمان من التصدير لفترة معينة مع فرض غرامة مالية كبيرة عليها وحرمانها من الحصول على مساندة الصادرات.
وأكد ضرورة رفع مخصصات البحوث فى مجال الزراعة للنهوض بإنتاجية الفدان فى المحاصيل المهمة مثل القطن ولتطوير السلالات الزراعية، بجانب التوسع فى إنشاء معامل متخصصة لمتبقيات المبيدات، وإنشاء محاور لوجيستية فى جميع أنحاء مصر لتحسين سلسلة التوريد للمنتجات الزراعية.
وطالبت الدراسة بأن تكتفى الهيئة البيطرية بفحص واعتماد المصنع المنتج للمنتجات الحيوانية فى الدول الأخرى المصدرة إلى مصر، ولا داعى لحضور كل دورة تشغيل، بالإضافة إلى إعادة النظر فى لجنه التقاوى لتتواكب مع متطلبات التصدير بآلية أكثر فاعلية، كما هو مطبق فى الدول الأخرى، وتكويد المزارع واعتمادها للتصدير والسوق المحلية.
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