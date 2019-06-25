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30% فاقدا زراعيا.. تحديات تواجه صناعة الأغذية في مصر

ارتفعت الصادرات الزراعية المصرية بنسبة 13% بين سبتمبر 2017 وأبريل 2018 لتصل إلى 3.17 مليون طن بزيادة تصل إلى 2,8 مليون طن خلال المدة نفسها من العام الماضي
تحرير:أمل نبيل ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
أغذية.. أرشيفية
أغذية.. أرشيفية
تواجه شركات الصناعات الغذائية وقطاع الحاصلات الزراعية في مصر العديد من التحديات التي تحول دون تطور القطاع وتحقيقه النتائج المرجوة منه، خاصة على مستوى التصدير للخارج. ويعد قطاع الزراعة مساهمًا مهمًا في الاقتصاد المصري، بحيث يمثل نحو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعجز شركات الإنتاج الغذائي في مصر على تلبية الطلب المحلي، لذا تلجأ الدولة إلى استيراد المواد الغذائية، نتيجة الزيادة السكانية التي ترفع من حجم الطلب على الغذاء إلى جانب إنتاج محلي محدود بسبب محدودية إمدادات المياه والأراضي الصالحة للزراعة.
ويوجد في مصر أكثر من 7000 شركة لتجهيز الأغذية وتصنيعها، تصدر أكثر من 2.8 مليون دولار من الأطعمة الجاهزة والمصنعة إلى منطقة الشرق الأوسط. التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وصناعة الأغذية تتمثل أبرز هذه التحديات في عدم الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة، وعدم تطبيق نظام سلامة الأغذية والالتزام بالمعايير
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ذهب

أسعار الذهب تقفز 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محوظا في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، ليرتفع سعر الجرام بنحو 10 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1427 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
جلوفو-كريم

تعهدت الالتزام بالقانون.. جلوفو تعود للسوق المصري

كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن تلقيه إخطارًا رسميًّا من قِبَل شركتي جلوفو وديليفري هيرو، أكدتا خلاله حرصهما على التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، عن طريق استئناف شركة جلوفو نشاطها التجاري مجددًا في السوق المصري وإعادة تشغيل التطبيق الخاص بها، والإعلان عن ذلك عن طريق وسائل النشر المختلفة، وقيام شركة دليفيري هيرو بالتعهد بعدم استخدام الحقوق المكتسبة لديها في شركة جلوفو بأي طريقة قد تؤثر على النشاط الاقتصادي لشركة جلوفو في السوق المصري.
العاصمة-الجديدة

طرح 538 وحدة.. تفاصيل شقق العاصمة الإدارية الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح 538 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمجاورة (D 8) بالحى السكنى (R 3)، بمساحات تتراوح بين 130 و173 مترا مربعا، بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني، من خلال بنك التعمير والإسكان. فما شروط وطريقة الحجز؟ وكم يبلغ مقدم الحجز والتعاقد وقيمة الأقساط ربع السنوية؟ وهل متاح أكثر من نظام للدفع أم طريقة واحدة؟ وما مساحة الحي الثالث وعدد مجاوراته والخدمات التي من المفترض أن توجد به؟.
محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

عمران: إعفاء الشركات القابضة من شروط هيكل الملكية

تقديرا" للدور الفعال الذى تقوم به الشركات القابضة في تأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموالها بما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي، وتيسيرا" على تلك الشركات لتمكينها من تحقيق أهدافها، أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم (74) لسنة 2019 باستثناء الشركات القابضة التى تباشر نشاط تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها (الشركات القابضة) وفقا لمتطلبات قانون سوق رأس المال الواردة والقرارات الصادرة نفاذا له، من التقيد بشروط هيكل الملكية الواجب توافرها في الشركات عند التأسيس والترخيص من الهيئة .
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سوق-المواشى (1)

البيطريون: تطعيم المواشي بلقاح منتهٍ.. والزراعة تنفي

في نوفمر عام 2018 انتشرت مافيا الإتجار في التطعيمات المضروبة، والمحظورة والمغشوشة، وغير الصالحة للاستهلاك، لتتحول عملية التجارة في الأدوية واللقاحات البيطرية، لبيزنس كبير، خاصة أن هذا المجال لم يكن يخضع للرقابة الكافية من الدولة. اللقاحات التى غزت السوق المصري العام الماضي، تسببت في هلاك جزء كبير من الثروة الحيوانية، وهو الأمر الذي دفع وزارة الزراعة لاتخاذ إجراءات لوقف عمليات التلاعب، والتي تؤثر سلبا على القطاع الحيواني، كان من بينها تكثيف الحملات الرقابية عل منافذ بيع اللقاحات البيطرية
الدواجن-محلات-الفراخ-الدجاج-تصوير-دعاء-السيد (3)

8 أشهر تهديدا.. هل تنجح الحكومة في حظر الطيور الحية؟

8 أشهر بالتمام والكمال مرت على قرار وزارة الزراعة حظر تداول الطيور الحية بمحافظتى القاهرة والجيزة، إلا أن المجهول ما زال يخيم على هذا القرار، ويأبى هذا المسلسل أن ينتهي سواء بالتطبيق أو الإلغاء، فبعد أن تم الإعلان عن تطبيق القرار، ثم التراجع عنه فى أكثر من مناسبة من قبَل وزارة الزراعة بحجة أن الوقت غير مناسب لتطبيق هذا القرار وعدم استعداد الوزارات المعنية حتى الآن، خرجت الدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعلن عن تطبيق قرار الحظر وتفعيله رسميا بدايةً من يوليو المقبل، عقب الانتهاء من ترخيص المحال المخالفة.
تغير-المناخ

الاحتباس الحراري يهدد دولا عربية بالغرق من بينها مصر

يحذر العديد من العلماء والمتخصصين في علوم البيئة والمناخ، من ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض، وذلك لما تمثله من خطورة على الكوكب وسكانه، خاصة أن هناك قائمة تضم نحو 170 دولة لها دور في ذلك، لأنها من الدول الأكثر تلويثا للبيئة، بسبب ما ينبعث منها من غازات دفيئة تسبب ارتفاع درجة حرارة الكوكب، مؤكدين احتمالية وصولها إلى 2 درجة مئوية أو أكثر، بسبب الثورة الصناعية واستخدام مواد تساعد في انبعاث الغازات الدفيئة المتسببة في ارتفاع درجة حرارة الكوكب، كما أن هناك تحذيرات جديدة بحدوث فيضانات مدمرة فى إفريقيا، مما يؤثر على الزراعة، فهل تتأثر الدول العربية؟
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

«ضرائب جديدة ومنع الاختلاط».. الحكومة تنفي 13 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: "بيع الحكومة لرأس تمثال الملك توت عنخ آمون بمزاد علني مقابل 400 مليون دولار بصالة "كريستنيز" ببريطانيا" وحرمان أهالى سيناء من حقوقهم كمواطنين ومنعهم من شغل الوظائف الحكومية المتاحة بالمحافظة وقصرها على أبناء المحافظات الأخرى من المقيمين بها.
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