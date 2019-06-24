الحقيقة الكاملة لجريمة «الذئب والقاصر » بالطالبية
تجرد عاطل من المشاعر الإنسانية ومظاهر الرجولة، راح يستدرج فتاة قاصر من متحدي الإعاقة إلى منزله بالطالبية واعتدى عليها جنسيا طوال 4 أيام ظنا أن فعلته لن تنكشف
تحرير:محمد الشاملي
٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م
اعتداء جنسي - تعبيرية
يوم معتاد وسيناريو متكرر لرحلة فتاة قاصر من منزل جدها إلى أسرتها بمحافظة الجيزة، والتي عادة ما تبدأ باستقلال وسيلة مواصلات من ميدان الجيزة المكتظ بالسيارات وحركة المارة المرتفعة، إلا أن ثمة جديد طرأ على يد ذئب بشري فقد مشاعر الرحمة والإنسانية بل والرجولة، تربص بذات الـ17 ربيعا، يتتبع خطواتها، يراقب لغة الجسد لتلك المسكينة إذ بدت عليها معالم الحيرة بالإضافة إلى أن تصرفاتها تشير إلى كونها من متحدي الإعاقة، فأيقن أنه سيظفر بفريسة سهلة صبيحة ذلك اليوم.
ودعت "إسراء" جدها بعد قضاء بعض الوقت لديه لتغادر في طريق عودتها إلى منزل أسرتها لكن فوجئت باقتراب أحد الأشخاص منها، يبدي رغبة في مساعدتها لاستقلال وسيلة المواصلات الصحيحة، فدار بينهما حديث استمر دقائق معدودة، اصطحبها بعدها إلى منزله بـ "الكُنسية" في الطالبية غربي الجيزة.
أقنع "أحمد" الشاب العشريني
ودعت "إسراء" جدها بعد قضاء بعض الوقت لديه لتغادر في طريق عودتها إلى منزل أسرتها لكن فوجئت باقتراب أحد الأشخاص منها، يبدي رغبة في مساعدتها لاستقلال وسيلة المواصلات الصحيحة، فدار بينهما حديث استمر دقائق معدودة، اصطحبها بعدها إلى منزله بـ "الكُنسية" في الطالبية غربي الجيزة.
أقنع "أحمد" الشاب العشريني الفتاة القاصر أنها ستقيم مع والدته وأنها ستفرح برؤيتها لطالما بحثت عن ابنة، وأن الوضع سيكون لفترة قصيرة لحين البحث عن فرصة عمل لها مستغلا حديثها معه عن كونها تبحث عن عمل.
مرت الساعات على "إسراء" داخل جنبات البيت البسيط حتى وقت المغيب، تسلل ابن الـ27 سنة إلى الغرفة القابعة فيها الضيفة، جردها من ملابسها واعتدى عليها لتفقد عذريتها، فأصيبت بتشنجات ورعشة في الجسد لتقضي ليلتها الأولى في صمت وأسى.
72 ساعة أخرى واصل خلالها "أحمد" فعلته الشنيعة بحثا عن إشباع نزوته الشيطانية من الملاك البرئ غير عابئ بإصابتها بقصور عقلي حتى فوجئ بمغادرتها المنزل دون سابق إنذار.
هرولت الفتاة إلى منزلها، ارتمت في أحضان والدها تقص عليه ما تعرضت له على يد ذلك الذئب، فحاول الأب التخفيف من وطء الفاجعة وطمأنها بأن الأمور ستكون على مايرام وأن حقها لن يضيع، أسرع إلى قسم شرطة الطالبية وحرر بلاغا بالواقعة، وأدلى بأوصاف المشكو في حقه.
فريق بحث ترأسه العميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة عكف على فحص الواقعة وجمع التحريات من خلال عناصر الشرطة السرية، وتوصلت جهود البحث والتحري للمقدم محمد غراب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية إلى صحة الواقعة، واسهدفت مأمورية بقيادة الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم الطالبية محل سكن المتهم، وأمكن ضبطه، إذ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
رحلت مأمورية المتهم إلى سرايا النيابة بمحكمة تاج الدول في إمبابة، فوجهت له النيابة العامة تهمة هتك عرض الفتاة، وأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.
تناقل البعض أخبارا عن عقد قران المتهم من الضحية داخل سرايا النيابة، الأمر الذي نفته مصادر أمنية مطلعة على التحقيقات وأخرى مسؤولة بمباحث الجيزة مؤكدين عدم قانونية الزواج لعدم بلوغ الضحية سن الرشد، وأن الأمر لا يتعدى تحرير وثيقة أو تعهد بإتمام الزواج لدى بلوغها الثامنة عشرة من العمر لدى محامٍ.
وخرج المجلس القومي للطفولة والأمومة ببيان رسمي كاشفا عن تقديم كل سبل الدعم للضحية بعد اغتصابها، قالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن عددا من وسائل الإعلام تداولت خبرا عن "اغتصاب عاطل لطفلة مريضة ذهنيًا لمدة شهر وبعد القبض عليه تزوجها في النيابة العامة"، وكلفت "العشماوي" في هذا الشأن فريق خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة لمتابعة هذه الواقعة وتقديم كل سبل الدعم للطفلة.
وجاء في البيان أن متابعة فريق خط نجدة الطفل على الفور تلك الواقعة بعد تداولها مباشرة، لافتة إلى أنه لا صحة لما ورد بالأخبار المتداولة بتزويج الطفلة من "العاطل" في النيابة، وتبين من متابعة تحقيقات النيابة أن الواقعة تعود إلى استدراج المتهم للطفلة أثناء تواجدها بميدان الجيزة وتوجهها من منزل الجد إلى منزل الأب، واحتجزها بمسكنه بالطالبية، وتعدى عليها جنسيا، وتحرر محضر رقم 11179 لسنة 2019 جنح الطالبية.
وأشادت "العشماوي" بجهود النيابة العامة بالقبض على المتهم واعترف بارتكابه للجريمة، كما وجهت له النيابة العامة تهمة "هتك عرض" المؤثمة وفق نص المادة 269 من قانون العقوبات.