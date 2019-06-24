لماذا تجاهلت الوزارةصندوق التكافل والزراعة التعاقدية

نقيب الفلاحين: وزارة الزراعة تتجاهل قرارات الرئيس.. وصندوق التكافل الزراعي والزراعات التعاقدية الحل الأمثل...وبرغش: أين دور مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة.

تحرير:مؤمن عبد اللاه ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م

أكثر من 4 سنوات بالتمام والكمال مرت على صدور قرارين بقانونين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأول يتعلق بإنشاء نظام للتأمين الصحي للفلاحين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى تحت أى قانون آخر، والثاني إنشاء "صندوق التكافل الزراعى" بوزارة الزراعة، بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية، والحد من آثارها، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة، جاء ذلك خلال الاحتفال بعيد الفلاح، فى سبتمبر 2014.

ولم يمض سوى عام واحد بعد صدور القرارين السابقين حتى صدر قرار آخر يحمل رقم 14 لسنة 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية والذي يضمن تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية والداجنة والسمكية بموجب عقد بين المنتج والمشتري والذى لم يفعل حتى الآن هو الآخر.(اقرأ أيضا: تناقصت 100 ألف فدان.. أسباب تراجع مساحة القطن الزراعة

ولم يمض سوى عام واحد بعد صدور القرارين السابقين حتى صدر قرار آخر يحمل رقم 14 لسنة 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية والذي يضمن تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية والداجنة والسمكية بموجب عقد بين المنتج والمشتري والذى لم يفعل حتى الآن هو الآخر.(اقرأ أيضا: تناقصت 100 ألف فدان.. أسباب تراجع مساحة القطن

الزراعة تغض الطرف

وعلى الرغم من مرور وقت طويل على صدور القانونين، إلا أن وزارة الزراعة والقائمين على الأمر، لم يقوموا بتنفيذ هذه القرارات على الرغم من الحاجة الماسة لهم، والمشاكل الكثيرة التى تعصف بالقطاع الزراعي والخسائر الكبيرة التى يتكبدها الفلاحون، بالإضافة إلى أزمة المحاصيل الزراعية التى تتجدد كل عام لعدم وجود سياسة تعاقدية للمحاصيل الزراعية تؤمن شراء المحاصيل الزراعة للفلاحين.

التعتيم المستمر على مصير هذه الصناديق يفتح الباب أمام عدد من التساؤلات، من يقف وراء عدم تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية؟ ولصالح من لم تخرج للنور حتى الآن؟ ومن يحمى الفلاحين من الخسائر الكبيرة التى يتكبدونها نتيجة المخاطرالبيئية؟ ومتى تنتهى أزمة تسعير المحاصيل الزراعية بين الحكومة والفلاحين.

فائدة كبيرة للفلاحين

حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يولي قطاع الزراعة اهتمامًا كبير وهو ما تمثل فى التوجيه بإنشاء صندوق التكافل الزراعي في عام 2014، والذي كان يعد بمثابة طوق النجاة لكل المزارعين والشركات الزراعية، خاصة خلال الكوارث الكبرى مثل الأمراض والحرائق، إلا أن وزارة الزراعة لم تقوم بتنفيذ هذه القرارات ومازالت تغض الطرف عنها على الرغم من أنها تمثل حلا للعديد من المشاكل التى يعاني منها الفلاحون.



وأضاف أبو صدام فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"،" من الأمور المهمة التى تغفلها وزارة الزراعة إنشاء «مركز الزراعات التعاقدية» لحماية وضمان التسويق بين الفلاحين والتجار، حتى لا يحدث بعد كثرة تعرض الفلاحين مؤخرا لخسائر فادحة بسبب الكوارث الطبيعية من حرائق وعواصف والتغيرات المناخية المختلفة وانتشار الآفات المدمرة.

الحل الأمثل

وطالب أبو صدام بضرورة تدخل جميع القائمين على العملية الزراعية وعلى رأسهم وزارة الزراعة، من أجل تفعيل هذه الصناديق بأسرع وقت من أجل إنقاذ الفلاحين من الأزمات المتتالية التى تعصف بهم كل عام دون أى حلول على أرض الواقع.(اقرأ أيضا: النواب يطالب بتفاصيل مشروع زراعة 20 ألف فدان بالمنيا

محمد برغش أمين عام اتحاد الفلاحين والمزارعين العرب، توجه بسؤال إلى وزير الزراعة والقائمين على القطاع الزراعي في مصر،بشأن مركز التعاقدات الزراعية المتواجد فى وزارة الزراعة وما هو الدور المنوط به، وبكم مليار تعاقد هذا المركز على المحاصيل الزراعية مع الفلاح؟ وماذا قدم هذا المركز للفلاحين؟

أين دور مركز الزراعات التعاقدية؟

وأضاف برغش فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"،"هذا المركز صادر بشأنه قانون من مجلس النواب ونشر فى الجريدة الرسمية، ولديه اجتماعات شهرية، ويحصلون على مكافآت شهرية من الدولة دون القيام بأى دور يذكر، مشيراً إلى أن أى كلام من الفلاحين لا يحترم من قبل الجهات الرسمية ويتم الضرب به عرض الحائط.(اقرأ أيضا: 30% انخفاضا بمختلف أصناف الخضراوات اليوم



