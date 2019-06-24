تعليق «قومي الأمومة» بشأن التعدي جنسيا على طفلتين
٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م
اغتصاب - صورة تعبيرية
تداولت وسائل الإعلام مؤخرا، خبر عن اغتصاب عاطل لطفلة مريضة ذهنيا لمدة شهر، وبعد أن تم ضبطه تزوجها في النيابة؛ من أجل الإفراج عنها، فيما أصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الإثنين، بيانا، يعلق فيه على الأمر، إذ أوضحت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس، أنها كلفت في هذا الشأن فريق خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة لمتابعة هذه الواقعة وتقديم كل سبل الدعم للطفلة، والذي تابع تلك الواقعة على الفور بعد تداولها مباشرة.
وذكرت عشماوي أنه لا صحة لما ورد بالأخبار المتداولة بتزويج الطفلة من "العاطل" في النيابة، وتبين من متابعة تحقيقات النيابة أن الواقعة تعود إلى استدراج المتهم، 42 عاما، الطفلة، في أثناء تواجدها بميدان الجيزة وتوجها من منزل الجد إلى منزل الأب، واحتجزها بمسكنه في الطالبية، وتعدى عليها جنسيا، وتحرر عن هذه
وذكرت عشماوي أنه لا صحة لما ورد بالأخبار المتداولة بتزويج الطفلة من "العاطل" في النيابة، وتبين من متابعة تحقيقات النيابة أن الواقعة تعود إلى استدراج المتهم، 42 عاما، الطفلة، في أثناء تواجدها بميدان الجيزة وتوجها من منزل الجد إلى منزل الأب، واحتجزها بمسكنه في الطالبية، وتعدى عليها جنسيا، وتحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم 11179 لسنة 2019 جنح الطالبية، طبقا للبيان.
وأشادت بجهود النيابة العامة بالقبض على المتهم، واعترف بارتكابه للجريمة، كما وجهت له النيابة العامة تهمة "هتك عرض" المؤثمة وفق نص المادة 269 من قانون العقوبات المصري، وتم حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، وجار تجديد حبسه.
وفي ذات السياق، تلقى خط نجدة الطفل، بلاغا يفيد بخطف عاطل، 22 عاما، طفلة والتعدي عليها جنسيا من ذوي الاحتياجات الخاصة "الصم وضعاف السمع"، 16 عاما، بشبرا الخيمة، محافظة القليوبية. وعلقت العشماوي، أنه فور ورود البلاغ، أبلغ المجلس النائب العام بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام القانون، واستجاب على الفور كعادته في إنفاذ القانون وحماية الأطفال، موضحة أنه تم ندب محام وأخصائية نفسية من المجلس لمتابعة الطفلة في أثناء التحقيقات وتقديم كافة الدعم اللازم لها، وتحرير محضر عن هذه الواقعة رقم 12488 لسنة 2019 جنح أول شبرا الخيمة.
وأكدت أن المجلس يقدم حاليا الدعم النفسي للطفلة المجني عليها من خلال مختصين نفسيين من غرفة المشورة النفسية الصديقة للطفل، والتي أنشأها المجلس لتقديم كل سبل الدعم النفسي اللازم للأطفال المعرضين للخطر، مؤكدة مساندة الطفلة من الناحية القانونية بما يضمن توقيع أقصى عقوبة على المتهم، في ضوء ما تشكله هذه الواقعة من إساءة لكرامة وحقوق الطفل، بالمخالفة لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وما قرره بالباب السادس من رعاية الطفل المعاق وتأهيله وجنايتي الخطف ومواقعة أنثى بغير رضاها المؤثمتين، وفقا لأحكام قانون العقوبات المصري.