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تعليق «قومي الأمومة» بشأن التعدي جنسيا على طفلتين

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م
اغتصاب - صورة تعبيرية
اغتصاب - صورة تعبيرية
تداولت وسائل الإعلام مؤخرا، خبر عن اغتصاب عاطل لطفلة مريضة ذهنيا لمدة شهر، وبعد أن تم ضبطه تزوجها في النيابة؛ من أجل الإفراج عنها، فيما أصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الإثنين، بيانا، يعلق فيه على الأمر، إذ أوضحت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس، أنها كلفت في هذا الشأن فريق خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة لمتابعة هذه الواقعة وتقديم كل سبل الدعم للطفلة، والذي تابع تلك الواقعة على الفور بعد تداولها مباشرة.
وذكرت عشماوي أنه لا صحة لما ورد بالأخبار المتداولة بتزويج الطفلة من "العاطل" في النيابة، وتبين من متابعة تحقيقات النيابة أن الواقعة تعود إلى استدراج المتهم، 42 عاما، الطفلة، في أثناء تواجدها بميدان الجيزة وتوجها من منزل الجد إلى منزل الأب، واحتجزها بمسكنه في الطالبية، وتعدى عليها جنسيا، وتحرر عن هذه
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كرم-جبر-رئيس-الهيئة-الوطنية-للصحافة

الوطنية للصحافة: زيادة أسعار الصحف القومية «جنيه»

أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم الإثنين، بيانا، تعلن فيه عن الموافقة على زيادة أسعار الصحف اليومية والأسبوعية الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية بقيمة جنيه واحد، بدءً من يوليو المقبل، على أن يرتبط رفع السعر بالارتقاء بالخدمة الصحفية المقدمة، كما طالبت الهيئة رؤساء تحرير الإصدارات بأن يقدموا لها في الاجتماع المشترك الذي يعقد، يوم الأربعاء المقبل، خطة تفصيلية لتطوير المحتوي التحريري، تمهيدا لإقرارها والعمل بها ابتداء من يوليو القادم.
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وزير التعليم يعلق على واقعة مدرس المرسيدس

علق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوق على واقعة المعلم سيد العراقي، الشهير بمدرس الاستاد معلم المرسيدس، قائلا: "أولياء الأمور هم السبب في وصول هذا المعلم لهذا الثراء الفاحش"، متسائلا عن كم الطلبة الذين يذهبون لهؤلاء المعلمين، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوى العام، اليوم الإثنين، إذ صرح بأن الوزارة تحارب من أجل المعلمين، ولن نستريح إلا بعد تحسين أوضاع المعلمين إداريا بتدريبهم ماليا، والوزارة تحاول تنمية مواردها من أجل توفير موارد للوزارة.
طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (2)

شوقي: سفيرة فنلندا طلبت تطبيق نظام التعليم الجديد

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم هيكلة الوزارة إداريا خلال شهور الصيف وسنضرب بيد من حديد، قائلا: "إن حظوظ الطلبة في التنسيق والجامعات بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى كلهم هيدخلوا الجامعة والتعليم العالي يضبط التنسيق على المجاميع، لكن يجب على الطلاب عدم الخوف والحديث المتكرر عن التنسيق والمجاميع"، مشيرا إلى أن الطالب يستطيع أن يقيم نفسه من خلال الكارت الذي يحدد مستواه، وعليه أن يدخل على بنك المعرفة المصري لتحسين مستواه، والتعلم من خلال اكتساب نواتج التعلم وليس الدرس الخصوصي.
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البرلمان يرفض اقتراح تطبيق العلاوة على قطاع الأعمال

رفض مجلس النواب، اقتراح النائب محمد وهب الله، بشأن تطبيق قانون العلاوة الدورية للموظفين بقطاعي العام والأعمال أسوة بالعاملين بالدولة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، قبل التصويت النهائي على مشروع القانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وعرض إعادة المداولة على المادة 5 بالقانون بناء على طلب النائب.
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محمد مرسى

ماذا طلبت أسرة محمد مرسي بعد وفاته؟

عقب الإعلان عن وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي قالت قناة العربية، إن أسرته طلبت أن تتولى عملية دفنه. وكان مرسي يحاكم اليوم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس"، وتوفي بعد كلمته أمام قاضي الجلسة. وأشارت مراسلة القناة في القاهرة إلى أن "عائلة مرسي ستلقي نظرة على جثمانه بعد انتهاء عمل فريق الطب الشرعي". وفي أول رد فعل رسمي، أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن وفاة محمد مرسي العياط، اليوم خلال جلسة محاكمته بقضية التخابر مع حماس. وورد فى البيان أن النيابة تلقت عصر اليوم إخطارًا بوفاة مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته بالقضية رقم 56458 لسنة 2013.
نبيل-صادق-النائب-العام

النائب العام يقبل التصالح مع البرلماني هاني الحناوي

أعلن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن المستشار النائب العام، وجه أمرا لنيابة الهرم، بقبول المبلغ محل قضية النائب محمد هاني الحناوي، مع أحد المواطنين، ويأتي ذلك بعد أن اقترح على البرلمان أن يقوم النائب محمد هاني الحناوي، بتكليف أحد أقاربه "زوجته أو أحد أبناءه" بسداد مبلغ التصالح مليون و750 ألف جنيه للنيابة العامة، في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه، جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال.
مجلس-النواب (3)

تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك

في قرار كان متوقع مسبقا، أعلنت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، رفضها طلب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، في البلاغ المقدم ضده من المستشار سمير البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، يتهمه فيه بالسب والقذف، وجاء رفض لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، لكيدية البلاغ، وتضمنت الأوراق المقدمة أن رئيس الزمالك تقدم بشكوى جديدة لإدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة يتهم فيها البهي باستغلال نفوذه كمستشار بمجلس الدولة.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

منح الجنسية وزيادة المعاشات...7قوانين أقرها البرلمان

افتتح مجلس النواب أولى جلساته عقب العودة من إجازة عيد الفطر أول أمس، بالموافقة على عدد من القوانين المهمة والتى كانت محل أنظار جميع المتابعين والمهتمين بالشأن السياسي، البداية كانت بالموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة يقضي بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963،وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1972.
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