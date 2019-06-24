تعليق «قومي الأمومة» بشأن التعدي جنسيا على طفلتين

٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م

اغتصاب - صورة تعبيرية

تداولت وسائل الإعلام مؤخرا، خبر عن اغتصاب عاطل لطفلة مريضة ذهنيا لمدة شهر، وبعد أن تم ضبطه تزوجها في النيابة؛ من أجل الإفراج عنها، فيما أصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الإثنين، بيانا، يعلق فيه على الأمر، إذ أوضحت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس، أنها كلفت في هذا الشأن فريق خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة لمتابعة هذه الواقعة وتقديم كل سبل الدعم للطفلة، والذي تابع تلك الواقعة على الفور بعد تداولها مباشرة.

وذكرت عشماوي أنه لا صحة لما ورد بالأخبار المتداولة بتزويج الطفلة من "العاطل" في النيابة، وتبين من متابعة تحقيقات النيابة أن الواقعة تعود إلى استدراج المتهم، 42 عاما، الطفلة، في أثناء تواجدها بميدان الجيزة وتوجها من منزل الجد إلى منزل الأب، واحتجزها بمسكنه في الطالبية، وتعدى عليها جنسيا، وتحرر عن هذه