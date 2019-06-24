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القضاء ينتصر للأزهر ويجبر الهلالي على الظهور بتصريح

تحرير:باهر القاضى ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م
سعد الهلالى أستاذ الفقه المقارن بالأزهر
سعد الهلالى أستاذ الفقه المقارن بالأزهر
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، بعدم قبول الدعوى المقامة من محمد أحمد صابر المحامى، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع ظهور سعد الدين الهلالى عبر كل وسائل الإعلام إلا بترخيص من رئيس جامعة الأزهر. واستند الحكم إلى عيب شكلي تضمنته الدعوى، وهو عدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار بطلب إلغائه، موضحا أن الدعوى طالبت فقط بوقف تنفيذ القرار ولم تطالب بإلغائه، الأمر الذي يمثل عيبا شكليا يوجب القانون معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 18817 لسنة 73ق، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. اقرأ أيضا.. رجال الدين لـ«الهلالي»: فقه الإسلام لا يقبل التجزئة وتعود تفاصيل الواقعة إلى نوفمبر من العام الماضى، وذلك حيال قيام جامعة الأزهر بالتبرؤ من تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه
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كرم-جبر-رئيس-الهيئة-الوطنية-للصحافة

الوطنية للصحافة: زيادة أسعار الصحف القومية «جنيه»

أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم الإثنين، بيانا، تعلن فيه عن الموافقة على زيادة أسعار الصحف اليومية والأسبوعية الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية بقيمة جنيه واحد، بدءً من يوليو المقبل، على أن يرتبط رفع السعر بالارتقاء بالخدمة الصحفية المقدمة، كما طالبت الهيئة رؤساء تحرير الإصدارات بأن يقدموا لها في الاجتماع المشترك الذي يعقد، يوم الأربعاء المقبل، خطة تفصيلية لتطوير المحتوي التحريري، تمهيدا لإقرارها والعمل بها ابتداء من يوليو القادم.
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وزير التعليم يعلق على واقعة مدرس المرسيدس

علق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوق على واقعة المعلم سيد العراقي، الشهير بمدرس الاستاد معلم المرسيدس، قائلا: "أولياء الأمور هم السبب في وصول هذا المعلم لهذا الثراء الفاحش"، متسائلا عن كم الطلبة الذين يذهبون لهؤلاء المعلمين، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوى العام، اليوم الإثنين، إذ صرح بأن الوزارة تحارب من أجل المعلمين، ولن نستريح إلا بعد تحسين أوضاع المعلمين إداريا بتدريبهم ماليا، والوزارة تحاول تنمية مواردها من أجل توفير موارد للوزارة.
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شوقي: سفيرة فنلندا طلبت تطبيق نظام التعليم الجديد

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم هيكلة الوزارة إداريا خلال شهور الصيف وسنضرب بيد من حديد، قائلا: "إن حظوظ الطلبة في التنسيق والجامعات بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى كلهم هيدخلوا الجامعة والتعليم العالي يضبط التنسيق على المجاميع، لكن يجب على الطلاب عدم الخوف والحديث المتكرر عن التنسيق والمجاميع"، مشيرا إلى أن الطالب يستطيع أن يقيم نفسه من خلال الكارت الذي يحدد مستواه، وعليه أن يدخل على بنك المعرفة المصري لتحسين مستواه، والتعلم من خلال اكتساب نواتج التعلم وليس الدرس الخصوصي.
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البرلمان يرفض اقتراح تطبيق العلاوة على قطاع الأعمال

رفض مجلس النواب، اقتراح النائب محمد وهب الله، بشأن تطبيق قانون العلاوة الدورية للموظفين بقطاعي العام والأعمال أسوة بالعاملين بالدولة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، قبل التصويت النهائي على مشروع القانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وعرض إعادة المداولة على المادة 5 بالقانون بناء على طلب النائب.
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دار-الافتاء-المصرية

كيف نجحت دار الإفتاء فى جذب 8 ملايين فيسبوكى؟

احتلت السوشيال ميديا مساحة كبيرة للغاية من حياة معظم الأشخاص وخاصة فئة الشباب، كما تحولت خلال السنوات الماضية إلى أداة قوية فى التأثير على عقولهم من جانب بعض الجماعات المتطرفة، وهو ما دفع دار الإفتاء إلى محاربة أفكار هذه الجماعات من خلال نفس الأداة ونجحت بالفعل فى جذب ملايين المتابعين لها، وأحدثت جدلا واسعا تمكنت من خلاله من تكوين رؤية واضحة عن الأفكار الخاطئة التى تسيطر على عقول الشباب وبدأت فى تصحيحها من خلال الرد على أسئلتهم اليومية، ونشر الفتاوى التى تخص حياتهم اليومية، ولم تقتصر على هذا بل تفاعلت مع أحداثهم اليومية مثل كأس الأمم الإفريقية.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر يندد باستخدام الإعلام مصطلحات تشوه اللاجئين

في اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق اليوم 20 يونيو، دعا الأزهر الشريف وسائل الإعلام العالمية إلى مساندة قضايا اللاجئين، مشيرًا إلى أنه يقع على عاتقها دور كبير في التعريف بقضاياهم والدفاع عن حقوقهم وخلق رأى عالمي سليم لدعم مواقفهم، منددا باستخدام بعض المصطلحات التي تشوه صورة اللاجئين، كإطلاق مصطلح المهاجر غير الشرعي على اللاجئ. وأكد الأزهر أهمية الدفاع عن قضايا اللاجئين التي تؤثر على ملايين الأشخاص في العالم، الذين يضطرون فى كل عام لمغادرة بلدانهم بحثًا عن الأمان بسبب الحروب أو الاضطهاد أو الكوارث الطبيعية التي لحقت ببلادهم.
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وكيل الأزهر: الزواج في الإسلام يتطلب بلوغ سن النضج

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف خلال كلمته في ختام القمة الإفريقية اليوم، إن الزواج في الإسلام يقوم على رضا الطرفين وبخاصة الفتاة وهذا التراضي يتطلب أن تكون الفتاة قد بلغت سن النضج والعقل الذي يجعل رضاها صحيحا. وأوضح أن هذا هو الحد الذي تصلح فيه الفتاة للتعبير عن إرادتها في الزواج، وهو الذي يكفل لها أن تحصل على الحد الأدنى من الحقوق في التربية والتمتع بالطفولة والتعليم، والقدرة على القيام بأعباء الزواج، مشيرا إلى أن سن الزواج المعمول به في مصر للفتاة والفتى وفقا للقانون هو 18 سنة وهو ما يتماشى مع المواثيق الدولية.
نقل الأعضاء - تعبيرية

زيادة دفعات الطب.. بين تأييد الحكومة ورفض الخبراء

أزمات متتالية تعصف بالقطاع الصحي على مدار السنوات القليلة الماضية، فلا تكاد تنتهي أزمة إلا وتظهر أخرى على السطح، فبعد ساعات قليلة من تفجير نقابة الأطباء قضية تقدم 4 آلاف طبيب باستقالاتهم من وزارة الصحة مؤخرًا، فى فترة قصيرة على الرغم العجز الكبير في عدد الأطباء، خرجت بعض الأصوات التى تطالب بضرورة زيادة عدد كليات الطب الحكومية والخاصة، وزيادة أعداد الطلبة المقبولين على اعتبار أن هذا هو الحل الأمثل لمشكلة نقص الأطباء وهجرتهم إلى الخارج، وهو ما اعتبره البعض أمرا يضر بمهنة الطب، ويضربها فى مقتل ولن يكون حلا مجديًا للأزمة.
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