القضاء ينتصر للأزهر ويجبر الهلالي على الظهور بتصريح

تحرير:باهر القاضى ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م

سعد الهلالى أستاذ الفقه المقارن بالأزهر

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، بعدم قبول الدعوى المقامة من محمد أحمد صابر المحامى، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع ظهور سعد الدين الهلالى عبر كل وسائل الإعلام إلا بترخيص من رئيس جامعة الأزهر. واستند الحكم إلى عيب شكلي تضمنته الدعوى، وهو عدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار بطلب إلغائه، موضحا أن الدعوى طالبت فقط بوقف تنفيذ القرار ولم تطالب بإلغائه، الأمر الذي يمثل عيبا شكليا يوجب القانون معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 18817 لسنة 73ق، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. اقرأ أيضا.. رجال الدين لـ«الهلالي»: فقه الإسلام لا يقبل التجزئة وتعود تفاصيل الواقعة إلى نوفمبر من العام الماضى، وذلك حيال قيام جامعة الأزهر بالتبرؤ من تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه