خالد شعبان: سأتقدم بطلب إحاطة حول حجب موقع «التحرير»
تحرير:أمين طه
٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م
مجلس النواب
استنكر النائب خالد شعبان، عضو مجلس النواب وتكتل "25- 30"، تحت قبة البرلمان، حجب موقع جريدة "التحرير" الإخباري دون أي سبب من القانون، بحسب البيان الذى نشرته إدارة المؤسسة، أمس الأحد، لافتًا إلى أن حجب المواقع والتضييق على حرية الرأي والتعبير يمثلان خطورة على المجتمع.
وأضاف شعبان، فى تصريح لـ«التحرير» أنه سيستخدم الأدوات البرلمانية وسيتقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه للجهات المعنية؛ لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء حجب تلك المواقع.
وأوضح عضو مجلس النواب أنه سيتواصل مع النواب للعمل على حل الأزمة الحالية، من أجل الحفاظ على الصحفيين والعاملين بمؤسسة التحرير.
وكانت مؤسسة «التحرير» قد أعلنت أنها ستتوقف عن العمل بعد شهرين من الآن لعدم تمكنها من الوفاء باحتياجات العاملين بها.
وذكرت إدارة المؤسسة: «فوجئنا جميعا أنه
وأوضح عضو مجلس النواب أنه سيتواصل مع النواب للعمل على حل الأزمة الحالية، من أجل الحفاظ على الصحفيين والعاملين بمؤسسة التحرير.
وكانت مؤسسة «التحرير» قد أعلنت أنها ستتوقف عن العمل بعد شهرين من الآن لعدم تمكنها من الوفاء باحتياجات العاملين بها.
وذكرت إدارة المؤسسة: «فوجئنا جميعا أنه بتاريخ 9-5-2019 تم حجب الموقع الإلكتروني لجريدة التحرير وتوقف الخدمة دون سابق إنذار أو تنبيه من أي جهة، وطوال الأيام التي تلت الحجب وحتى الآن، طرقت إدارة المؤسسة كل أبواب الجهات الرسمية للاستفسار عن سبب الحجب ومعرفة الجهة التي تقف وراءه».
وأوضحت أنها أرسلت خطابا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات، لمعرفة أسباب الحجب، وقد أكدت كل الجهات أن الموقع الإلكتروني لم يرتكب أية مخالفة تستوجب الحجب.