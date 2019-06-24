خالد شعبان: سأتقدم بطلب إحاطة حول حجب موقع «التحرير»

تحرير:أمين طه ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م

مجلس النواب

استنكر النائب خالد شعبان، عضو مجلس النواب وتكتل "25- 30"، تحت قبة البرلمان، حجب موقع جريدة "التحرير" الإخباري دون أي سبب من القانون، بحسب البيان الذى نشرته إدارة المؤسسة، أمس الأحد، لافتًا إلى أن حجب المواقع والتضييق على حرية الرأي والتعبير يمثلان خطورة على المجتمع. وأضاف شعبان، فى تصريح لـ«التحرير» أنه سيستخدم الأدوات البرلمانية وسيتقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه للجهات المعنية؛ لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء حجب تلك المواقع.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه سيتواصل مع النواب للعمل على حل الأزمة الحالية، من أجل الحفاظ على الصحفيين والعاملين بمؤسسة التحرير. وكانت مؤسسة «التحرير» قد أعلنت أنها ستتوقف عن العمل بعد شهرين من الآن لعدم تمكنها من الوفاء باحتياجات العاملين بها. وذكرت إدارة المؤسسة: «فوجئنا جميعا أنه