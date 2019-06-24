حريق محل في الإسكندرية بسبب ماس كهربائي

تحرير:أحمد الزغبي ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م

حريق محل أدوات كهربائية بالسبع بنات

نشب حريق هائل بمحل أدوات كهربائية، اليوم الإثنين، بشارع السبع بنات بمنطقة المنشية التابعة لحي الجمرك، بوسط الإسكندرية إذ تسببت النيران في التهام محتويات المحل دون وقوع إصابات في الأرواح. تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق هائل في محل أدوات كهربائية، رقم 74 شارع السبع بنات بمنطقة المنشية دائرة قسم شرطة المنشية، على الفور انتقل مأمور وضباط القسم وإدارة الحماية المدنية لمحل الواقعة ترافقهم 3 سيارات من قوات الحماية المدنية.

وتوجهت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك، إلى محل البلاغ، برفقة مهندسي الحي وشركة الغاز والكهرباء، وتم فصل خطوط الغاز والكهرباء عن العقار بالكامل حتى تمّت السيطرة على الحريق الذي التهم بعض محتويات المحل دون حدوث خسائر في الأرواح. وبالفحص تبين أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي ما أدى إلى احتراق التكيف