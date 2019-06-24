جريمة

حريق محل في الإسكندرية بسبب ماس كهربائي

تحرير:أحمد الزغبي ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م
حريق محل أدوات كهربائية بالسبع بنات
حريق محل أدوات كهربائية بالسبع بنات
نشب حريق هائل بمحل أدوات كهربائية، اليوم الإثنين، بشارع السبع بنات بمنطقة المنشية التابعة لحي الجمرك، بوسط الإسكندرية إذ تسببت النيران في التهام محتويات المحل دون وقوع إصابات في الأرواح. تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق هائل في محل أدوات كهربائية، رقم 74 شارع السبع بنات بمنطقة المنشية دائرة قسم شرطة المنشية، على الفور انتقل مأمور وضباط القسم وإدارة الحماية المدنية لمحل الواقعة ترافقهم 3 سيارات من قوات الحماية المدنية.
وتوجهت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك، إلى محل البلاغ، برفقة مهندسي الحي وشركة الغاز والكهرباء، وتم فصل خطوط الغاز والكهرباء عن العقار بالكامل حتى تمّت السيطرة على الحريق الذي التهم بعض محتويات المحل دون حدوث خسائر في الأرواح. وبالفحص تبين أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي ما أدى إلى احتراق التكيف
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انفجار-عبوة ناسفة (1)

مصرع 2 وإصابة 13 في انفجار دانة من مخلفات الحرب بالبحيرة

انفجرت مساء الإثنين دانة من مخلفات الحروب بإحدى مزارع البطاطس في مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين بجروح وكدمات وحروق وكسور في أنحاء الجسم. تم نقل الجثث إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد، بوادى النطرون، والمصابين للمستشفى ذاته وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. تلقى اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بأنه تلقى بلاغًا من الرائد محمد عبدالله عوض رئيس مباحث المركز بانفجار جسم غريب ووجود ضحايا.
جثة-طفل

ذنب الطفل «كريم».. عشماوي ينهي جبروت «زوج الأم»

منذ ارتباطه بها عاطفيا وهو لا يطيق رضيعها الصغير، الذي أنجبته خلال زيجتها الأولى، إلا أنه لم يدر بخلد الأم «عواطف»، أن يأتي اليوم، وتشاهد فيه طفلها الصغير جثة هامدة، فارق حياته على يد زوجها الجديد، الذي تخلى عن مشاعر الرحمة والإنسانية، رحل الطفل غير آسفا على شهوات أمه ورغبتها في الزواج والارتباط بآخر غير مراعية لحقوق طفلها والعناية به، وهو واجبها المقدس، واليوم انتهى المطاف بالحكم العادل من محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق المتهم للمفتي، لأخذ الرأى الشرعي في إعدامه.
إثبات-النسب-في-محاكم-الأسرة (2.) (2)

في دعاوى «النفقة».. كيف يحدد قاضي الأسرة دخل الزوج؟

واحدة من القضايا ذائعة الصيت داخل أروقة ساحات المحاكم، يقوم بها الأب أو الأم أو الأبناء أنفسهم، هي دعاوى «النفقة» الزوجية، ترفعها الزوجة أو المطلقة من أجل إثبات حقوقها او حقوق أطفالها الصغار، بعد نشوب حالة من الخلافات والنزاعات الأسرية بينها وبين زوجها او طليقها، ولجوئهما لساحات المحاكم، وفي الغالب يتم تداول هذه الجلسات لفترات طويلة إلى أن يصدر فيها قاضي الأسرة حكما بنفقة للزوجة او نفقة للصغار، وتمر بمراحل عدة حتى يتحقق القاضي من دخل الزوج، المدعي عليه في مثل تلك القضايا.
اغتصاب (2)

الحقيقة الكاملة لجريمة «الذئب والقاصر » بالطالبية

يوم معتاد وسيناريو متكرر لرحلة فتاة قاصر من منزل جدها إلى أسرتها بمحافظة الجيزة، والتي عادة ما تبدأ باستقلال وسيلة مواصلات من ميدان الجيزة المكتظ بالسيارات وحركة المارة المرتفعة، إلا أن ثمة جديد طرأ على يد ذئب بشري فقد مشاعر الرحمة والإنسانية بل والرجولة، تربص بذات الـ17 ربيعا، يتتبع خطواتها، يراقب لغة الجسد لتلك المسكينة إذ بدت عليها معالم الحيرة بالإضافة إلى أن تصرفاتها تشير إلى كونها من متحدي الإعاقة، فأيقن أنه سيظفر بفريسة سهلة صبيحة ذلك اليوم.
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هيروين

إحباط تهريب هيروين بـ«الكبدة» بحجز جنايات الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث تأمين محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، من ضبط المتهم "أ.م.م"، في أثناء محاولة تهريبه 4 قطع من مخدر الهيروين الخام، مخبأة داخل وجبة سندوتشات كبدة، وذلك عقب تفتيشه داخل الحجز. تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء محمد قنطوش، يفيد تمكن رئيس مباحث مجمع محاكم جنايات الإسكندرية من ضبط مسجون بحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل تهريبها إلى أحد المساجين داخل حجز المحكمة العمومي.
حشيش

ضبط عاطل بحوزته 125 طربة حشيش في الإسكندرية

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، توجيه ضرباتها القوية لتجار المخدرات وبخاصة تجار الحشيش حيث تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط شخص عاطل فى العقد الرابع من العمر أحد تجار المخدرات والحشيش وتم ضبطه متلبسًا بدائرة قسم شرطة ثان العامرية غرب الإسكندرية، وبحوزته 125 طربة تزن نحو 15,625 كيلو جرام من مخدر الحشيش، يعتزم توزيعها على عملائه قبل عيد الفطر المبارك وتوزيعها على زبائنه خلال أيام العيد على مراكز الشباب والأندية والمقاهي وطلاب الجامعات والمدارس.
حريق-الراشدة

حريق جديد في مزرعة نخيل بقرية الراشدة

شب، قبل قليل، حريق فى إحدى مزارع النخيل بقرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة، فى محافظة الوادى الجديد، ويحاول رجال الإطفاء السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى أماكن مجاورة. تلقى اللواء محمد كمال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا من إدارة الحماية المدنية، بشأن اشتعال النيران فى مزرعة نخيل بقرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية ورجال الإطفاء للسيطرة عليه.
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