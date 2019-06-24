مبيعات العرب تكبد البورصة 5.8 مليار جنيه

تحرير:أمل نبيل ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ م

البورصة

استقرت مؤشرات البورصة في المنطقة الحمراء في ختام تعاملات جلسة يوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.8 مليار جنيه. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 13867.47 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 599.9 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا. وانخفضت أحجام التداول لتصل إلى 481.13 مليون جنيه، بالتداول على 77.7 ألف سهم عبر تنفيذ 13.4 ألف عملية منفذة.

ومالت تعاملات العرب نحو البيع بصافي بيع 6.22 مليون جنيه، في حين مالت تعاملات المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 2.9 مليون جنيه و3.3 مليون جنيه. الاسهم الأكثر انخفاضا: تصدر سهم دلتا للإنشاء والتعمير قائمة الأسهم المتراجعة، تلاه سهم مطاحن شرق الدلتا ثم سهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية. الأسهم