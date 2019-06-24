التعليم: نتيجة أولى ثانوي مفيهاش درجات

تحرير:أمينة محمود ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م

طارق شوقي وزير التعليم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن الوزارة تمتلك بديلين للامتحانات الإلكترونية في المنظومة الجديدة للتعليم، وإن مركز الامتحانات وضع 1518 امتحانا تم تأليفهم للطلاب أدوا بهم امتحان مايو الإلكتروني للصف الأول الثانوي العام، مؤكدا أن هناك تكافؤ فرص بين الطلاب فيما يتعلق بالامتحانات التي خاضوها طلاب الصف الأول الثانوى العام في مايو الماضي، وأن الامتحان كان بمثابة قياس حقيقي لمستوى الطلاب مقارنة بالسنوات الماضية في النظام القديم.

وذكر شوقي: "سيصل لكل طالب كارت بألوان محددة: الأزرق متفوق، الأخضر أقل من المتوقع، والبرتقالي مناسب للتوقعات، واللون الأخير هو دخول امتحان الدور الثاني أي الفرصة الثانية، والكارت سيكون متوفر من خلال رابط على موقع الوزارة، يوم الخميس المقبل، والطالب يعرف من خلاله مستواه مقارنة مع زملائه داخل مصر"، مضيفا