دراسة: العمل لـ10 ساعات يؤدي إلى السكتة الدماغية

حاول قدر الإمكان إنجاز أعمالك بطريقة لا ترهقك، حتى لا تتسبب في الإصابة بأمراض تؤذي حياتك بشكل كبير، ويمكنك أيضًا ممارسة التمرينات الرياضية بشكل يومي

تحرير:إسراء سليمان ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

النوم والجلطة

أن يكون لديك هدف في الحياة هو أعظم ما تقدمه لنفسك، بداية من البحث عن عمل وتحقيق ذاتك به، ولكن لا ترهق نفسك بشكل يعود عليك بكثير من المشكلات الصحية، التي يصعب علاجها بعد ذلك، فمثلما تعمل لساعات عديدة، عليك بالاهتمام الجيد بوقت الراحة، من أجل مزيد من الطاقة والاسترخاء، ويمكن أيضًا ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام، وآخر ما جاءت به الدراسات أن الأشخاص الذين يعملون لمدة 10 ساعات هم الأكثر عرضة بنسبة تصل إلى 45% بالإصابة بالسكتة الدماغية، وذلك نقلا عن "dailymail".

وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يتفانون في عملهم لمدة تصل إلى 10 ساعات، من خلال جدول عمل يومي، هم الأكثر عرضة للإصابات بحالات مرضية تهدد حياتهم، ونتيجة لذلك قال الباحثون إن الأشخاص الأقل من 50 عامًا هم الأكثر عرضة للخطر ممن هم أكبر سنًا، تم إجراء البحث في مستشفى باريس بقيادة البروفيسور ألكسيس ديكاتا،