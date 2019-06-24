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دراسة: العمل لـ10 ساعات يؤدي إلى السكتة الدماغية

حاول قدر الإمكان إنجاز أعمالك بطريقة لا ترهقك، حتى لا تتسبب في الإصابة بأمراض تؤذي حياتك بشكل كبير، ويمكنك أيضًا ممارسة التمرينات الرياضية بشكل يومي
تحرير:إسراء سليمان ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
النوم والجلطة
النوم والجلطة
أن يكون لديك هدف في الحياة هو أعظم ما تقدمه لنفسك، بداية من البحث عن عمل وتحقيق ذاتك به، ولكن لا ترهق نفسك بشكل يعود عليك بكثير من المشكلات الصحية، التي يصعب علاجها بعد ذلك، فمثلما تعمل لساعات عديدة، عليك بالاهتمام الجيد بوقت الراحة، من أجل مزيد من الطاقة والاسترخاء، ويمكن أيضًا ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام، وآخر ما جاءت به الدراسات أن الأشخاص الذين يعملون لمدة 10 ساعات هم الأكثر عرضة بنسبة تصل إلى 45% بالإصابة بالسكتة الدماغية، وذلك نقلا عن "dailymail".
وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يتفانون في عملهم لمدة تصل إلى 10 ساعات، من خلال جدول عمل يومي، هم الأكثر عرضة للإصابات بحالات مرضية تهدد حياتهم، ونتيجة لذلك قال الباحثون إن الأشخاص الأقل من 50 عامًا هم الأكثر عرضة للخطر ممن هم أكبر سنًا، تم إجراء البحث في مستشفى باريس بقيادة البروفيسور ألكسيس ديكاتا،
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احمي-طفلك-في-المصيف (2)

دراسة: لقاح فيروس الروتا يقي الأطفال من مرض السكر

يعد فيروس الروتا؛ فيروسا شديد العدوى يسبب الإسهال، وهو الأكثر شيوعًا عند الرضع والأطفال، يعاني الأطفال المصابون بالفيروس من الحمى والغثيان والقيء، وغالبًا ما يتبعها تشنجات في البطن وإسهال مائي متكرر. تعد إصابة الأطفال بهذا المرض مزعجة للأطفال ومثيرة للقلق، ولكن علاجه بسيط ويشمل بالأساس الإكثار من الشرب لمنع الجفاف، توجد هناك حاجة، في حالات المرض الصعبة، لتسريب السوائل عن طريق الوريد. لكن هناك بعض الدول التي تفتقر لإمكانية إمكانية إعطاء السوائل عن طريق الوريد، ما يؤدي إلى موت عدد كبير من الرضع والأطفال.
البصل-و الثوم

دراسة: الثوم والكركم لم يعودا فعالين لتساقط الشعر

تساقط الشعر من المشكلات التي يعاني منها كثير من الأشخاص، وقد تتراوح الأسباب بين سوء التغذية ومشكلات متعلقة بفروة الرأس، إضافة إلى ضعف في بصيلات الشعر، ودائما يتم البحث عن الوصفات العلاجية المنزلية للحصول على نتيجة سريعة؛ فعلى سبيل المثال كان يُعتقد أن الثوم متعدد الفوائد بالنسبة للشعر، ويعزز من النمو، كما أنه يعمل على منع تساقط الشعر، والروزماري أيضا يحتل مكانة كبيرة في ما يتعلق بتقديم فوائد علاجية للشعر، ولكن جاءت أبحاث جديدة تنفي فوائدهما، وذلك نقلا عن "daily mail".
متلازمة-القولون العصبي

المخ مرتبط بالأمعاء.. تعامل مع القولون بطريقة صحية

متلازمة القولون العصبي أو اضطرابات المعدة المزمنة من أكثر الأمراض شيوعًا في الآونة الأخيرة، وتتمثل الأعراض في الانتفاخ والغازات، وقلق واضطراب في النوم، إضافة إلى الإسهال المزمن والتعب والإرهاق المزمن. ويحاول الأطباء دائما البحث عن أكثر العلاجات الفعالة للتخلص من هذه الآلام، لكن لا توجد أسباب واضحة لها حتى الآن، وإن كان الضغط النفسي المستمر إضافة إلى بعض الأطعمة مثل البقوليات، تزيد من الشعور بالألم، وقد يكون نتيجة مشكلات صحية أخرى. وذلك نقلا عن "express".
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مرضى-القلب-في-رمضان

عدم انتظام ضربات القلب.. أعراض الموت المفاجئ

بعض متلازمات الموت المفاجئ هي نتيجة لمشاكل هيكلية في القلب والبعض الآخر قد يكون نتيجة لمخالفات داخل القنوات الكهربائية، حيث يتسبب كل ذلك في توقف القلب المفاجئ وغير المتوقع حتى في الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة؛ فبعض الناس يموتون نتيجة لذلك. معظم الناس لا يعرفون أن لديهم متلازمة حتى تحدث السكتة القلبية والعديد من حالات الموت المفاجئ لم يتم تشخيصها بشكل صحيح، فقد يتم إدراج الوفاة كسبب طبيعي أو نوبة قلبية ولكن إذا اتخذ الطبيب الشرعي خطوات لفهم السبب الدقيق فقد يكون قادرًا على اكتشاف علامات إحدى متلازمات الموت المفاجئ.
الطماطم

تناول كوب من الطماطم يحميك من أمراض القلب

بحث العلماء مؤخرًا في الفوائد المحتملة لعصير الطماطم على مخاطر القلب والأوعية الدموية. على الرغم من أن الفريق أبلغ عن تأثير الطماطم على انخفاض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم، إلا أن النتائج لازالت غير مقنعة تمامًا. تعد أمراض القلب والأوعية الدموية، المسؤول الأول عن معظم الوفيات في العالم. يمكن للأشخاص تغيير بعض عوامل الخطر، مثل التدخين، لكن من المستحيل تعديل عوامل أخرى، مثل العمر. لذلك، مع التقدم في العمر، فإن إيجاد طرق للحد من مخاطر القلب والأوعية الدموية له أهمية متزايدة.
النوم المتقطع

النوم المتقطع يضعك في مأزق.. يصيبك بالاكتئاب والسمنة

النوم المتقطع مشكلة ليست هينة، كما هناك العديد من الأسباب التي قد تجعلك تقضي ليلة مضطربة تستيقظ كل بضع ساعات، وتراقب عقارب الساعة، وتشعر بخيبة أمل لأن الصباح اقترب دون أن تنام ولا بد من نهوضك وترك السرير للقيام بالمهام اليومية، لذا مهما كان السبب، فأنت ملزم بالاستيقاظ صباح اليوم التالي. للنوم المتقطع تاثير سلبي على صحتك الجسدية والعقلية، وذلك لأنه في الساعات القليلة التي تستريح فيها ويدركك النوم العميق، تحصل بعض الأجهزة على الراحة، لكن هذا الأمر لا يتم في حالة شعورك بالاضطراب ليلا، لذا تعرف على ما يحدث لجسمك حسبما ذكرت مؤسسة النوم الوطنية.
الحمل

ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل يعرضك للسكتة الدماغية

ارتفاع ضغط الدم مشكلة تواجه الكثير من النساء في أثناء الحمل، وفي حالة حدوث هذه المشكلة يطلق الطبيب التنبيهات التي من شأنها أن تشعر الحامل ببعض الخوف على حالتها الصحية. كما وجد الباحثون أن النساء المصابات بارتفاع ضغط الدم في أثناء الحمل توقعوا لديهن احتمالات أكبر بنسبة تصل إلى 80% من السكتة الدماغية في الحياة اللاحقة. في حين أن اللاتي عانين من مقدمات الارتعاج -وهي مضاعفات الحمل التي تتميز بارتفاع ضغط الدم- كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بنوبات قلبية بمقدار 3 أضعاف، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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