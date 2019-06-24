دراسة: العمل لـ10 ساعات يؤدي إلى السكتة الدماغية

حاول قدر الإمكان إنجاز أعمالك بطريقة لا ترهقك، حتى لا تتسبب في الإصابة بأمراض تؤذي حياتك بشكل كبير، ويمكنك أيضًا ممارسة التمرينات الرياضية بشكل يومي
أن يكون لديك هدف في الحياة هو أعظم ما تقدمه لنفسك، بداية من البحث عن عمل وتحقيق ذاتك به، ولكن لا ترهق نفسك بشكل يعود عليك بكثير من المشكلات الصحية، التي يصعب علاجها بعد ذلك، فمثلما تعمل لساعات عديدة، عليك بالاهتمام الجيد بوقت الراحة، من أجل مزيد من الطاقة والاسترخاء، ويمكن أيضًا ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام، وآخر ما جاءت به الدراسات أن الأشخاص الذين يعملون لمدة 10 ساعات هم الأكثر عرضة بنسبة تصل إلى 45% بالإصابة بالسكتة الدماغية، وذلك نقلا عن "dailymail".
وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يتفانون في عملهم لمدة تصل إلى 10 ساعات، من خلال جدول عمل يومي، هم الأكثر عرضة للإصابات بحالات مرضية تهدد حياتهم، ونتيجة لذلك قال الباحثون إن الأشخاص الأقل من 50 عامًا هم الأكثر عرضة للخطر ممن هم أكبر سنًا، تم إجراء البحث في مستشفى باريس بقيادة البروفيسور ألكسيس ديكاتا،
وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يتفانون في عملهم لمدة تصل إلى 10 ساعات، من خلال جدول عمل يومي، هم الأكثر عرضة للإصابات بحالات مرضية تهدد حياتهم، ونتيجة لذلك قال الباحثون إن الأشخاص الأقل من 50 عامًا هم الأكثر عرضة للخطر ممن هم أكبر سنًا، تم إجراء البحث في مستشفى باريس بقيادة البروفيسور ألكسيس ديكاتا، واكتشفوا من خلال البحث أن البريطانيين لديهم أطول أيام عمل في أي مكان، وبالتالي فإن الشيفتات المتغيرة والعمل الليلي والضغط المتزايد في العمل، قد يكون سبب تدهور صحة الموظفين.
ولمعرفة كيف يمكن ليوم عمل طويل أن يزيد من خطورة الإصابة بالسكتات الدماغية، قام الباحثون بتحليل مجموعة كبيرة من الموظفين حول العالم، فنحو ما يقرب من 29% يعملون لساعات طويلة أكثر من 10 ساعات على الأقل لمدة 50 يوما في العام، ووضحت النتائج التي نشرت في مجلة السكتة الدماغية أن مجموعة كبيرة من الأشخاص الذي تمت عليهم الدراسة يعانون من الجلطة، كما أنه يزيدهذا من احتمالية الإصابة بأمراض القلب.
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الذي كان مدهشا حقا أن المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و69 عامًا كانوا الأكثر عرضة للخطورة، وقال البروفيسور ديسكاث إن "العلاقة بين 10 سنوات من العمل الطويل والسكتة الدماغية تبدو أقوى بالنسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا".
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لم يعلم الباحثون بشكل دقيق ما الذي يسبب السكتات الدماغية للذين يعملون لساعات طويلة، ولكن الجلوس لعدة ساعات من المحتمل أن يؤدي إلى الإصابة بالسمنة، كما أنه يزيد من ضغط الدم، كما أن الخدمات الصحية والوطنية حذرت من ارتفاع خطورة الإصابة بالسكتات الدماغية.
بعض الدراسات الأخرى اقترحت خطرا مشابها لهؤلاء الذين يعملون لساعات طويلة، فمن خلال دراسة استمرت لعامين، وجدوا أن هؤلاء الذين يعملوا على الأقل لمدة 55 ساعة في الأسبوع، من المحتمل أن يتعرضوا للإصابة بنسبة تصل إلى 40% بالرجفان الأذيني (هو سرعة غير طبييعة في القلب مصحوبة بضربات قلب غير منتظمة)، وهذه الحالة تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، ومن المحتمل أن تؤدي إلى الجلطة والقصور القلبي أو حتى الخرف.
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لذا حاول قدر الإمكان إنجاز أعمالك بطريقة لا ترهقك، حتى لا تتسبب في الإصابة بأمراض تؤذي حياتك بشكل كبير، ويمكنك أيضًا ممارسة التمرينات الرياضية بشكل يومي، من أجل الحفاظ على الصحة العامة للجسم، إضافة إلى تناول كميات كبيرة من المياه حتى لا يفقد جسمك السوائل التي تحتاجها على مدار اليوم، بجانب ذلك حاول الذهاب إلى الطبيب من وقت لآخر للاطمئنان على نفسك، إضافة إلى الحصول على قسط كافٍ من النوم لمدة لا تقل عن 8 ساعات في اليوم، وإذا شعرت بالتوتر يمكنك التنزه مع أصدقائك مرة في الأسبوع على الأقل، وفي كل عام عليك بالسفر لتقضية وقت لطيف مع أسرتك، حيث إن للسفر فوائد عديدة لا يمكن تجاهلها.
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