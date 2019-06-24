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القوى العاملة بالنواب توافق على مشروع قانون العلاوة

تحرير:أحمد جاد ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
أكد قسم التشريع بمجلس الدولة أن الأوراق المرافقة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، خلت من مذكرة إيضاحية تبين الأسباب والبواعث الدافعة على إصداره، وذلك بالمخالفة لحكم المادة 101 من اللائحة الداخلية لقانون مجلس الدولة، وبناءً عليه وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، على ما ورد في كتاب مجلس الدولة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأيضا وافقت على منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، الذي وافق البرلمان عليه في مجموعه.كما تلاحظ للقسم أن المادة الخامسة من المشروع نصت على أن "تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها،
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كرم-جبر-رئيس-الهيئة-الوطنية-للصحافة

الوطنية للصحافة: زيادة أسعار الصحف القومية «جنيه»

أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم الإثنين، بيانا، تعلن فيه عن الموافقة على زيادة أسعار الصحف اليومية والأسبوعية الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية بقيمة جنيه واحد، بدءً من يوليو المقبل، على أن يرتبط رفع السعر بالارتقاء بالخدمة الصحفية المقدمة، كما طالبت الهيئة رؤساء تحرير الإصدارات بأن يقدموا لها في الاجتماع المشترك الذي يعقد، يوم الأربعاء المقبل، خطة تفصيلية لتطوير المحتوي التحريري، تمهيدا لإقرارها والعمل بها ابتداء من يوليو القادم.
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وزير التعليم يعلق على واقعة مدرس المرسيدس

علق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوق على واقعة المعلم سيد العراقي، الشهير بمدرس الاستاد معلم المرسيدس، قائلا: "أولياء الأمور هم السبب في وصول هذا المعلم لهذا الثراء الفاحش"، متسائلا عن كم الطلبة الذين يذهبون لهؤلاء المعلمين، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوى العام، اليوم الإثنين، إذ صرح بأن الوزارة تحارب من أجل المعلمين، ولن نستريح إلا بعد تحسين أوضاع المعلمين إداريا بتدريبهم ماليا، والوزارة تحاول تنمية مواردها من أجل توفير موارد للوزارة.
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شوقي: سفيرة فنلندا طلبت تطبيق نظام التعليم الجديد

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم هيكلة الوزارة إداريا خلال شهور الصيف وسنضرب بيد من حديد، قائلا: "إن حظوظ الطلبة في التنسيق والجامعات بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى كلهم هيدخلوا الجامعة والتعليم العالي يضبط التنسيق على المجاميع، لكن يجب على الطلاب عدم الخوف والحديث المتكرر عن التنسيق والمجاميع"، مشيرا إلى أن الطالب يستطيع أن يقيم نفسه من خلال الكارت الذي يحدد مستواه، وعليه أن يدخل على بنك المعرفة المصري لتحسين مستواه، والتعلم من خلال اكتساب نواتج التعلم وليس الدرس الخصوصي.
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البرلمان يرفض اقتراح تطبيق العلاوة على قطاع الأعمال

رفض مجلس النواب، اقتراح النائب محمد وهب الله، بشأن تطبيق قانون العلاوة الدورية للموظفين بقطاعي العام والأعمال أسوة بالعاملين بالدولة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، قبل التصويت النهائي على مشروع القانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وعرض إعادة المداولة على المادة 5 بالقانون بناء على طلب النائب.
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فلوس

تطبق في يوليو| احسب مرتبك بعد إضافة العلاوات الجديدة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس، السبت، مبدئيًا على التقرير النهائي لمشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، وأعلن الدكتور على عبد العال، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، حيث إنه لم يسبق عرضه على مجلس الدولة. ويقضي القانون الجديد بوضع حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، فى مجموعه، على أن يتم تطبيق منح هذه العلاوات بداية من راتب شهر يوليو المقبل.
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النواب يوافق على قانون العلاوة ويحيله لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، في مجموعه، وأحال البرلمان مشروع القانون إلى مجلس الدولة، وجاء في القانون: يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل.
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مجلس الدولة يتحفظ على قانون المحكمة الدستورية

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، رد مجلس الدولة بشأن مشروعات القوانين المكملة للدستور الخاصة بالجهات والهيئات القضائية، والتي من المقرر التصويت النهائي عليها، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة للبرلمان. وتحفظ مجلس الدولة على في رده الموجه لمجلس النواب، على عدد من النقاط في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا. وأوضح قسم التشريع خلو الأوراق المرفقة للمشروع الوارد مما يفيد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
ناموس

«المحافظين» يطالب بالقضاء على البعوض بالمدن السياحية

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب، باقتراح للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بضرورة تبني حملة قومية للقضاء على الذباب والبعوض والحشرات المنتشره في أغلب المحافظات والقرى السياحية قبل حلول فصل الصيف. وقال «قرطام»، إن المدن الساحلية والسياحية وعلى رأسها مدينة الغردقة والساحل الشمالي، تشهد ظاهرة غريبة لانتشار البعوض بصورة تحول دون تمتع زوار المدينة برحلتهم، مشيرًا إلى أن تلك الظاهرة كانت لافتة للنظر خلال الفترة الماضية، حتى إن مدينة القاهرة لم تسلم منها، والتي تشوه وجه مصر الحضاري.
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