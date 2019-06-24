محمد رمضان يلتقي حاجي ضيوف على ضفاف النيل (صور)

تحرير:التحرير ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٦ م

محمد رمضان

يزور لاعب كرة القدم السنغالي وأحد نجوم القارة السمراء السابقين حاجي ضيوف، مصر حاليًا، لمساندة منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في أرض الكنانة في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل. والتقى النجم محمد رمضان مع اللاعب الشهير في أحد الأماكن المطلة على ضفاف نهر النيل، والتقطا عددا من الصور التذكارية لهما، وحرص محمد رمضان، ظهر اليوم الأحد، على مشاركة جمهوره تلك الصور، وقام بنشرها عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب محمد رمضان على صوره مع النجم السنغالي حاجي ضيوف: "مع حجي ضيوف على النيل". وطرح محمد رمضان قبل أيام، أحدث أغانيه "بابا" والتي تصدر بها قائمة الأكثر رواجًا على موقع "يوتيوب" في مصر، والأغنية كلمات خالد بدران، وألحان وتوزيع موسيقي رامي المصري، ومن إخراج أحمد عبدالواحد، وهي أول أعماله بعد تعاقده مع