التعليم:نسبة النجاح في امتحان التابلت أفضل من الورقي

تحرير:أمينة محمود ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م

طارق شوقي وزير التعليم

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة النجاح في الامتحانات الالكترونية أفضل من الورقية، إذ أنها بلغت 91.4%، مضيفا: "موضوع التسريب أصبح متأصلا ومواقع ترتزق منها، ومن ثمّ هدف التطوير في الصف الأول الثانوى العام هو القضاء على هذه المشكلات بالقضاء على الغش والتسريب"، قائلا: "ما تم في المدارس من بنية تكنولوجية في المدارس أشبه بالإعجاز، وهناك بنوك للأسئلة تم بنائها للصف الأول الثانوي العام، وسيتم أيضا بنائها للصفين الثاني والثالث الثانوي من قبل المركز القومي للامتحانات".

وأشار شوقي، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوى العام، اليوم الإثنين، إلى أن نواتج التعلم في المناهج المصرية مثل دول كثيرة، لكن تختلف في طريقة العرض وتم وضع منهج جديد على بنك المعرفة المصري بعد مراجعته، وهناك محتوى رقمي كبير، والبنك يحتوي على مراجع وموسوعات من الصف الأول الابتدائي