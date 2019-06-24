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بالأرقام.. كيف تؤثر جوجل في حياة المصريين؟

شارك في استطلاع شركة الأبحاث Public First ألف شخص مصري من عشرات المدن والأعمار والخلفيات الثقافية المختلفة، الذي كان معنيا باستخدامات المصريين لخدمات جوجل
تحرير:أحمد البرماوي ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م
جوجل
جوجل
قال لينو كاتاروزي، مدير شركة جوجل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الاثنين إننا سنبدأ في تعيين موظفين مصريين في مكتبنا بالقاهرة بقيادة هشام الناظر وذلك خلال أسابيع قليلة، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي اليوم بالقاهرة: "نحاول دعم النمو في بلاد مختلفة ومصر على رأس أولوياتنا". وأضاف: "مصر بلد شاب، حيث يمثل الشباب القطاع العريض من شرائح المجتمع، فإذا نظرنا للشركات الكبيرة في مصر فإن أقل من 18% فقط من يستخدم التسويق عبر الإنترنت و3% للشركات الصغيرة، وهو ما يعكس فرص النمو بمصر". وفي هذا الإطار كشفت جوجل عن أحدث تقرير صادر من شركة Public First:
يستفيد المصريون خلال حياتهم اليوميّة من منتجات Google سواء في المنزل، أو العمل أو المجتمع، كما يتم استخدام محرك البحث ومنصة YouTube في المنزل لتعلّم مهارات جديدة.  - يفيد التقرير أن 2 من أصل 5 من المصريين يستخدمون محرك بحث Google لأغراض متعددة. - يؤكد 1 من أصل 3 من المصريين (من مستخدمي الإنترنت)
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يوتيوب - أرشيفية

يوتيوب يختبر خاصية جديدة لإخفاء التعليقات

يختبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حاليا ميزة جديدة من خلال تطبيقه للهاتف الذي يغير كيفية وصول المستخدمين إلى قسم التعليقات، فبدلا من التمرير لأسفل لتحديد مكان التعليقات، يرى بعض مستخدمي نظام التشغيل "أندرويد" الآن زر تعليقات مخصصًا أسفل الفيديو مباشرة، عند النقر عليه، يتم نقل المستخدمين إلى صفحة منفصلة تمامًا لمشاهدة تعليقات المستخدمين الآخرين. ولا يزال من غير المؤكد حاليا ما إذا كان "يوتيوب" يحاول جعل قسم التعليقات ظاهرًا بشكل أكبر، للوصول إليه بسهولة، من عدمه.
هواوى (1)

هواوي ترفع دعوى قضائية ضد وزارة التجارة الأمريكية

رفعت عملاق التكنولوجيا الصيني للاتصالات هواوي، دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة بسبب مصادرة معدات اتصالات تابعة لها جرى إرسالها إلى الولايات المتحدة للاختبار، جاءت المصادرة من قبل مسؤولين أمريكيين كانوا يحققون فيما إذا كانت تلك المعدات تحتاج إلى ترخيص تصدير لمغادرة البلاد. قالت شركة هواوي، أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في الصين، إنها تنتظر قرابة عامين لاتخاذ قرار من وزارة التجارة الأمريكية بشأن إمكانية إعادة المعدات إلى الصين. كانت الأجهزة موجودة في الولايات المتحدة للاختبار، وفقًا لدعوى الشركة.
هواوي-تبيع-أكثر-من 2 مليون-وحدة-من HUAWEI WATCH GT‎

رغم الأزمة| هواوي تبيع أكثر من 2 مليون ساعة WATCH GT

أعلنت هواوي بيع أكثر من 2 مليون وحدة من ساعتها الذكية WATCH GT في العالم منذ إطلاقها في شهر أكتوبر الماضي، وهذا ما جعلها أكثر الساعات الذكية شعبية حول العالم. ووفقا للتقرير الذي أصدرته مؤسسة البيانات الدولية IDC المختصة بدراسة العلامات التجارية للهواتف الذكية وأدائها في الأسواق العالمية والمحلية عن أداء مُصنعي الأجهزة القابلة للارتداء في الربع الأول من عام 2019، حققت هواوي نموا بنسبة 282.2% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بالربع الأول من عام 2018، نظرا لشحنها إجمالي 5 ملايين وحدة، مما يضع هواوي ضمن الثلاثة الكبار.
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جوجل

خدمات جوجل تعود للعمل بعد تعطلها لفترة

بدأت خدمات جوجل، في إلى العودة العمل، بعد فترة من تعطلها مساء الأحد، إذ تعرضت "يوتيوب وسناب شات وديسكورد ونيست"، ومواقع ويب أخرى إلى انقطاع الخدمة، بسبب عطل في جوجل كلاود. وذكرت "بزنس إنسايدر" الصحيفة الرقمية التي تهتم بعالم المال والتجارة في الولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك انقطاعًا للتيار الكهربائي في أنحاء بالولايات المتحدة الأمريكية وأجزاء من أوروبا، ما تسبب في تعطل مجموعة كبيرة من خدمات جوجل، بما في ذلك الجيميل وجوجل درايف ويوتيوب ونيست.
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