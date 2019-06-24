بالأرقام.. كيف تؤثر جوجل في حياة المصريين؟

شارك في استطلاع شركة الأبحاث Public First ألف شخص مصري من عشرات المدن والأعمار والخلفيات الثقافية المختلفة، الذي كان معنيا باستخدامات المصريين لخدمات جوجل
قال لينو كاتاروزي، مدير شركة جوجل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الاثنين إننا سنبدأ في تعيين موظفين مصريين في مكتبنا بالقاهرة بقيادة هشام الناظر وذلك خلال أسابيع قليلة، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي اليوم بالقاهرة: "نحاول دعم النمو في بلاد مختلفة ومصر على رأس أولوياتنا".
وأضاف: "مصر بلد شاب، حيث يمثل الشباب القطاع العريض من شرائح المجتمع، فإذا نظرنا للشركات الكبيرة في مصر فإن أقل من 18% فقط من يستخدم التسويق عبر الإنترنت و3% للشركات الصغيرة، وهو ما يعكس فرص النمو بمصر".
وفي هذا الإطار كشفت جوجل عن أحدث تقرير صادر من شركة Public First:
يستفيد المصريون خلال حياتهم اليوميّة من منتجات Google سواء في المنزل، أو العمل أو المجتمع، كما يتم استخدام محرك البحث ومنصة YouTube في المنزل لتعلّم مهارات جديدة.
- يفيد التقرير أن 2 من أصل 5 من المصريين يستخدمون محرك بحث Google لأغراض متعددة.
- يؤكد 1 من أصل 3 من المصريين (من مستخدمي الإنترنت)
يستفيد المصريون خلال حياتهم اليوميّة من منتجات Google سواء في المنزل، أو العمل أو المجتمع، كما يتم استخدام محرك البحث ومنصة YouTube في المنزل لتعلّم مهارات جديدة.
- يفيد التقرير أن 2 من أصل 5 من المصريين يستخدمون محرك بحث Google لأغراض متعددة.
- يؤكد 1 من أصل 3 من المصريين (من مستخدمي الإنترنت) أنه استخدم محرك بحث Google لإيجاد وظائف جديدة.
- يفيد التقرير أن 2 من أصل 5 من المصريين يشاهدون الفيديوهات عبر منصة YouTube.
- يؤكد التقرير أن 77% (من مستخدمي الإنترنت) يشاهدون فيديوهات على YouTube تساعد على إتمام مهام منزلية مختلفة.
- يستفيد المصريون من خرائط Google عند اكتشاف أماكن جديدة، والوصول إليها بسرعة.
- يفيد الاستطلاع أن 84% (من مستخدمي الإنترنت) قد استخدموا هاتفهم المتحرّك للبحث عن منتج أو خدمة معينة على الإنترنت قبل اتخاذ قرار الشراء.
- يفيد التقرير أن 1 من أصل 3 من المصريين يستخدمون خرائط Google لإيجاد مطعم أو كافيه قريب.
- أعرب 63% (من مستخدمي الإنترنت) عن مساهمة خرائط Google في تحديد الطرق والوجهات خلال العطلات أو أثناء رحلات العمل.
- لمنتجات Google دور في حماية البيئة، وتأثير إيجابي على المجتمع.
- أعرب 1 من 5 من الأهالي التي تستخدم الإنترنت عن استخدامه محرك بحث Google كمصدر للنصائح التربوية.
- يؤدي استخدام المصريين خرائط Google إلى اجتناب كم هائل من ثاني أكسيد الكربون (CO2) يعادل نتاج 25,000 رحلة بالطائرة سنويًّا.
- تسهم أدوات Google في دعم الشركات المحلية للوصول إلى المستخدمين وزيادة فاعلية العمل.
- وفقًا للاستطلاع، يستخدم 93% (من مستخدمي الإنترنت) محرك بحث Google في العمل.
- يؤكد 79% (من مستخدمي الإنترنت) في مصر أنّه من السهل أن يجدهم المستهلكون من حول العالم بسبب محركات البحث.
- يؤكد 58% (من مستخدمي الإنترنت) في مصر أنهم استخدموا خرائط Google أثناء العمل.
- تساهم منتجات Google بشكل تقديري (إعلانات Google، وYouTube، وAdSense، وأندرويد) في دعم الاقتصاد المصري بما يزيد على 5.2 مليار جنيه سنويا على الأقل.
- يصل إجمالي فائض المستهلك مقابل خدمات Google في مصر (محرك بحث Google، خرائط Google، وYouTube)، أي الفارق بين ما يكون المستهلك مستعدا لدفعه وبين ما يدفعه فعليا مقابل خدمات Google، إلى أكثر من 131 مليار جنيه.
حول تقرير Public First
شارك في استطلاع شركة الأبحاث Public First ألف شخص مصريّ من عشرات المدن والأعمار والخلفيات الثقافية المختلفة، كما أجريت مئات المقابلات المطوّلة مع عدد من ممثّلي أصحاب الأعمال والشركات المحلية في مصر، لفهم كيفية استفادة الأفراد والشركات من خدمات Google والسعي في تطويرها على المدى الطويل، وقد أجري البحث نفسه في المملكة البريطانية العام الماضي.
مبادرات ومشاريع مستقبليّة لشركة Google في مصر
- تدريب نحو 100 ألف شخص على المهارات الرقمية الأساسيّة ضمن برنامج "مهارات من Google" مع نهاية عام 2019، الأمر الذي سيؤدي إلى مساعدة 25 ألف شخص على إيجاد وظيفة أو التطور في وظيفتهم الحاليّة.
- مساعدة 200,000 شركة عبر إبراز نشاطها التجاري على Google مع نهاية العام الجاري سعيًا لدعم الشركات المحليّة في مصر.
- وخلال الأشهر المقبلة، ستبدأ شركة Google بتشكيل فريق من الكوادر المحليّة في مكتبها في القاهرة لإدارة المشاريع والمبادرات المختلفة.