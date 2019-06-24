بالأرقام.. كيف تؤثر جوجل في حياة المصريين؟

شارك في استطلاع شركة الأبحاث Public First ألف شخص مصري من عشرات المدن والأعمار والخلفيات الثقافية المختلفة، الذي كان معنيا باستخدامات المصريين لخدمات جوجل

تحرير:أحمد البرماوي ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م

جوجل

قال لينو كاتاروزي، مدير شركة جوجل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الاثنين إننا سنبدأ في تعيين موظفين مصريين في مكتبنا بالقاهرة بقيادة هشام الناظر وذلك خلال أسابيع قليلة، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي اليوم بالقاهرة: "نحاول دعم النمو في بلاد مختلفة ومصر على رأس أولوياتنا". وأضاف: "مصر بلد شاب، حيث يمثل الشباب القطاع العريض من شرائح المجتمع، فإذا نظرنا للشركات الكبيرة في مصر فإن أقل من 18% فقط من يستخدم التسويق عبر الإنترنت و3% للشركات الصغيرة، وهو ما يعكس فرص النمو بمصر". وفي هذا الإطار كشفت جوجل عن أحدث تقرير صادر من شركة Public First:

يستفيد المصريون خلال حياتهم اليوميّة من منتجات Google سواء في المنزل، أو العمل أو المجتمع، كما يتم استخدام محرك البحث ومنصة YouTube في المنزل لتعلّم مهارات جديدة. - يفيد التقرير أن 2 من أصل 5 من المصريين يستخدمون محرك بحث Google لأغراض متعددة. - يؤكد 1 من أصل 3 من المصريين (من مستخدمي الإنترنت)