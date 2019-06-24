العقوبات سلاح ترامب لجلب إيران إلى طاولة المفاوضات

لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمل في أن تنجح العقوبات الاقتصادية الجديدة في جلب إيران إلى طاولة المفاوضات مجددا، ما قد يجنب الطرفين الحرب
لا يزال الرئيس الأمريكي يراهن على العقوبات كسلاح فعال للتعامل مع إيران، التي أسقطت طائرة بدون طيار ذات مهام استطلاعية خلال يوم الخميس الماضي، وهو الأمر الذي فتح الباب أمام توقعات بإمكانية تصاعد الأزمة بشكل أكبر في المستقبل.
وتستعد واشنطن لفرض عقوبات جديدة على إيران، اعتبارًا من اليوم الإثنين، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يسعى إلى الحرب مع طهران، وهو ما يعني أنه لا يزال يرغب في التوصل إلى صيغة جديدة بشأن الاتفاق النووي الإيراني العالمي.
وقال ترامب في لقاء
مع شبكة "إن
بي سي" الأمريكية،
أمس الأحد: "أنا
لا أبحث عن الحرب"،
وكرر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
نفس الكلمات، إذ أكد خلال لقائه مع الصحفيين
أن واشنطن مستعدة للتفاوض مع طهران بدون
شروط مسبقة بشكل رئيسي.
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وقال ترامب في لقاء
مع شبكة "إن
بي سي" الأمريكية،
أمس الأحد: "أنا
لا أبحث عن الحرب"،
وكرر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
نفس الكلمات، إذ أكد خلال لقائه مع الصحفيين
أن واشنطن مستعدة للتفاوض مع طهران بدون
شروط مسبقة بشكل رئيسي.
إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر
وفي تحليلها
للتصريحات الصادرة عن كل من ترامب وبومبيو،
قالت شبكة "يورو
نيوز"،
إن إيران من جانبها أيضًا أظهرت رغبة في
الجلوس على طاولة المفاوضات، حيث ألمحت
إلى أنها قد تكون على استعداد لمناقشة
تنازلات جديدة مع واشنطن إذا رفعت الولايات
المتحدة العقوبات الحالية وعرضت حوافز
جديدة من أجل المُضي في المفاوضات.
وقال سيد عباس موسوي
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحفي في طهران، اليوم الإثنين:
"نرحب بأي تخفيف
للتوتر، ولا نريد زيادة التوتر والمشكلات بعد ذلك".
وأضاف: "هل
هناك أي عقوبات متبقية لأمريكا لفرضها
علينا حديثا أو خلال الأربعين عامًا المقبلة؟ وهل هناك أي شيء استفادوا منه
في ذلك؟".
وفي السياق ذاته،
أعربت العديد من القوى العالمية عن مخاوفها
إزاء إمكانية اندلاع حرب عن طريق أي خطأ
فني في المستقبل القريب بين الولايات
المتحدة الأمريكية وإيران، لا سيما مع
تصاعد وتيرة التوترات في منطقة الخليج
العربي ومضيق هرمز، وهو الأمر الذي قد يؤثر فى التجارة العالمية.
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ودعت القوى العالمية
إلى الهدوء وأرسلت مبعوثين لإجراء محادثات
لمحاولة تخفيف النزاع الذي رفع سعر النفط
في الأسواق العالمية على مدى الأيام
القليلة الماضية، وهو الأمر الذي تخشى الأوساط الاقتصادية العالمية أن يتحول إلى أزمة مكتملة الأركان في المستقبل القريب.
وقال وزير الخارجية
البريطاني جيريمي هانت: "نحن
قلقون للغاية، لا
نعتقد أن أيا من الطرفين يريد حربا، لكننا
قلقون للغاية من أننا قد نشهد حربًا عرضية،
ونبذل قصارى جهدنا لتخفيف حدة الأمور".
ومن جانبها، دعت
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يوم
السبت، إلى إيجاد حل سياسي للأزمة، مضيفة:
"هذا ما نعمل
عليه".
وقالت الشبكة
الأوروبية إن تهديد إيران بخرق الاتفاق
النووي إذا فشل الأوروبيون الموقعون عليه
في إنقاذه من خلال حماية طهران من العقوبات
الأمريكية، يمكن أن يضع مزيدا من التوترات
فوق بروكسل وأعضاء الاتحاد الأووربي
الذين يسعون بالفعل لإيجاد حل للأزمة التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي في المستقبل القريب.
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وفي هذا السياق،
قال موسوي: "الأوروبيون
لن يُمنحوا مزيدًا من الوقت بعد 8 يوليو لإنقاذ
الصفقة"،
في إشارة إلى الموعد النهائي الذي حددته
إيران وهو 60 يومًا.
وتراهن أوروبا في
الوقت الحالي على رغبة كلا الطرفين في
تجنب الحرب، لا سيما أنها ستكون لها
توابع خطيرة على أمن واستقرار المنطقة
التي تعد الممر الرئيسي لحركة التجارة
في العديد من الأسواق حول العالم.