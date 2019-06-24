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العقوبات سلاح ترامب لجلب إيران إلى طاولة المفاوضات

لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمل في أن تنجح العقوبات الاقتصادية الجديدة في جلب إيران إلى طاولة المفاوضات مجددا، ما قد يجنب الطرفين الحرب
تحرير:محمود نبيل ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م
ترامب
ترامب
لا يزال الرئيس الأمريكي يراهن على العقوبات كسلاح فعال للتعامل مع إيران، التي أسقطت طائرة بدون طيار ذات مهام استطلاعية خلال يوم الخميس الماضي، وهو الأمر الذي فتح الباب أمام توقعات بإمكانية تصاعد الأزمة بشكل أكبر في المستقبل. وتستعد واشنطن لفرض عقوبات جديدة على إيران، اعتبارًا من اليوم الإثنين، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يسعى إلى الحرب مع طهران، وهو ما يعني أنه لا يزال يرغب في التوصل إلى صيغة جديدة بشأن الاتفاق النووي الإيراني العالمي.
وقال ترامب في لقاء مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أمس الأحد: "أنا لا أبحث عن الحرب"، وكرر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نفس الكلمات، إذ أكد خلال لقائه مع الصحفيين أن واشنطن مستعدة للتفاوض مع طهران بدون شروط مسبقة بشكل رئيسي. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير»
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بعد «الخطاب الممتاز».. أنباء عن قمة بين كيم وترامب

بعد تبادل للرسائل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، عززت الآمال في إجراء محادثات تهدف إلى إنهاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية، سيزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كوريا الجنوبية نهاية هذا الأسبوع. وكانت العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة قد تعرضت لنكسة كبيرة، بعد أن فشلت قمة هانوي بين كيم وترامب في فبراير الماضي. وقالت كو مين جونج المتحدثة باسم الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، إن ترامب من المقرر أن يصل إلى كوريا الجنوبية في زيارة تستغرق يومين، يوم السبت المقبل وسيجتمع برئيس البلاد يوم الأحد بعد قمة مجموعة العشرين في اليابان.
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رئيس وزراء إثيوبيا: مقتل منفذ محاولة الانقلاب

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، اليوم الإثنين، عن مقتل العسكري المتهم بالتخطيط للانقلاب الفاشل في ولاية أمهرة على يد القوات الأمنية، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. وتوفي اليوم المدعي العام لولاية أمهرة الأثيوبية ميجبارو كيبيديه، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في محاولة الانقلاب الفاشلة، أول من أمس السبت، وبالتالي يصبح كيبيديه الضحية الخامسة لمحاولة الانقلاب، التي شهدت اغتيال حاكم الولاية أمباتشيو ميكونين، ورئيس الأركان أمباتشيو ميكونين، بالإضافة إلى شخصين آخرين، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس".
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الأمم المتحدة تطالب بمحاكمة عادلة لمقاتلي داعش أو إطلاق سراحهم

يشغل ملف المقاتلين السابقين في تنظيم داعش الإرهابي، حيزا بارزا على موائد المسؤولين حول العالم وتحديدا فيما يخص أصحاب الجنسيات الأوروبية منهم، والذين ترفض بلدانهم استعادتهم، وناقشت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، الأزمة وسبل حلها، عارضة رؤيتها التي اعتمد فيها على طرح خيارين بخصوص مقاتلين السابقين، عرضتهما خلال افتتاح جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تستمر لمدة 3 أسابيع، إذ دعت إلى "توفير محاكمة عادلة للمقاتلين السابقين في داعش، أو يتم إطلاق سراحهم".
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بعد فوزه للمرة الثانية.. إمام أوغلو يهدد عرش أردوغان

في مارس الماضي، أصدرت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، قرارا بإعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول، بعد أن أعلن مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو فوزه على مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم بفارق 13 ألف صوت. وأجريت إعادة الانتخابات أمس الأحد في إسطنبول، وشهدت هزيمة ساحقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه، حيث تمكن إمام أوغلو من رفع الفارق مع يلدريم إلى 750 ألف صوت. وفي محاولة لتشتيت الانتباه بعيدا عن هذه الهزيمة المحرجة، سارع أردوغان إلى إعادة التأكيد على فكرة كونه السياسي الأكثر هيمنة في البلاد، من خلال التركيز على وضعه الدولي خلال رحلته إلى آسيا.
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الهجمات الإلكترونية.. رد ترامب على أنشطة إيران

بدا من الواضح أن الخيارات المتاحة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرد على إسقاط إيران طائرة بدون طيار خلال الأيام القليلة الماضية، تشمل العديد من الأهداف الإستراتيجية والعسكرية، بما في ذلك الجيش الإلكتروني الذي تعتمد عليه طهران بصفة رئيسية. وخلال الساعات القليلة الماضية، وضع ترامب العديد من الخيارات الخاصة بالتعامل مع إيران في الوقت الحالي، لا سيما بعد أن استهدفت طائرة استطلاع يوم الخميس الماضي، وشنت مجموعة من الهجمات على ناقلات النفط في الخليج العربي ومضيق هرمز على مدى شهر مضى.
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بأمر ترامب.. البنتاجون يشن هجوما إلكترونيا على حواسيب إيرانية

شنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) هجوما إلكترونيا، بموافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حواسيب إيرانية وأجهزة تحكم وإطلاق الصواريخ. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، التي أوردت النبأ اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين وصفتهم بـ"المطلعين"، أن الهجوم وقع الخميس الماضي، وأُعد له قبلها بأسابيع إن لم يكن شهورا، مشيرين إلى أن البنتاجون اقترح تنفيذ الهجوم بعد الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان في وقت سابق من الشهر الجاري. وأشار المسؤولون إلى أن الهجوم الذي استهدف أجهزة الحرس الثوري الإيراني تم التنسيق له مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي.
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العقوبات أم الحرب.. ترامب في حيرة للرد على إيران

لم يعرف البيت الأبيض الهدوء منذ إسقاط طائرة استطلاع أمريكية قبالة السواحل الإيرانية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شرع مستشارو الرئيس دونالد ترامب في نقاشات طويلة تهدف للوصول إلى رد حاسم بشأن التهديد الإيراني. وترى الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب أن إسقاط إيران تلك الطائرة التي كانت تؤدي مهام استطلاعية، قد يكون شرارة نيران في منطقة مضيق هرمز الحيوية بالنسبة للتجارة العالمية، الأمر الذي قد يهدد الرحلات الجوية والمائية التي تستخدم تلك المنطقة بشكل إستراتيجي لتناقل السلع المختلفة.
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صراع في البيت الأبيض انتهى بتأجيل الهجوم على إيران

تابعت الأوساط السياسية العالمية باهتمام كبير أمر الضربة العسكرية التي كانت الولايات المتحدة بصدد شنها ضد بعض المواقع الإستراتيجية المؤثرة في إيران، وذلك على خلفية إسقاط طائرة بدون طيار صباح أمس الخميس. وعلى الرغم من التقارير الإعلامية التي استعرضت اللحظات الأخيرة التي شهدت تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إتمام الضربة، فإن القليل منها تناول بالتفاصيل المشاورات والمحطات النقاشية التي أدت للاستقرار على ضرب إيران، والمستندات التي أوقفت هذا الهجوم في اللحظات الأخيرة.
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