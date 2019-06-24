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بكود الطالب.. تعرف على نتيجة أولى ثانوي 2019

تحرير:أمينة محمود ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م
نتيجة أولى ثانوي - أرشيفية
نتيجة أولى ثانوي - أرشيفية
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الإثنين، إن 91% من طلاب الصف الأول الثانوى العام نجحوا فى امتحان مايو الإلكترونى، موضحة أن هناك 489 ألف طالب لهم نتيجة إلكترونية تعلن على موقع الوزارة خلال ساعات، مؤكدا أن "متوسطات نسب النجاح بين الطلاب منخفضة، وإذ تم مقارنتهم بطلاب مثل اليابان سيتقوق طالب اليابان، ولكن الوزارة وضعت يدها على المرض وسيتم تلاشيه"، لافتا إلى أن النتيجة لن تكون على LMS على التابلت، ولكن على موقع الوزارة.
وأشار الوزير، إلى ان وزارة التعليم الأولى فى نسبة الشائعات، موضحا أن الوزارة ستضرب بيد من حديد على كل من يعمل ضدها أو يروج شائعات، قائلا: "اللى مش عايز يشتغل فيها يسيبها"، مشيرا إلى أن الوزارة لن ترد على أى شائعات لم تتحدث عنها.وأوضح أن إعلان النتيجة سيكون، اليوم، والطالب يستطيع أن يعرف موقفه "ناحج
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الوطنية للصحافة: زيادة أسعار الصحف القومية «جنيه»

أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم الإثنين، بيانا، تعلن فيه عن الموافقة على زيادة أسعار الصحف اليومية والأسبوعية الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية بقيمة جنيه واحد، بدءً من يوليو المقبل، على أن يرتبط رفع السعر بالارتقاء بالخدمة الصحفية المقدمة، كما طالبت الهيئة رؤساء تحرير الإصدارات بأن يقدموا لها في الاجتماع المشترك الذي يعقد، يوم الأربعاء المقبل، خطة تفصيلية لتطوير المحتوي التحريري، تمهيدا لإقرارها والعمل بها ابتداء من يوليو القادم.
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وزير التعليم يعلق على واقعة مدرس المرسيدس

علق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوق على واقعة المعلم سيد العراقي، الشهير بمدرس الاستاد معلم المرسيدس، قائلا: "أولياء الأمور هم السبب في وصول هذا المعلم لهذا الثراء الفاحش"، متسائلا عن كم الطلبة الذين يذهبون لهؤلاء المعلمين، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوى العام، اليوم الإثنين، إذ صرح بأن الوزارة تحارب من أجل المعلمين، ولن نستريح إلا بعد تحسين أوضاع المعلمين إداريا بتدريبهم ماليا، والوزارة تحاول تنمية مواردها من أجل توفير موارد للوزارة.
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شوقي: سفيرة فنلندا طلبت تطبيق نظام التعليم الجديد

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم هيكلة الوزارة إداريا خلال شهور الصيف وسنضرب بيد من حديد، قائلا: "إن حظوظ الطلبة في التنسيق والجامعات بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى كلهم هيدخلوا الجامعة والتعليم العالي يضبط التنسيق على المجاميع، لكن يجب على الطلاب عدم الخوف والحديث المتكرر عن التنسيق والمجاميع"، مشيرا إلى أن الطالب يستطيع أن يقيم نفسه من خلال الكارت الذي يحدد مستواه، وعليه أن يدخل على بنك المعرفة المصري لتحسين مستواه، والتعلم من خلال اكتساب نواتج التعلم وليس الدرس الخصوصي.
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البرلمان يرفض اقتراح تطبيق العلاوة على قطاع الأعمال

رفض مجلس النواب، اقتراح النائب محمد وهب الله، بشأن تطبيق قانون العلاوة الدورية للموظفين بقطاعي العام والأعمال أسوة بالعاملين بالدولة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، قبل التصويت النهائي على مشروع القانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وعرض إعادة المداولة على المادة 5 بالقانون بناء على طلب النائب.
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طارق-شوقى

التعليم:نسبة النجاح في امتحان التابلت أفضل من الورقي

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة النجاح في الامتحانات الالكترونية أفضل من الورقية، إذ أنها بلغت 91.4%، مضيفا: "موضوع التسريب أصبح متأصلا ومواقع ترتزق منها، ومن ثمّ هدف التطوير في الصف الأول الثانوى العام هو القضاء على هذه المشكلات بالقضاء على الغش والتسريب"، قائلا: "ما تم في المدارس من بنية تكنولوجية في المدارس أشبه بالإعجاز، وهناك بنوك للأسئلة تم بنائها للصف الأول الثانوي العام، وسيتم أيضا بنائها للصفين الثاني والثالث الثانوي من قبل المركز القومي للامتحانات".
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التعليم: نتيجة أولى ثانوي مفيهاش درجات

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن الوزارة تمتلك بديلين للامتحانات الإلكترونية في المنظومة الجديدة للتعليم، وإن مركز الامتحانات وضع 1518 امتحانا تم تأليفهم للطلاب أدوا بهم امتحان مايو الإلكتروني للصف الأول الثانوي العام، مؤكدا أن هناك تكافؤ فرص بين الطلاب فيما يتعلق بالامتحانات التي خاضوها طلاب الصف الأول الثانوى العام في مايو الماضي، وأن الامتحان كان بمثابة قياس حقيقي لمستوى الطلاب مقارنة بالسنوات الماضية في النظام القديم.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: إعلان نتيجة أولى ثانوي الإثنين المُقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد مؤتمر صحفي للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ظهر غد الإثنين، وذلك لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسى 2018/ 2019. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن النتيجة ستتضمن تقييمات وليست درجات كما كان متبعا، على أن يخوض الحاصلون على أقل من 50% في المواد والتي ستُقيم بتقديرات، مثل نتائج الكليات، اختبار الدور الثاني والمقرر له يوليو المقبل.
طارق-شوقى

شوقي: وقف طباعة الكتب لطلاب أولى ثانوي

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا، بديوان عام الوزارة، اليوم الإثنين، لكشف تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي ومعدلات التقدير، وموقف أعمال الامتحانات الإلكترونية والورقية واستعدادات الوزارة للتطبيق الكامل للنظام، معلنا أنه من المقرر إيقاف طباعة الكتب الورقية العام المقبل لطلاب أولى ثانوي، إذ أن الطلاب يمتلكون أجهزة تابلت محملا عليها المناهج التعليمية كاملة، مشيرا إلى أن الوزارة طبعت الكتب الورقية لطلاب أولى ثانوي لعام 2018 - 2019 فقط لطمأنتهم مع بدء تطبيق تجربة التابلت.
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