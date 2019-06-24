بكود الطالب.. تعرف على نتيجة أولى ثانوي 2019

تحرير:أمينة محمود ٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م

نتيجة أولى ثانوي - أرشيفية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الإثنين، إن 91% من طلاب الصف الأول الثانوى العام نجحوا فى امتحان مايو الإلكترونى، موضحة أن هناك 489 ألف طالب لهم نتيجة إلكترونية تعلن على موقع الوزارة خلال ساعات، مؤكدا أن "متوسطات نسب النجاح بين الطلاب منخفضة، وإذ تم مقارنتهم بطلاب مثل اليابان سيتقوق طالب اليابان، ولكن الوزارة وضعت يدها على المرض وسيتم تلاشيه"، لافتا إلى أن النتيجة لن تكون على LMS على التابلت، ولكن على موقع الوزارة.

وأشار الوزير، إلى ان وزارة التعليم الأولى فى نسبة الشائعات، موضحا أن الوزارة ستضرب بيد من حديد على كل من يعمل ضدها أو يروج شائعات، قائلا: "اللى مش عايز يشتغل فيها يسيبها"، مشيرا إلى أن الوزارة لن ترد على أى شائعات لم تتحدث عنها.وأوضح أن إعلان النتيجة سيكون، اليوم، والطالب يستطيع أن يعرف موقفه "ناحج